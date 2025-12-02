Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 4 декември

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Уинипег Джетс"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian Open, I ден
11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", I ден
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Фенербахче"
21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - АСВЕЛ

БНТ 3

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Евроспорт 2

11:55 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, спортни двойки
13:05 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, мъже
14:10 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, танцови двойки
18:05 Ски скокове (жени): СК във Висла, голяма шанца
20:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", I ден

Диема спорт

13:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Лудогорец"
15:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)
18:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Левски"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг, Джан Анда - Джао Синтун
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг, Джон Хигинс - Шон Мърфи

Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Нептунас" (Клайпеда)
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Тюрк Телеком" (Анкара)
22:00 Футбол: Купа на Испания, II кръг, "Екстремадура" - "Севиля"

Макс спорт 3

19:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Парма" - "Болоня"
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Лацио" - "Милан"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д