Спортът по телевизията - 2 ноември

Днес, 03:03

Макс спорт 2

01:00 ММА: UFC Fight Night, Стиви Гарсия - Дейвид Онама
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Берое"
20:00 НФЛ: "Питсбърг Стийлърс" - "Индианаполис Колтс"
23:20 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Канзас Сити Чийфс"

Макс спорт 1

04:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Чикаго Блекхоукс"
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, финал, Феликс Оже-Алиасим - Яник Синер
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Валса Груп" (Модена) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
22:00 НАСКАР: Аризона

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, I кръг, Рони О`Съливан - Алън Тейлър
15:30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк

БНТ 3 / Евроспорт 2

10:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сингапур

Диема спорт

12:45 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Монтана"
15:15 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Левски"
17:45 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Лудогорец"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Тенерифе"
22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Ню Орлийнс Пеликанс"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Реал" (Мадрид)
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Нюкасъл"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Борнемут"
21:00 Футбол: Суперлига, АЕК - "Панетоликос"

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Верона" - "Интер"
16:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Лече"
19:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Болоня"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Рома"

Нова спорт

14:00 Футбол: Купа на Англия, I кръг, "Саут Шийлдс" - "Шроузбъри"
16:00 Футбол: Лига 1, "Рен" - "Страсбург"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Волфсбург" - "Хофенхайм"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Кайзерслаутерн"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Хамбургер"
19:30 Футбол: Суперлига, "Пансерайкос" - ПАОК
21:45 Футбол: Лига 1, "Брест" - "Олимпик" (Лион)

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): Трофей "Локерен"
15:55 Колокрос (мъже): Трофей "Локерен"
18:30 Фигурно пързаляне: ГП в Канада, волна програма, мъже

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Селта"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Еспаньол"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Елче"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Майорка"

Ринг

16:00 Футбол: Купа на лигата на Шотландия, 1/2-финал, "Селтик" - "Рейнджърс"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Брага"

 

