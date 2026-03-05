Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 6 март

Днес, 03:03

Диема спорт 3

00:00 Формула 3: ГП на Австралия, тренировка
01:00 Формула 2: ГП на Австралия, тренировка
03:30 Формула 1: ГП на Австралия, първа тренировка
05:00 Формула 3: ГП на Австралия, квалификация
05:55 Формула 2: ГП на Австралия, квалификация
07:00 Формула 1: ГП на Австралия, втора тренировка
21:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Хувентуд" - "Индепендиенте" (Меделин)
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Панатинайкос"

Нова спорт

10:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Узбекистан - Китай
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Магдебург"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Престън Норт Енд" - "Оксфорд Юнайтед"

Евроспорт 1

10:35 Ски скокове (жени): СК в Лахти, голяма шанца
12:30 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, спускане
14:00 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, голяма шанца
15:15 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, голяма шанца
16:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти
17:25 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, 10 км ски бягане
18:05 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 20 км индивидуално

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (младежи до 21 г.)
12:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 21 г.)
15:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (юноши до 19 г.)
16:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 19 г.)

Макс спорт 2

12:30 Голф: "Йобург Оупън", II ден
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Реал" (Мадрид)

Евроспорт 2

12:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти, голяма шанца
21:00 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", II ден

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Спартак 1918" (Варна)
21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Монако"

Макс спорт 1

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Торино"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Уулвърхемптън" - "Ливърпул"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?