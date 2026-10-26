Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 2 ноември
Спорт
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, II кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
Ринг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 85 кг
БНТ 3
17:00 Дакар 2026: плуване, финали
Футбол
Нова спорт
15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Пахтакор" - "Ал Насър"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Уасъл" - "Ал Кува Ал Джавия"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Ал Кадисия"
Диема спорт
17:00 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Враца)
19:30 Първа лига: "Арда" - "Септември" (София)
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Фиорентина"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Парма"
Диема спорт 3
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Ал Аин"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Евертън"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Осасуна"
Макс спорт 2
22:00 Ла Лига 2: "Майорка" - "Кадис"
ВТОРНИК, 3 ноември
Спорт
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Вегас Голдън Найтс"
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач, "Туран" (Товуз) - "Марица" (Пловдив)
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, III кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
Ринг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 69 кг
БНТ 3
17:00 Дакар 2026: плуване, финали
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - ЦСКА
Футбол
Нова спорт
09:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нюкасъл Джетс" - "Шанхай Порт"
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашива Рейсол" - "Теджън"
15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ийст Бенгал" - "Ал Сееб"
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Хюсеин" - "Ал Шорта"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Хилал" - "Шабаб Ал Ахли"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Рачабури"
14:10 Елитна Шампионска лига на Азия: "Конг Ан Ха Ной" - "Киото Санга"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Естеглал" - "Шамал"
Диема спорт 2
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Порт" - "Пекин Гуоан"
22:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Саутхемптън"
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Щутгарт"
22:00 Шампионска лига: "Барселона" - "Астън Вила"
Макс спорт 4
19:45 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен)
22:00 Шампионска лига: "Шахтьор" (Донецк) - "Спортинг" (Лисабон)
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига: "Виляреал" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига: "Манчестър Юнайтед" - "Рома"
Max One
22:00 Шампионска лига: "Фейенорд" - "Интер"
СРЯДА, 4 ноември
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Анахайм Дъкс"
20:30 Баскетбол: Еврокупа, "Босна Телеком" (Сараево) - "Балкан" (Ботевград)
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал
13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Валса Груп" (Модена)
bTV / Ринг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 95 кг
БНТ 3
17:00 Дакар 2026: плуване, финали
19:00 Баскетбол: Купа на ФИБА Европа, "Локомотив" (Пловдив) - "Нефтчи" (Баку)
Макс спорт 3
18:00 Волейбол (жени): "Чалъндж къп", 1/32-финал, реванш, "Левски София" - "Аполо 8" (Борне)
21:00 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - СКРА (Белхатув)
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Славия" - "Нефтохимик"
Макс спорт 4
20:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, II кв. кръг, първи мач, "Младост" (Загреб) - "Левски София"
Футбол
Нова спорт
09:45 Шампионска лига на Азия 2: "Мелбърн Виктори" - "Персиб Бандунг"
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Сеул" - "Виетел"
15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Аркадаг" - "Гол Гохар"
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Раян" - "Ал Нахда"
20:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Таавон" - "Ал Файсали"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Поханг Стийлърс" - "Гамба Осака"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурирам Юнайтед" - "Кашима Антлерс"
20:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Мухарак" - "Ал Джазира"
Диема спорт 2
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Кувейт" - "Насаф Карши"
22:00 Чемпиъншип: "Бристъл Сити" - "Уулвърхемптън"
bTV Action
19:45 Шампионска лига: АЕК (Атина) - "Реал" (Мадрид)
22:00 Шампионска лига: РБ (Лайпциг) - "Манчестър Сити"
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Фенербахче" - "Ливърпул"
22:00 Шампионска лига: "Славия" (Прага) - "Арсенал"
ЧЕТВЪРТЪК, 5 ноември
Спорт
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Чикаго Блекхоукс"
09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", I ден
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Далас Маверикс"
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (II сесия)
19:25 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Миделкерке
21:25 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Миделкерке
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж
Ринг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 77 кг
БНТ 3
17:45 Дакар 2026: плуване, финали
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", I ден
Футбол
Нова спорт
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Мачида Зелвия" - "Шанхай Шънхуа"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Свай Риенг" - "Тампинес Роувърс"
Диема спорт 3
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Лайън Сити" - "Аделаида Юнайтед"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Патум Юнайтед" - "Тай По"
Диема спорт 2
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Кучинг Сити" - "Гангвон"
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа: "Левски" - "Ягелония"
bTV Action
19:45 Лига Европа: "Милан" - "Ференцварош"
22:00 Лига на конференцията: "Панатинайкос" – ЦСКА
Ринг
19:45 Лига на конференцията: "Трабзонспор" - "Фрайбург"
22:00 Лига Европа: "Селтик" - "Бешикташ"
Макс спорт 4
19:45 Лига Европа: "Реал Сосиедад" - "Олимпик" (Лион)
22:00 Лига Европа: АЗ "Алкмаар" - "Ювентус"
Макс спорт 2
22:00 Лига Европа: "Байер" (Леверкузен) - "Олимпик" (Марсилия)
ПЕТЪК, 6 ноември
Спорт
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (II сесия)
Евроспорт 2
08:45 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, кратка програма, танцови двойки
10:25 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, кратка програма, жени
13:00 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, кратка програма, спортни двойки
15:35 Самбо: СП в Ташкент, I ден
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", II ден
Макс спорт 1
09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", II ден
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал
Ринг / bTV Action
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 110 кг
Макс спорт 2
14:35 Moto GP: ГП на Катар, първа тренировка
18:50 Moto GP: ГП на Катар, тренировка
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Цървена звезда"
Ринг
15:00 Падел: СП в Доха, 1/2-финал
17:00 Падел: СП в Доха, 1/2-финал
19:00 Падел: СП в Доха, 1/2-финал
21:00 Падел: СП в Доха, 1/2-финал
БНТ 3
17:30 Дакар 2026: плуване, финали
Диема спорт 3
17:30 Формула 1: ГП на Сао Пауло, първа тренировка
21:00 Формула 1: ГП на Сао Пауло, втора тренировка
Макс спорт 3
19:00 Баскетбол: Евролига, "Бешикташ" - "Жалгирис"
Max One
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Металург" (Перник)
Футбол
Макс спорт 4
16:55 Про лига: "Ал Хазем" - "Ал Насър"
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Алавес"
Диема спорт
17:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Локомотив 1929" (София)
19:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Дунав"
21:45 Лига 1: "Тулуза" - "Страсбург"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Гройтер Фюрт"
21:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Енерги" (Котбус)
22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Ковънтри"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Венеция" - "Удинезе"
Диема спорт 3
22:00 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Болтън"
СЪБОТА, 7 ноември
Спорт
Макс спорт 2
06:15 Суперкарс: Мелбърн, първо състезание
13:50 Moto GP: ГП на Катар, втора тренировка и квалификация
16:30 Moto 3 / Moto 2: ГП на Катар, квалификации
18:50 Moto GP: ГП на Катар, спринт
22:30 ММА: Cage Warriors 211, галавечер в Лондон
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, финал (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, финал (II сесия)
Евроспорт 2
08:30 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, волна програма, танцови двойки
10:30 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, волна програма, жени
12:40 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, волна програма, спортни двойки
16:00 Колокрос (жени): ЕП в Зедам
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", III ден
Макс спорт 1
09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", III ден
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал
20:00 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Сейнт Луис Блус"
БНТ 3
12:00 Дакар 2026: гимнастика, квалификации, момчета
Ринг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 86 кг
15:00 Падел: СП в Доха, финал
17:00 Падел: СП в Доха, финал
19:00 Падел: СП в Доха, финал
21:00 Падел: СП в Доха, финал
Диема спорт 3
16:30 Формула 1: ГП на Сао Пауло, трета тренировка
20:00 Формула 1: ГП на Сао Пауло, квалификация
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
Диема спорт
21:00 Бокс: верига "Зуфа"
Футбол
Диема спорт
13:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)
16:00 Първа лига: "Славия" - "Черно море"
18:30 Първа лига: "Лудогорец" - "ЦСКА 1948"
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Дармщат"
16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Вердер" (Бремен)
21:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Волфсбург"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Тотнъм"
17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Хъл Сити"
19:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Манчестър Сити"
Диема спорт 3
14:30 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Уулвърхемптън"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Троа"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Малага" - "Сантандер"
17:15 Ла Лига: "Еспаньол" - "Депортиво" (Ла Коруня)
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Каляри" - "Фрозиноне"
19:00 Серия А: "Парма" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Рома" - "Сасуоло"
НЕДЕЛЯ, 8 ноември
Спорт
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Габриел Бонфим - Шон Брейди
06:15 Суперкарс: Мелбърн, второ състезание
14:30 Moto GP: ГП на Катар, загрявка
15:50 Moto 3: ГП на Катар, състезание
17:15 Moto 2: ГП на Катар, състезание
19:00 Moto GP: ГП на Катар, състезание
20:00 НФЛ:
23:20 НФЛ:
Диема спорт 3
03:30 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Орландо Меджик"
19:00 Формула 1: ГП на Сао Пауло, състезание
22:30 НБА: "Чикаго Булс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Евроспорт 2
07:00 Фигурно пързаляне: ГП на Китай, волна програма, мъже
10:30 Колоездене (мъже): ГП на Сингапур
16:00 Колокрос (мъже): ЕП в Зедам
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", IV ден
Ринг
08:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 110+ кг
10:30 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 86+ кг
Макс спорт 1
08:30 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", IV ден
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, финал
18:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Шлепск Малов" (Сувалки) - "Енерга Трефл" (Гданск)
22:00 НАСКАР: Хоумстед-Маями
БНТ 3
10:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сингапур
13:25 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Марица" (Пловдив)
16:00 Дакар 2026: лека атлетика
Евроспорт 1
11:30 Автомобилизъм: "6 часа на Монца"
ТВ 1
11:30 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Янтра" (Габрово)
13:30 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - НСА (София)
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Рио Бреоган"
Нова спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Валенсия"
Max One
17:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Алианц" (Милано) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
bTV Action
19:00 Бокс: галавечер в Плевен, Йосиф Панов - Даулет Даукенов
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Наполи" - "Лацио"
16:00 Серия А: "Дженоа" - "Милан"
19:00 Серия А: "Интер" - "Комо"
21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Ювентус"
Диема спорт
14:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Арда"
17:00 Първа лига: "Левски" - ЦСКА
21:00 Суперлига: "Олимпиакос" - ПАОК
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Хайденхайм" - "Хановер"
16:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Байер" (Леверкузен)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Елче" - "Бетис"
17:15 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Райо Валекано"
19:30 Ла Лига: "Виляреал" - "Хетафе"
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона"
Нова спорт
16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Челси"
18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Унион" (Берлин)
20:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Шалке 04"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Ливърпул"
18:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила"
21:45 Лига 1: "Ланс - "Олимпик" (Марсилия)