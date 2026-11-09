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Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 ноември)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

14 Ноем. 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 16 ноември

Спорт

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Футбол

Нова спорт

17:00 Лига на нациите: Фарьорски о-ви - Молдова
21:45 Лига на нациите: Северна Македония - Словения

Диема спорт

17:00 Лига на нациите: Казахстан - Словакия
21:45 Лига на нациите: Швейцария - Шотландия

Max One

19:00 Лига на нациите: Естония - България

Диема спорт 2

19:00 Лига на нациите: Литва - Лихтенщайн
21:45 Лига на нациите: Гърция - Сърбия

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Исландия - Люксембург
21:45 Лига на нациите: Германия - Нидерландия

 

ВТОРНИК, 17 ноември

Спорт

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Орландо Меджик"

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Монреал Канейдиънс"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Рациофарм" (Улм)
22:00 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Панатинайкос"

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Анадолу Ефес"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Париж"

bTV Action

18:15 Баскетбол (жени): квалификация за Евро 2027, Чехия - България

Макс спорт 3

18:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", 1/32-финал, първи мач, ЦСКА - "Епицентър-Подоляни" (Хородок)

Max One

19:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Олимпиакос"

Футбол

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Полша - Швеция

Диема спорт

21:45 Лига на нациите: Унгария - Северна Ирландия

Диема спорт 2

21:45 Лига на нациите: Дания - Норвегия

Диема спорт 3

21:45 Лига на нациите: Уелс - Португалия

 

СРЯДА, 18 ноември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Флорида Пантърс"
19:00 Баскетбол: Евролига, "Бешикташ" - "Реал" (Мадрид)
21:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Стилон" (Гожов) - "Богданка" (Люблин)

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Детройт Пистънс"

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Max One

18:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп"

Макс спорт 3

18:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", 1/32-финал, реванш, "Епицентър-Подоляни" (Хородок) - ЦСКА
20:45 Баскетбол: Еврокупа, "Бург ан Брес" - "Наполи"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 19 ноември

Спорт

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Маями Хийт" - "Милуоки Бъкс"

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Колорадо Авъланч"
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Панатинайкос"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Виртус" (Болоня)

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

БНТ 3

18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Марица" (Пловдив)

Евроспорт 2

19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", I ден

Макс спорт 3

19:30 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Дубай"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Фенербахче"

Евроспорт 1

21:30 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Верона, прескачане на препятствия

 

ПЕТЪК, 20 ноември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Филаделфия Флайърс"
12:35 Moto GP: ГП на Португалия, първа тренировка
16:50 Moto GP: ГП на Португалия, тренировка
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 3

02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, първа тренировка
04:00 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, свободна тренировка
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, втора тренировка
07:30 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, квалификация

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Евроспорт 2

14:00 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, кратка програма, спортни двойки
15:30 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, кратка програма, жени
17:25 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, кратка програма, мъже
19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", II ден

Евроспорт 1

14:55 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация
16:45 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, смесено отборно
19:00 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, кратка програма, танцови двойки
21:30 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Верона, прескачане на препятствия

Max One

18:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Дунав"

Диема спорт

21:00 Бокс (жени): Boxxer, бойно събитие в Кардиф, Лорън Прайс - Михаела Котаскова

Макс спорт 3

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Цървена звезда"

Футбол

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 3

19:30 Про лига: "Ал Ахли" - "Ал Насър"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Хайденхайм"
21:45 Лига 1: "Троа" - "Льо Авър"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Магдебург"
22:00 Англия, Лига 1: "Барнзли" - "Шефилд Уензди"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Кьолн"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Еспаньол"

 

СЪБОТА, 21 ноември

Спорт

Диема спорт 3

02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, трета тренировка
04:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, първо състезание
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, квалификация

Евроспорт 1

11:15 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, I манш
14:15 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, II манш
15:30 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца
17:35 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца
19:45 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, волна програма, спортни двойки
21:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Верона, прескачане на препятствия
23:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Верона, прескачане на препятствия

Макс спорт 2

12:00 Moto GP: ГП на Португалия, втора тренировка и квалификация
14:45 Moto 3 / Moto 2: ГП на Португалия, квалификации
17:00 Moto GP: ГП на Португалия, спринт
18:00 ММА: UFC Fight Night, Иржи Прохазка - Наваджо Стърлинг

Евроспорт 2

12:15 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, волна програма, спортни двойки
14:00 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, волна програма, жени
15:55 Колокрос (мъже): Локерен, състезание
17:15 Фигурно пързаляне: ГП на Финландия, волна програма, мъже
20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", III ден

Макс спорт 1

13:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
15:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Берое"

Диема спорт

20:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Милуоки Бъкс"

Футбол

Диема спорт

12:15 Втора лига: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Рилски спортист"
14:45 Първа лига: "Славия" - "Арда"
17:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Черно море"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Волфсбург" - "Холщайн" (Кил)
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Бундеслига: "Шалке 04" - "Щутгарт" 
21:45 Лига 1: "Монако" - "Оксер"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Милуол" - "Куинс Парк Рейнджърс"
17:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Ипсуич"
19:30 Суперлига: "Каламата" - АЕК
21:30 Втора Бундеслига: "Санкт Паули" - "Бохум"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Фулъм"
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Лийдс"
19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Лил" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Депортиво" (Ла Коруня)
17:15 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Валенсия"
19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Бетис"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Селта"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Лацио" - "Лече"
19:00 Серия А: "Парма" - "Рома"
21:45 Серия А: "Наполи" - "Торино"

 

НЕДЕЛЯ, 22 ноември

Футбол

Макс спорт 2

00:30 Копа Судамерикана, финал: "Атлетико Минейро" - "Бока Хуниорс"

Диема спорт

13:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "ЦСКА 1948"
15:30 Първа лига: "Левски" - "Локомотив 1929" (София)
18:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Ювентус" - "Венеция"
16:00 Серия А: "Болоня" - "Дженоа"
19:00 Серия А: "Милан" - "Фрозиноне"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Интер"

Нова спорт

14:00 Чемпиъншип: "Бърнли" - "Блекбърн"
16:00 Лига 1: "Париж" - "Анже"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Херта" (Берлин) 
16:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Майнц 05" 
18:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Хамбургер"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Барселона" - "Виляреал"
17:15 Ла Лига: "Сантандер" - "Реал Сосиедад"
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Малага"
22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Хъл Сити" - "Брайтън"
18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Льо Ман"

Спорт

Диема спорт 3

04:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, второ състезание
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, състезание

Евроспорт 1

11:15 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, I манш
13:00 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца
14:30 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, II манш
15:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация
16:45 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца

Макс спорт 2

11:30 Moto GP: ГП на Португалия, загрявка
13:05 Moto 2: ГП на Португалия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Португалия, състезание
16:30 Moto 3: ГП на Португалия, състезание
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Тинет Прата" (Порденоне)
21:00 НФЛ: 
23:20 НФЛ: 

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Баскония"

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Драгоман" - "Левски София"

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): Трофей на Беринген
15:55 Колокрос (мъже): Трофей на Беринген
20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", IV ден

Макс спорт 1

16:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, финал
19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, финал

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Рио Бреоган"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Ховентут"

Диема спорт

22:30 НБА: "Атланта Хоукс" - "Детройт Пистънс"

 

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