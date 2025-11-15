Спортът по телевизията - 16 ноември

Диема спорт 3
03:00 Бокс: "Топ Ранк", Рафаел Еспиноса - Арнолд Хегай
16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Португалия - Армения
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Албания - Англия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Италия - Норвегия
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC 322, Ислам Махачев - Джак де ла Мадалина
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Черно море"
16:30 НФЛ: "Маями Долфинс" - "Вашингтон Командърс"
20:00 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Тампа Бей Бъканиърс"
23:20 НФЛ: "Лос Анджелис Рамс" - "Сиатъл Сийхоукс"
Макс спорт 1
06:15 Суперкарс: Мелбърн, второ състезание
16:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, финал, Хари Хелиовара/Хенри Патън - Джо Солсбъри/Нийл Скупски
19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, финал, Карлос Алкарас - Яник Синер
Макс спорт 4
08:30 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Итас" (Тренто) - "Веро Волей" (Монца)
22:00 Футбол: Ла Лига 2, "Сарагоса" - "Уеска"
ТВ 1
10:00 Ръгби: държавно първенство, НСА (София) - "Балкански котки" (Берковица)
14:30 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Локомотив" (София)
Макс спорт 3
10:30 Moto GP: ГП на Валенсия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Валенсия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Валенсия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Валенсия, състезание
16:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Нашвил Предатърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, I манш
14:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, II манш
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Леида"
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Сърбия - Латвия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Израел - Молдова
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Тенерифе"
16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Унгария - Ирландия
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Азербайджан - Франция
22:30 НБА: "Бостън Селтикс" - "Лос Анджелис Клипърс"
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Хаме
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Хаме
18:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", IV ден
БНТ 3
15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - ЦПВК
Евроспорт 1
15:00 Силов трибой: СП в Клуж-Напока, жени 84+ кг / мъже 120+ кг
21:15 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, танцови двойки
23:05 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, жени
Диема спорт
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Украйна - Исландия