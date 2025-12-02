Спортът по телевизията - 4 декември

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Уинипег Джетс"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian Open, I ден

11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", I ден

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Фенербахче"

21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - АСВЕЛ

БНТ 3

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Евроспорт 2

11:55 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, спортни двойки

13:05 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, мъже

14:10 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, танцови двойки

18:05 Ски скокове (жени): СК във Висла, голяма шанца

20:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", I ден

Диема спорт

13:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Лудогорец"

15:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)

18:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Левски"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг, Джан Анда - Джао Синтун

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг, Джон Хигинс - Шон Мърфи

Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Нептунас" (Клайпеда)

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Тюрк Телеком" (Анкара)

22:00 Футбол: Купа на Испания, II кръг, "Екстремадура" - "Севиля"

Макс спорт 3

19:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Парма" - "Болоня"

22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Лацио" - "Милан"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем"