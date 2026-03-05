Спортът по телевизията - 6 март

Диема спорт 3

00:00 Формула 3: ГП на Австралия, тренировка

01:00 Формула 2: ГП на Австралия, тренировка

03:30 Формула 1: ГП на Австралия, първа тренировка

05:00 Формула 3: ГП на Австралия, квалификация

05:55 Формула 2: ГП на Австралия, квалификация

07:00 Формула 1: ГП на Австралия, втора тренировка

21:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Хувентуд" - "Индепендиенте" (Меделин)

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Панатинайкос"

Нова спорт

10:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Узбекистан - Китай

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Магдебург"

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Престън Норт Енд" - "Оксфорд Юнайтед"

Евроспорт 1

10:35 Ски скокове (жени): СК в Лахти, голяма шанца

12:30 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, спускане

14:00 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, голяма шанца

15:15 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, голяма шанца

16:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти

17:25 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, 10 км ски бягане

18:05 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 20 км индивидуално

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (младежи до 21 г.)

12:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 21 г.)

15:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (юноши до 19 г.)

16:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 19 г.)

Макс спорт 2

12:30 Голф: "Йобург Оупън", II ден

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Реал" (Мадрид)

Евроспорт 2

12:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти, голяма шанца

21:00 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", II ден

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Спартак 1918" (Варна)

21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Монако"

Макс спорт 1

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Торино"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Уулвърхемптън" - "Ливърпул"