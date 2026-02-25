Григор Димитров претърпя четвърта поредна загуба

ЕПА/БГНЕС Единствената победа на Григор Димитров през 2026 г. беше в първия му мач за сезона - срещу испанеца Пабло Кареньо Буста на 6 януари.

Кризата в представянето на Григор Димитров продължи и на един от неговите любими тенис турнири - в Акапулко (Мексико). Шампионът от 2014 г. отпадна още в I кръг на тазгодишното издание на надпреварата от категория "АТР 500" на твърд корт, отстъпвайки пред Терънс Атман с 3:6, 3:6.

Това беше втора официална среща между двамата и първа победа за 24-годишния французин в съперничеството с десет години по-възрастния българин. Тази нощ ветеранът от Хасково направи всички двойни грешки в мача (4:0) и допусна общо почти двойно повече непредизвикани грешки от противника (26:16). Григор не успя да се възползва от нито един от двата си шанса за пробив, а същевременно даде 9 брейкбола на Атман и три пъти предаде подаването си.

За Димитров това е четвърта поредна загуба на сингъл, като от Нова година насам той има една-единствена победа - с 6:3, 6:3 срещу Пабло Кареньо Буста в първия си мач на "АТР 250" в Бризбън на 6 януари. Оттогава първата ни ракета (понастоящем №44 в света) е спечелил само един сет в четири мача.

В Акапулко българският тенисист трябва да изиграе още поне един мач в турнира на двойки. Григор Димитров и италианският му партньор Флавио Коболи очакват във II кръг победителите от срещата между Рафаел Ходар (Испания) / Родриго Пачеко Мендес (Мексико) и Остин Крайчек (САЩ) / Никола Мектич (Хърватия). Именно Рафаел Ходар ще бъде пък съперник на Терънс Атман на 1/8-финалите на сингъл.

Следващият турнир в календара на Димитров е "Мастърс" в Индиън Уелс, САЩ (4-15 март).