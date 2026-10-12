Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 19 октомври
Спорт
Макс спорт 2
09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
Футбол
Диема спорт
19:00 Купа на България, 1/16-финал: "Етър" - "Спартак 1918" (Варна)
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Монца" - "Каляри"
21:45 Серия А: "Парма" - "Торино"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Райо Валекано"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Ковънтри"
ВТОРНИК, 20 октомври
Спорт
Макс спорт 2
09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион
03:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Бостън Бруинс"
Макс спорт 1
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
Max One
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Лиеткабелис" (Паневежис)
Диема спорт 3
22:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бостън Селтикс"
02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Футбол
Макс спорт 3
15:00 Младежка Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Барселона"
19:45 Шампионска лига: "Сабах" - "Борусия" (Дортмунд)
22:00 Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Барселона"
Макс спорт 4
19:45 Шампионска лига: "Фенербахче" - "Славия" (Прага)
22:00 Шампионска лига: "Ливърпул" - "Виляреал"
Max One
22:00 Шампионска лига: "Рома" - "Слован" (Братислава)
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига: "Щутгарт" - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - АЕК
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 2: "Джилингам" - "Порт Вейл"
СРЯДА, 21 октомври
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Вашку да Гама" - "Бока Хуниорс"
21:00 Ла Лига: "Леванте" - "Атлетик" (Билбао)
Диема спорт
18:30 Купа на елита, 1/4-финал: "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)
bTV Action
19:45 Шампионска лига: "Комо" - "Манчестър Юнайтед"
22:00 Шампионска лига: "Байерн" (Мюнхен) - "Арсенал"
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Лил" - "Галатасарай"
22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - РБ (Лайпциг)
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Рединг" - "Лейтън Ориент"
Спорт
Диема спорт 2
04:30 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Макс спорт 2
09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Виртус" (Болоня)
02:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Флорида Пантърс"
Макс спорт 1
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
Макс спорт 3
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион
20:30 Баскетбол: Еврокупа, "Бург ан Брес" - "Доломити Енерджия" (Тренто)
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг
Макс спорт 4
18:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - "Енерга Трефл" (Гданск)
Max One
20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, II кв. кръг, първи мач, "Херцег Нови" - "Марица" (Пловдив)
Диема спорт 3
02:30 НБА: "Маями Хийт" - "Минесота Тимбъруулвс"
ЧЕТВЪРТЪК, 22 октомври
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Монтевидео Сити Торке" - "Атлетико Минейро"
03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, реванш: "Палмейрас" - "Флуминензе"
19:45 Лига Европа: "Ювентус" - "Рен"
22:00 Лига Европа: "Бешикташ" - "Кристъл Палас"
Макс спорт 3
17:30 Лига на конференцията: "Кайрат" - "Панатинайкос"
22:00 Лига Европа: "Виктория" (Пилзен) - "Левски"
Макс спорт 2
19:45 Лига на конференцията: "Цървена звезда" - "Копенхаген"
bTV Action
19:45 Лига на конференцията: "Нордшеланд" - ЦСКА
22:00 Лига Европа: "Борнемут" - "Милан"
Ринг
19:45 Лига Европа: "Лех" (Познан) - "Съндърланд"
22:00 Лига на конференцията: "Аякс" - "Аталанта"
Спорт
Макс спорт 1
06:00 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", I ден
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 2
09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
21:45 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Цървена звезда"
Евроспорт 1
12:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", презентация на маршрута за 2027 г.
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг
Макс спорт 4
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Нефтохимик"
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", I ден
Диема спорт 3
20:26 Академия F1 (жени): ГП на САЩ, свободна тренировка
00:30 Академия F1 (жени): ГП на САЩ, квалификация
ПЕТЪК, 23 октомври
Спорт
Макс спорт 2
02:35 Moto GP: ГП на Австралия, първа тренировка
06:50 Moto GP: ГП на Австралия, тренировка
09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, 1/4-финал
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"
Макс спорт 1
06:00 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", II ден
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/4-финал
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/4-финал
Евроспорт 2
19:00 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, кратка програма, танцови двойки
20:20 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", II ден
Max One
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана"
Диема спорт 3
20:30 Формула 1: ГП на САЩ, първа тренировка
23:55 Формула 1: ГП на САЩ, втора тренировка
01:50 Академия F1 (жени): ГП на САЩ, първо състезание
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, реванш: "Фламенго" - "Естудиантес"
22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Малага"
Диема спорт
16:00 Втора лига: "Вихрен" - "Марек"
19:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Пловдив)
22:00 Чемпиъншип: "Болтън" - "Мидълзбро"
Макс спорт 3
16:30 Про Лига: "Ал Файсали" - "Ал Насър"
21:45 Серия А: "Торино" - "Монца"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Санкт Паули"
21:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Волфсбург"
22:00 Премиър лийг: "Ипсуич" - "Нотингам"
Диема спорт 3
21:45 Лига 1: "Брест" - "Ница"
СЪБОТА, 24 октомври
Спорт
Макс спорт 2
02:00 Moto GP: ГП на Австралия, втора тренировка
02:50 Moto GP: ГП на Австралия, квалификация
04:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австралия, квалификации
07:00 Moto GP: ГП на Австралия, спринт
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, 1/2-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, 1/2-финал
21:00 ММА: UFC 333, Александър Волкановски - Мовсар Евлоев
Макс спорт 3
04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Тампа Бей Лайтнинг"
08:15 Суперкарс: Голд Коуст, първо състезание
Макс спорт 1
06:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", III ден
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/2-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/2-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/2-финал
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/2-финал
Евроспорт 1
08:30 Трейл: Световни серии, Муджу
10:30 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш
13:45 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал
Евроспорт 2
13:30 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, кратка програма, мъже
15:20 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, волна програма, танцови двойки
19:00 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, кратка програма, спортни двойки
20:05 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", III ден
00:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Сантяго, скорост
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Левски София"
Диема спорт 3
20:30 Формула 1: ГП на САЩ, трета тренировка
00:00 Формула 1: ГП на САЩ, квалификация
02:00 Академия F1 (жени): ГП на САЩ, второ състезание
Нова спорт
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Сарагоса"
Футбол
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Арминия" (Билефелд)
16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Елверсберг"
18:25 Лига 1: "Тулуза" - "Троа"
Диема спорт
14:00 Първа лига: "Дунав" - "Спартак 1918" (Варна)
16:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Враца)
19:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
21:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Кайзерслаутерн"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Манчестър Сити"
17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Евертън"
19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Тотнъм"
21:45 Лига 1: "Ланс" - "Париж"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Норич"
17:00 Премиър лийг: "Ковънтри" - "Фулъм"
20:00 Суперлига: АЕК - "Панетоликос"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Елче"
17:15 Ла Лига: "Сантандер" - "Еспаньол"
19:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Виляреал"
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Депортиво" (Ла Коруня)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Комо" - "Сасуоло"
19:00 Серия А: "Наполи" - "Рома"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Парма"
НЕДЕЛЯ, 25 октомври
Спорт
Диема спорт 2
01:00 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Маями Хийт"
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Ховентут"
Макс спорт 2
01:30 Moto GP: ГП на Австралия, загрявка
02:50 Moto 3: ГП на Австралия, състезание
03:15 Moto 2: ГП на Австралия, състезание
05:00 Moto GP: ГП на Австралия, състезание
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, финал
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, финал
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, финал
20:00 НФЛ:
23:20 НФЛ:
Макс спорт 1
05:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", IV ден
15:45 Волейбол (мъже): Суперкупа на Полша, "Алурон Варта" (Заверче) - "Богданка" (Люблин)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Палаволо" (Падуа)
21:00 НАСКАР: Линкълн
Евроспорт 1
07:00 Трейл: Световни серии, Муджу
10:30 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш
13:45 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал (I сесия)
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал (II сесия)
Макс спорт 3
07:15 Суперкарс: Голд Коуст, второ състезание
Евроспорт 2
12:30 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, волна програма, спортни двойки
14:10 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, волна програма, мъже
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Оверисе
19:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", IV ден
00:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Сантяго, трудност
Нова спорт
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Обрадойро"
БНТ 3
15:30 Борба: СП в Астана, кл. стил, финали
Диема спорт
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Баскония"
23:00 НБА: "Юта Джаз" - "Лос Анджелис Лейкърс"
Диема спорт 3
22:00 Формула 1: ГП на САЩ, състезание
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Интер" - "Фиорентина"
16:00 Серия А: "Аталанта" - "Фрозиноне"
19:00 Серия А: "Лече" - "Ювентус"
21:45 Серия А: "Удинезе" - "Милан"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Хановер"
16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Байер" (Леверкузен)
18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Хетафе"
17:15 Ла Лига: "Селта" - "Бетис"
19:30 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Леванте"
22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Реал" (Мадрид)
Нова спорт
16:00 Лига 1: "Монако" - "Лил"
18:15 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Льо Авър"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Борнемут"
18:30 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Лийдс"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт
16:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Брайтън"
20:00 Суперлига: ОФИ (Крит) - ПАОК