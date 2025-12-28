Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 29 декември

Днес, 03:03

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Бостън Селтикс"
21:45 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Престън Норт Енд"

Евроспорт 1

12:30 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах, 10 км
15:30 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах, 10 км
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Оберстдорф, голяма шанца

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Лунхаут
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Лунхаут

Макс спорт 4

18:00 Футбол: Купа на Африка, Ангола - Египет

Макс спорт 3

18:00 Футбол: Купа на Африка, Зимбабве - Южна Африка
21:00 Футбол: Купа на Африка, Замбия - Мароко

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Черно море" - "Рилски спортист"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Дженоа"

Диема спорт 2

20:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Ипсуич"
22:15 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Саутхемптън" 

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Баскония"

Макс спорт 1

21:00 Футбол: Купа на Африка, Коморски о-ви - Мали

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Авеш"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
27 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?