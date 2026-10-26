Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 2 ноември

Спорт

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, II кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 85 кг

БНТ 3

17:00 Дакар 2026: плуване, финали

Футбол

Нова спорт

15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Пахтакор" - "Ал Насър"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Уасъл" - "Ал Кува Ал Джавия"

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Ал Кадисия"

Диема спорт

17:00 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Враца)

19:30 Първа лига: "Арда" - "Септември" (София)

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Фиорентина"

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Парма"

Диема спорт 3

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Ал Аин"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Евертън"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Осасуна"

Макс спорт 2

22:00 Ла Лига 2: "Майорка" - "Кадис"

ВТОРНИК, 3 ноември

Спорт

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Вегас Голдън Найтс"

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач, "Туран" (Товуз) - "Марица" (Пловдив)

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, III кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 69 кг

БНТ 3

17:00 Дакар 2026: плуване, финали

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - ЦСКА

Футбол

Нова спорт

09:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нюкасъл Джетс" - "Шанхай Порт"

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашива Рейсол" - "Теджън"

15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ийст Бенгал" - "Ал Сееб"

18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Хюсеин" - "Ал Шорта"

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Хилал" - "Шабаб Ал Ахли"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Рачабури"

14:10 Елитна Шампионска лига на Азия: "Конг Ан Ха Ной" - "Киото Санга"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Естеглал" - "Шамал"

Диема спорт 2

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Порт" - "Пекин Гуоан"

22:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Саутхемптън"

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Щутгарт"

22:00 Шампионска лига: "Барселона" - "Астън Вила"

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен)

22:00 Шампионска лига: "Шахтьор" (Донецк) - "Спортинг" (Лисабон)

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Виляреал" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Манчестър Юнайтед" - "Рома"

Max One

22:00 Шампионска лига: "Фейенорд" - "Интер"

СРЯДА, 4 ноември

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Анахайм Дъкс"

20:30 Баскетбол: Еврокупа, "Босна Телеком" (Сараево) - "Балкан" (Ботевград)

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал

13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Валса Груп" (Модена)

bTV / Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 95 кг

БНТ 3

17:00 Дакар 2026: плуване, финали

19:00 Баскетбол: Купа на ФИБА Европа, "Локомотив" (Пловдив) - "Нефтчи" (Баку)

Макс спорт 3

18:00 Волейбол (жени): "Чалъндж къп", 1/32-финал, реванш, "Левски София" - "Аполо 8" (Борне)

21:00 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - СКРА (Белхатув)

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Славия" - "Нефтохимик"

Макс спорт 4

20:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, II кв. кръг, първи мач, "Младост" (Загреб) - "Левски София"

Футбол

Нова спорт

09:45 Шампионска лига на Азия 2: "Мелбърн Виктори" - "Персиб Бандунг"

12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Сеул" - "Виетел"

15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Аркадаг" - "Гол Гохар"

18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Раян" - "Ал Нахда"

20:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Таавон" - "Ал Файсали"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Поханг Стийлърс" - "Гамба Осака"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурирам Юнайтед" - "Кашима Антлерс"

20:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Мухарак" - "Ал Джазира"

Диема спорт 2

18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Кувейт" - "Насаф Карши"

22:00 Чемпиъншип: "Бристъл Сити" - "Уулвърхемптън"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: АЕК (Атина) - "Реал" (Мадрид)

22:00 Шампионска лига: РБ (Лайпциг) - "Манчестър Сити"

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Фенербахче" - "Ливърпул"

22:00 Шампионска лига: "Славия" (Прага) - "Арсенал"

ЧЕТВЪРТЪК, 5 ноември

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Чикаго Блекхоукс"

09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", I ден

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Далас Маверикс"

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (I сесия)

13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (II сесия)

19:25 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Миделкерке

21:25 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Миделкерке

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж

Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 77 кг

БНТ 3

17:45 Дакар 2026: плуване, финали

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", I ден

Футбол

Нова спорт

12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Мачида Зелвия" - "Шанхай Шънхуа"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Свай Риенг" - "Тампинес Роувърс"

Диема спорт 3

12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Лайън Сити" - "Аделаида Юнайтед"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Патум Юнайтед" - "Тай По"

Диема спорт 2

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Кучинг Сити" - "Гангвон"

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа: "Левски" - "Ягелония"

bTV Action

19:45 Лига Европа: "Милан" - "Ференцварош"

22:00 Лига на конференцията: "Панатинайкос" – ЦСКА

Ринг

19:45 Лига на конференцията: "Трабзонспор" - "Фрайбург"

22:00 Лига Европа: "Селтик" - "Бешикташ"

Макс спорт 4

19:45 Лига Европа: "Реал Сосиедад" - "Олимпик" (Лион)

22:00 Лига Европа: АЗ "Алкмаар" - "Ювентус"

Макс спорт 2

22:00 Лига Европа: "Байер" (Леверкузен) - "Олимпик" (Марсилия)

ПЕТЪК, 6 ноември

Спорт

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (I сесия)

13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (II сесия)

Евроспорт 2

08:45 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, кратка програма, танцови двойки

10:25 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, кратка програма, жени

13:00 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, кратка програма, спортни двойки

15:35 Самбо: СП в Ташкент, I ден

22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 1

09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", II ден

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал

Ринг / bTV Action

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 110 кг

Макс спорт 2

14:35 Moto GP: ГП на Катар, първа тренировка

18:50 Moto GP: ГП на Катар, тренировка

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Цървена звезда"

Ринг

15:00 Падел: СП в Доха, 1/2-финал

17:00 Падел: СП в Доха, 1/2-финал

19:00 Падел: СП в Доха, 1/2-финал

21:00 Падел: СП в Доха, 1/2-финал

БНТ 3

17:30 Дакар 2026: плуване, финали

Диема спорт 3

17:30 Формула 1: ГП на Сао Пауло, първа тренировка

21:00 Формула 1: ГП на Сао Пауло, втора тренировка

Макс спорт 3

19:00 Баскетбол: Евролига, "Бешикташ" - "Жалгирис"

Max One

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Металург" (Перник)

Футбол

Макс спорт 4

16:55 Про лига: "Ал Хазем" - "Ал Насър"

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Алавес"

Диема спорт

17:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Локомотив 1929" (София)

19:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Дунав"

21:45 Лига 1: "Тулуза" - "Страсбург"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Гройтер Фюрт"

21:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Енерги" (Котбус)

22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Ковънтри"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Венеция" - "Удинезе"

Диема спорт 3

22:00 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Болтън"

СЪБОТА, 7 ноември

Спорт

Макс спорт 2

06:15 Суперкарс: Мелбърн, първо състезание

13:50 Moto GP: ГП на Катар, втора тренировка и квалификация

16:30 Moto 3 / Moto 2: ГП на Катар, квалификации

18:50 Moto GP: ГП на Катар, спринт

22:30 ММА: Cage Warriors 211, галавечер в Лондон

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, финал (I сесия)

13:30 Снукър: Международен шампионат, финал (II сесия)

Евроспорт 2

08:30 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, волна програма, танцови двойки

10:30 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, волна програма, жени

12:40 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, волна програма, спортни двойки

16:00 Колокрос (жени): ЕП в Зедам

22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", III ден

Макс спорт 1

09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", III ден

15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал

20:00 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Сейнт Луис Блус"

БНТ 3

12:00 Дакар 2026: гимнастика, квалификации, момчета

Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 86 кг

15:00 Падел: СП в Доха, финал

17:00 Падел: СП в Доха, финал

19:00 Падел: СП в Доха, финал

21:00 Падел: СП в Доха, финал

Диема спорт 3

16:30 Формула 1: ГП на Сао Пауло, трета тренировка

20:00 Формула 1: ГП на Сао Пауло, квалификация

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

Диема спорт

21:00 Бокс: верига "Зуфа"

Футбол

Диема спорт

13:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)

16:00 Първа лига: "Славия" - "Черно море"

18:30 Първа лига: "Лудогорец" - "ЦСКА 1948"

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Дармщат"

16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Байерн" (Мюнхен)

19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Вердер" (Бремен)

21:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Волфсбург"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Тотнъм"

17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Хъл Сити"

19:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Манчестър Сити"

Диема спорт 3

14:30 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Уулвърхемптън"

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Троа"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Малага" - "Сантандер"

17:15 Ла Лига: "Еспаньол" - "Депортиво" (Ла Коруня)

19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Атлетик" (Билбао)

22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Каляри" - "Фрозиноне"

19:00 Серия А: "Парма" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Рома" - "Сасуоло"

НЕДЕЛЯ, 8 ноември

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Габриел Бонфим - Шон Брейди

06:15 Суперкарс: Мелбърн, второ състезание

14:30 Moto GP: ГП на Катар, загрявка

15:50 Moto 3: ГП на Катар, състезание

17:15 Moto 2: ГП на Катар, състезание

19:00 Moto GP: ГП на Катар, състезание

20:00 НФЛ:

23:20 НФЛ:

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Орландо Меджик"

19:00 Формула 1: ГП на Сао Пауло, състезание

22:30 НБА: "Чикаго Булс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Евроспорт 2

07:00 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, волна програма, мъже

10:30 Колоездене (мъже): ГП на Сингапур

16:00 Колокрос (мъже): ЕП в Зедам

22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", IV ден

Ринг

08:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 110+ кг

10:30 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 86+ кг

Макс спорт 1

08:30 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", IV ден

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, финал

18:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Шлепск Малов" (Сувалки) - "Енерга Трефл" (Гданск)

22:00 НАСКАР: Хоумстед-Маями

БНТ 3

10:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сингапур

13:25 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Марица" (Пловдив)

16:00 Дакар 2026: лека атлетика

Евроспорт 1

11:30 Автомобилизъм: "6 часа на Монца"

ТВ 1

11:30 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Янтра" (Габрово)

13:30 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - НСА (София)

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Рио Бреоган"

Нова спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Валенсия"

Max One

17:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Алианц" (Милано) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

bTV Action

19:00 Бокс: галавечер в Плевен, Йосиф Панов - Даулет Даукенов

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Наполи" - "Лацио"

16:00 Серия А: "Дженоа" - "Милан"

19:00 Серия А: "Интер" - "Комо"

21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Ювентус"

Диема спорт

14:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Арда"

17:00 Първа лига: "Левски" - ЦСКА

21:00 Суперлига: "Олимпиакос" - ПАОК

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Хайденхайм" - "Хановер"

16:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Байер" (Леверкузен)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Елче" - "Бетис"

17:15 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Райо Валекано"

19:30 Ла Лига: "Виляреал" - "Хетафе"

22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона"

Нова спорт

16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Челси"

18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Унион" (Берлин)

20:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Шалке 04"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Ливърпул"

18:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила"

21:45 Лига 1: "Ланс - "Олимпик" (Марсилия)