Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 19 октомври

Спорт

Макс спорт 2

09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

Футбол

Диема спорт

19:00 Купа на България, 1/16-финал: "Етър" - "Спартак 1918" (Варна)

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Монца" - "Каляри"

21:45 Серия А: "Парма" - "Торино"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Райо Валекано"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Ковънтри"

ВТОРНИК, 20 октомври

Спорт

Макс спорт 2

09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион

03:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Бостън Бруинс"

Макс спорт 1

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

Max One

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Лиеткабелис" (Паневежис)

Диема спорт 3

22:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бостън Селтикс"

02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Футбол

Макс спорт 3

15:00 Младежка Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Барселона"

19:45 Шампионска лига: "Сабах" - "Борусия" (Дортмунд)

22:00 Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Барселона"

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: "Фенербахче" - "Славия" (Прага)

22:00 Шампионска лига: "Ливърпул" - "Виляреал"

Max One

22:00 Шампионска лига: "Рома" - "Слован" (Братислава)

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Щутгарт" - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - АЕК

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 2: "Джилингам" - "Порт Вейл"

СРЯДА, 21 октомври

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Вашку да Гама" - "Бока Хуниорс"

21:00 Ла Лига: "Леванте" - "Атлетик" (Билбао)

Диема спорт

18:30 Купа на елита, 1/4-финал: "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Комо" - "Манчестър Юнайтед"

22:00 Шампионска лига: "Байерн" (Мюнхен) - "Арсенал"

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Лил" - "Галатасарай"

22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - РБ (Лайпциг)

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Рединг" - "Лейтън Ориент"

Спорт

Диема спорт 2

04:30 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Макс спорт 2

09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Виртус" (Болоня)

02:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Флорида Пантърс"

Макс спорт 1

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион

20:30 Баскетбол: Еврокупа, "Бург ан Брес" - "Доломити Енерджия" (Тренто)

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг

Макс спорт 4

18:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - "Енерга Трефл" (Гданск)

Max One

20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, II кв. кръг, първи мач, "Херцег Нови" - "Марица" (Пловдив)

Диема спорт 3

02:30 НБА: "Маями Хийт" - "Минесота Тимбъруулвс"

ЧЕТВЪРТЪК, 22 октомври

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш: "Монтевидео Сити Торке" - "Атлетико Минейро"

03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, реванш: "Палмейрас" - "Флуминензе"

19:45 Лига Европа: "Ювентус" - "Рен"

22:00 Лига Европа: "Бешикташ" - "Кристъл Палас"

Макс спорт 3

17:30 Лига на конференцията: "Кайрат" - "Панатинайкос"

22:00 Лига Европа: "Виктория" (Пилзен) - "Левски"

Макс спорт 2

19:45 Лига на конференцията: "Цървена звезда" - "Копенхаген"

bTV Action

19:45 Лига на конференцията: "Нордшеланд" - ЦСКА

22:00 Лига Европа: "Борнемут" - "Милан"

Ринг

19:45 Лига Европа: "Лех" (Познан) - "Съндърланд"

22:00 Лига на конференцията: "Аякс" - "Аталанта"

Спорт

Макс спорт 1

06:00 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", I ден

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 2

09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

21:45 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Цървена звезда"

Евроспорт 1

12:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", презентация на маршрута за 2027 г.

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг

Макс спорт 4

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Нефтохимик"

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", I ден

Диема спорт 3

20:26 Академия F1 (жени): ГП на САЩ, свободна тренировка

00:30 Академия F1 (жени): ГП на САЩ, квалификация

ПЕТЪК, 23 октомври

Спорт

Макс спорт 2

02:35 Moto GP: ГП на Австралия, първа тренировка

06:50 Moto GP: ГП на Австралия, тренировка

09:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, 1/4-финал

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"

Макс спорт 1

06:00 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", II ден

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал

21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/4-финал

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/4-финал

Евроспорт 2

19:00 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, кратка програма, танцови двойки

20:20 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", II ден

Max One

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана"

Диема спорт 3

20:30 Формула 1: ГП на САЩ, първа тренировка

23:55 Формула 1: ГП на САЩ, втора тренировка

01:50 Академия F1 (жени): ГП на САЩ, първо състезание

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, реванш: "Фламенго" - "Естудиантес"

22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Малага"

Диема спорт

16:00 Втора лига: "Вихрен" - "Марек"

19:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Пловдив)

22:00 Чемпиъншип: "Болтън" - "Мидълзбро"

Макс спорт 3

16:30 Про Лига: "Ал Файсали" - "Ал Насър"

21:45 Серия А: "Торино" - "Монца"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Санкт Паули"

21:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Волфсбург"

22:00 Премиър лийг: "Ипсуич" - "Нотингам"

Диема спорт 3

21:45 Лига 1: "Брест" - "Ница"

СЪБОТА, 24 октомври

Спорт

Макс спорт 2

02:00 Moto GP: ГП на Австралия, втора тренировка

02:50 Moto GP: ГП на Австралия, квалификация

04:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австралия, квалификации

07:00 Moto GP: ГП на Австралия, спринт

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, 1/2-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, 1/2-финал

21:00 ММА: UFC 333, Александър Волкановски - Мовсар Евлоев

Макс спорт 3

04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Тампа Бей Лайтнинг"

08:15 Суперкарс: Голд Коуст, първо състезание

Макс спорт 1

06:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", III ден

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/2-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/2-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/2-финал

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/2-финал

Евроспорт 1

08:30 Трейл: Световни серии, Муджу

10:30 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш

13:45 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал

Евроспорт 2

13:30 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, кратка програма, мъже

15:20 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, волна програма, танцови двойки

19:00 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, кратка програма, спортни двойки

20:05 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", III ден

00:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Сантяго, скорост

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Левски София"

Диема спорт 3

20:30 Формула 1: ГП на САЩ, трета тренировка

00:00 Формула 1: ГП на САЩ, квалификация

02:00 Академия F1 (жени): ГП на САЩ, второ състезание

Нова спорт

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Сарагоса"

Футбол

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Арминия" (Билефелд)

16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Елверсберг"

18:25 Лига 1: "Тулуза" - "Троа"

Диема спорт

14:00 Първа лига: "Дунав" - "Спартак 1918" (Варна)

16:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Враца)

19:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

21:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Кайзерслаутерн"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Манчестър Сити"

17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Евертън"

19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Тотнъм"

21:45 Лига 1: "Ланс" - "Париж"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Норич"

17:00 Премиър лийг: "Ковънтри" - "Фулъм"

20:00 Суперлига: АЕК - "Панетоликос"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Елче"

17:15 Ла Лига: "Сантандер" - "Еспаньол"

19:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Виляреал"

22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Депортиво" (Ла Коруня)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Комо" - "Сасуоло"

19:00 Серия А: "Наполи" - "Рома"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Парма"

НЕДЕЛЯ, 25 октомври

Спорт

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Маями Хийт"

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Ховентут"

Макс спорт 2

01:30 Moto GP: ГП на Австралия, загрявка

02:50 Moto 3: ГП на Австралия, състезание

03:15 Moto 2: ГП на Австралия, състезание

05:00 Moto GP: ГП на Австралия, състезание

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, финал

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лион, финал

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, финал

20:00 НФЛ:

23:20 НФЛ:

Макс спорт 1

05:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", IV ден

15:45 Волейбол (мъже): Суперкупа на Полша, "Алурон Варта" (Заверче) - "Богданка" (Люблин)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Палаволо" (Падуа)

21:00 НАСКАР: Линкълн

Евроспорт 1

07:00 Трейл: Световни серии, Муджу

10:30 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш

13:45 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал (I сесия)

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал (II сесия)

Макс спорт 3

07:15 Суперкарс: Голд Коуст, второ състезание

Евроспорт 2

12:30 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, волна програма, спортни двойки

14:10 Фигурно пързаляне: ГП на Франция, волна програма, мъже

16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Оверисе

19:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", IV ден

00:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Сантяго, трудност

Нова спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Обрадойро"

БНТ 3

15:30 Борба: СП в Астана, кл. стил, финали

Диема спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Баскония"

23:00 НБА: "Юта Джаз" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Диема спорт 3

22:00 Формула 1: ГП на САЩ, състезание

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Интер" - "Фиорентина"

16:00 Серия А: "Аталанта" - "Фрозиноне"

19:00 Серия А: "Лече" - "Ювентус"

21:45 Серия А: "Удинезе" - "Милан"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Хановер"

16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Байер" (Леверкузен)

18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Хетафе"

17:15 Ла Лига: "Селта" - "Бетис"

19:30 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Леванте"

22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Реал" (Мадрид)

Нова спорт

16:00 Лига 1: "Монако" - "Лил"

18:15 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Льо Авър"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Борнемут"

18:30 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Лийдс"

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт

16:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Брайтън"

20:00 Суперлига: ОФИ (Крит) - ПАОК