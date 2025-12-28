Спортът по телевизията - 29 декември

Диема спорт 3
01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Бостън Селтикс"
21:45 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Престън Норт Енд"
Евроспорт 1
12:30 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах, 10 км
15:30 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах, 10 км
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Оберстдорф, голяма шанца
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Лунхаут
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Лунхаут
Макс спорт 4
18:00 Футбол: Купа на Африка, Ангола - Египет
Макс спорт 3
18:00 Футбол: Купа на Африка, Зимбабве - Южна Африка
21:00 Футбол: Купа на Африка, Замбия - Мароко
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Черно море" - "Рилски спортист"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Дженоа"
Диема спорт 2
20:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Ипсуич"
22:15 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Саутхемптън"
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Баскония"
Макс спорт 1
21:00 Футбол: Купа на Африка, Коморски о-ви - Мали
Ринг
22:15 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Авеш"