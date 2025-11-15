Спортът по телевизията - 16 ноември

Диема спорт 3

03:00 Бокс: "Топ Ранк", Рафаел Еспиноса - Арнолд Хегай

16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Португалия - Армения

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Албания - Англия

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Италия - Норвегия

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC 322, Ислам Махачев - Джак де ла Мадалина

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Черно море"

16:30 НФЛ: "Маями Долфинс" - "Вашингтон Командърс"

20:00 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Тампа Бей Бъканиърс"

23:20 НФЛ: "Лос Анджелис Рамс" - "Сиатъл Сийхоукс"

Макс спорт 1

06:15 Суперкарс: Мелбърн, второ състезание

16:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, финал, Хари Хелиовара/Хенри Патън - Джо Солсбъри/Нийл Скупски

19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, финал, Карлос Алкарас - Яник Синер

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", IV ден

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Итас" (Тренто) - "Веро Волей" (Монца)

22:00 Футбол: Ла Лига 2, "Сарагоса" - "Уеска"

ТВ 1

10:00 Ръгби: държавно първенство, НСА (София) - "Балкански котки" (Берковица)

14:30 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Локомотив" (София)

Макс спорт 3

10:30 Moto GP: ГП на Валенсия, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Валенсия, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Валенсия, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Валенсия, състезание

16:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Нашвил Предатърс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, I манш

14:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, II манш

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Леида"

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Сърбия - Латвия

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Израел - Молдова

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Тенерифе"

16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Унгария - Ирландия

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Азербайджан - Франция

22:30 НБА: "Бостън Селтикс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Хаме

15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Хаме

18:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3

15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - ЦПВК

Евроспорт 1

15:00 Силов трибой: СП в Клуж-Напока, жени 84+ кг / мъже 120+ кг

21:15 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, танцови двойки

23:05 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, жени

Диема спорт

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Украйна - Исландия