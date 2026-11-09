Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 16 ноември
Спорт
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Футбол
Нова спорт
17:00 Лига на нациите: Фарьорски о-ви - Молдова
21:45 Лига на нациите: Северна Македония - Словения
Диема спорт
17:00 Лига на нациите: Казахстан - Словакия
21:45 Лига на нациите: Швейцария - Шотландия
Max One
19:00 Лига на нациите: Естония - България
Диема спорт 2
19:00 Лига на нациите: Литва - Лихтенщайн
21:45 Лига на нациите: Гърция - Сърбия
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Исландия - Люксембург
21:45 Лига на нациите: Германия - Нидерландия
ВТОРНИК, 17 ноември
Спорт
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Орландо Меджик"
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Монреал Канейдиънс"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Рациофарм" (Улм)
22:00 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Панатинайкос"
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Макс спорт 4
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Анадолу Ефес"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Париж"
bTV Action
18:15 Баскетбол (жени): квалификация за Евро 2027, Чехия - България
Макс спорт 3
18:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", 1/32-финал, първи мач, ЦСКА - "Епицентър-Подоляни" (Хородок)
Max One
19:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Олимпиакос"
Футбол
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Полша - Швеция
Диема спорт
21:45 Лига на нациите: Унгария - Северна Ирландия
Диема спорт 2
21:45 Лига на нациите: Дания - Норвегия
Диема спорт 3
21:45 Лига на нациите: Уелс - Португалия
СРЯДА, 18 ноември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Флорида Пантърс"
19:00 Баскетбол: Евролига, "Бешикташ" - "Реал" (Мадрид)
21:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Стилон" (Гожов) - "Богданка" (Люблин)
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Детройт Пистънс"
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Max One
18:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп"
Макс спорт 3
18:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", 1/32-финал, реванш, "Епицентър-Подоляни" (Хородок) - ЦСКА
20:45 Баскетбол: Еврокупа, "Бург ан Брес" - "Наполи"
ЧЕТВЪРТЪК, 19 ноември
Спорт
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Маями Хийт" - "Милуоки Бъкс"
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Колорадо Авъланч"
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Панатинайкос"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Виртус" (Болоня)
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
БНТ 3
18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Марица" (Пловдив)
Евроспорт 2
19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", I ден
Макс спорт 3
19:30 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Дубай"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Апоел" (Тел Авив)
Макс спорт 4
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Фенербахче"
Евроспорт 1
21:30 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Верона, прескачане на препятствия
ПЕТЪК, 20 ноември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Филаделфия Флайърс"
12:35 Moto GP: ГП на Португалия, първа тренировка
16:50 Moto GP: ГП на Португалия, тренировка
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 3
02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, първа тренировка
04:00 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, свободна тренировка
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, втора тренировка
07:30 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, квалификация
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Евроспорт 2
14:00 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, кратка програма, спортни двойки
15:30 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, кратка програма, жени
17:25 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, кратка програма, мъже
19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", II ден
Евроспорт 1
14:55 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация
16:45 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, смесено отборно
19:00 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, кратка програма, танцови двойки
21:30 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Верона, прескачане на препятствия
Max One
18:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Дунав"
Диема спорт
21:00 Бокс (жени): Boxxer, бойно събитие в Кардиф, Лорън Прайс - Михаела Котаскова
Макс спорт 3
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Цървена звезда"
Футбол
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Локомотив" (Пловдив)
Макс спорт 3
19:30 Про лига: "Ал Ахли" - "Ал Насър"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Хайденхайм"
21:45 Лига 1: "Троа" - "Льо Авър"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Магдебург"
22:00 Англия, Лига 1: "Барнзли" - "Шефилд Уензди"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Кьолн"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Еспаньол"
СЪБОТА, 21 ноември
Спорт
Диема спорт 3
02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, трета тренировка
04:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, първо състезание
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, квалификация
Евроспорт 1
11:15 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, I манш
14:15 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, II манш
15:30 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца
17:35 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца
19:45 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, волна програма, спортни двойки
21:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Верона, прескачане на препятствия
23:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Верона, прескачане на препятствия
Макс спорт 2
12:00 Moto GP: ГП на Португалия, втора тренировка и квалификация
14:45 Moto 3 / Moto 2: ГП на Португалия, квалификации
17:00 Moto GP: ГП на Португалия, спринт
18:00 ММА: UFC Fight Night, Иржи Прохазка - Наваджо Стърлинг
Евроспорт 2
12:15 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, волна програма, спортни двойки
14:00 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, волна програма, жени
15:55 Колокрос (мъже): Локерен, състезание
17:15 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, волна програма, мъже
20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", III ден
Макс спорт 1
13:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
15:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Берое"
Диема спорт
20:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Милуоки Бъкс"
Футбол
Диема спорт
12:15 Втора лига: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Рилски спортист"
14:45 Първа лига: "Славия" - "Арда"
17:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Черно море"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Волфсбург" - "Холщайн" (Кил)
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Бундеслига: "Шалке 04" - "Щутгарт"
21:45 Лига 1: "Монако" - "Оксер"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Милуол" - "Куинс Парк Рейнджърс"
17:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Ипсуич"
19:30 Суперлига: "Каламата" - АЕК
21:30 Втора Бундеслига: "Санкт Паули" - "Бохум"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Фулъм"
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Лийдс"
19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Лил" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Депортиво" (Ла Коруня)
17:15 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Валенсия"
19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Бетис"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Селта"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Лацио" - "Лече"
19:00 Серия А: "Парма" - "Рома"
21:45 Серия А: "Наполи" - "Торино"
НЕДЕЛЯ, 22 ноември
Футбол
Макс спорт 2
00:30 Копа Судамерикана, финал: "Атлетико Минейро" - "Бока Хуниорс"
Диема спорт
13:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "ЦСКА 1948"
15:30 Първа лига: "Левски" - "Локомотив 1929" (София)
18:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Ювентус" - "Венеция"
16:00 Серия А: "Болоня" - "Дженоа"
19:00 Серия А: "Милан" - "Фрозиноне"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Интер"
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Бърнли" - "Блекбърн"
16:00 Лига 1: "Париж" - "Анже"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Херта" (Берлин)
16:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Майнц 05"
18:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Хамбургер"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Барселона" - "Виляреал"
17:15 Ла Лига: "Сантандер" - "Реал Сосиедад"
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Малага"
22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Хъл Сити" - "Брайтън"
18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Льо Ман"
Спорт
Диема спорт 3
04:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, второ състезание
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, състезание
Евроспорт 1
11:15 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, I манш
13:00 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца
14:30 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, II манш
15:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация
16:45 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца
Макс спорт 2
11:30 Moto GP: ГП на Португалия, загрявка
13:05 Moto 2: ГП на Португалия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Португалия, състезание
16:30 Moto 3: ГП на Португалия, състезание
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Тинет Прата" (Порденоне)
21:00 НФЛ:
23:20 НФЛ:
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Баскония"
БНТ 3
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Драгоман" - "Левски София"
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): Трофей на Беринген
15:55 Колокрос (мъже): Трофей на Беринген
20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", IV ден
Макс спорт 1
16:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, финал
19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, финал
Нова спорт
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Рио Бреоган"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Ховентут"
Диема спорт
22:30 НБА: "Атланта Хоукс" - "Детройт Пистънс"