Спортът по телевизията - 4 декември

Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Уинипег Джетс"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian Open, I ден
11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", I ден
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Фенербахче"
21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - АСВЕЛ
БНТ 3
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали
Евроспорт 2
11:55 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, спортни двойки
13:05 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, мъже
14:10 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, танцови двойки
18:05 Ски скокове (жени): СК във Висла, голяма шанца
20:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", I ден
Диема спорт
13:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Лудогорец"
15:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)
18:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Левски"
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг, Джан Анда - Джао Синтун
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг, Джон Хигинс - Шон Мърфи
Макс спорт 4
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Нептунас" (Клайпеда)
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Тюрк Телеком" (Анкара)
22:00 Футбол: Купа на Испания, II кръг, "Екстремадура" - "Севиля"
Макс спорт 3
19:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Парма" - "Болоня"
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Лацио" - "Милан"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем"