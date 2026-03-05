Спортът по телевизията - 6 март

Диема спорт 3
00:00 Формула 3: ГП на Австралия, тренировка
01:00 Формула 2: ГП на Австралия, тренировка
03:30 Формула 1: ГП на Австралия, първа тренировка
05:00 Формула 3: ГП на Австралия, квалификация
05:55 Формула 2: ГП на Австралия, квалификация
07:00 Формула 1: ГП на Австралия, втора тренировка
21:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Макс спорт 4
02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Хувентуд" - "Индепендиенте" (Меделин)
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Панатинайкос"
Нова спорт
10:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Узбекистан - Китай
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Магдебург"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Престън Норт Енд" - "Оксфорд Юнайтед"
Евроспорт 1
10:35 Ски скокове (жени): СК в Лахти, голяма шанца
12:30 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, спускане
14:00 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, голяма шанца
15:15 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, голяма шанца
16:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти
17:25 Северна комбинация (мъже): СК в Лахти, 10 км ски бягане
18:05 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 20 км индивидуално
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (младежи до 21 г.)
12:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 21 г.)
15:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12 км масов старт (юноши до 19 г.)
16:35 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 9 км масов старт (девойки до 19 г.)
Макс спорт 2
12:30 Голф: "Йобург Оупън", II ден
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Реал" (Мадрид)
Евроспорт 2
12:50 Северна комбинация (жени): СК в Лахти, голяма шанца
21:00 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", II ден
Диема спорт
18:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Спартак 1918" (Варна)
21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Монако"
Макс спорт 1
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Торино"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Уулвърхемптън" - "Ливърпул"