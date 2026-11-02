Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 9 ноември
Спорт
Макс спорт 3
02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Ню Джърси Девълс"
18:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, АЗС (Олщин) - "Богданка" (Люблин)
Диема спорт 3
03:00 Бокс (жени): MVP, галавечер в Арлингтън, Елиф Нур Туран - Алиша Баумгарднър
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
БНТ 3
16:00 Дакар 2026: лека атлетика
Футбол
Диема спорт
14:30 Втора лига: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Янтра"
17:00 Втора лига: "Етър" - "Монтана"
Диема спорт 2
21:30 Купа на Англия, I кръг: "Плимут Паркуей" - "Бъркамстед"
ВТОРНИК, 10 ноември
Спорт
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Вашингтон Уизърдс"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Ню Йорк Айлъндърс"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - ПАОК
21:30 Баскетбол: Еврокупа, "Манреса" - "Босна Телеком" (Сараево)
БНТ 3
13:30 Дакар 2026: гимнастика, многобой, момчета
16:00 Дакар 2026: лека атлетика
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
Max One
16:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, III кв. кръг, реванш, "Туран" (Товуз) - "Марица" (Пловдив)
СРЯДА, 11 ноември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Минесота Уайлд"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Фенербахче"
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Бостън Селтикс"
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
Евроспорт 1
14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Ниел
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Ниел
bTV Action
16:00 Баскетбол (жени): квалификация за Евро 2027, България - Хърватия
БНТ 3
19:00 Баскетбол: Купа на ФИБА Европа, "Локомотив" (Пловдив) - ВЕФ (Рига)
Max One
20:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Младост" (Загреб)
ЧЕТВЪРТЪК, 12 ноември
Спорт
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Юта Мамът"
09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", I ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал
Макс спорт 3
19:00 НХЛ: "Сиатъл Кракен" - "Каролина Хърикейнс"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Цървена звезда"
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, I ден
Max One
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Дубай"
Футбол
БНТ 3
17:00 Дакар 2026: футзал, финал, момчета
Диема спорт 2
19:00 Лига на нациите: Армения - Кипър
21:45 Лига на нациите: Чехия - Испания
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Турция - Белгия
21:45 Лига на нациите: Италия - Франция
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Албания - Финландия
Диема спорт
21:45 Лига на нациите: Англия - Хърватия
ПЕТЪК, 13 ноември
Спорт
Макс спорт 2
09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", II ден
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дунав" - ЦСКА
Нова спорт
09:30 Рекорди на "Гинес": Христо Мусков с опит за теглене на 40-тонен самолет в София
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Барселона"
Евроспорт 2
15:30 Силов трибой: СП в Истанбул
21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, II ден
Макс спорт 3
19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Виртус" (Болоня)
БНТ 3
20:00 Дакар 2026: церемония по закриване на IV младежки олимпийски игри
Футбол
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Молдова - Казахстан
21:45 Лига на нациите: Сърбия - Германия
Max One
21:45 Лига на нациите: България - Исландия
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Люксембург - Естония
Диема спорт
21:45 Лига на нациите: Словения - Швейцария
Диема спорт 2
21:45 Лига на нациите: Нидерландия - Гърция
СЪБОТА, 14 ноември
Спорт
Евроспорт 2
08:00 Триатлон: PTO тур, Дубай
14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Мерксплас
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Мерксплас
21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, III ден
Макс спорт 2
09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", III ден
16:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Итас" (Тренто)
19:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
22:30 ММА: Cage Warriors 213, галавечер в Лондон
Евроспорт 1
11:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, I манш
14:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, II манш
Ринг
14:00 Падел: СП в Дубай, 1/2-финал
16:00 Падел: СП в Дубай, 1/2-финал
18:00 Падел: СП в Дубай, 1/2-финал
21:00 Падел: СП в Дубай, 1/2-финал
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, финал
20:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Сиатъл Кракен"
Макс спорт 3
18:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Шлепск Малов" (Сувалки) - ЗАКСА (Кендженжин-Кожле)
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Нефтохимик"
bTV Action
19:00 Баскетбол (жени): квалификация за Евро 2027, България - Испания
Диема спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Бургос"
Футбол
Нова спорт
14:30 Англия, Лига 2: "Екзитър" - "Челтнъм"
19:30 Англия, Лига 2: "Флийтууд" - "Транмиър"
21:45 Лига на нациите: Швеция - Босна Херцеговина
Диема спорт
14:30 Втора лига: "Марек" - "Черноморец 1919" (Бургас)
21:45 Лига на нациите: Австрия - Ирландия
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига 2: "Валядолид" - "Кастейон"
22:00 Ла Лига 2: "Овиедо" - "Жирона"
Диема спорт 3
16:00 Лига на нациите: Косово - Израел
19:00 Лига на нациите: Норвегия - Уелс
21:45 Лига на нациите: Португалия - Дания
Диема спорт 2
19:00 Лига на нациите: Грузия - Унгария
21:45 Лига на нациите: Северна Ирландия - Украйна
НЕДЕЛЯ, 15 ноември
Спорт
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Далас Маверикс"
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Коруня"
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 334, Сирил Ган - Джош Хокит
08:30 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", IV ден
15:45 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - "Ресовия" (Жешув)
19:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, финал
23:20 НФЛ: "Далас Каубойс" - "Сан Франциско Фортинайнърс"
БНТ 3 / Евроспорт 2
07:40 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сайтама
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, I манш
14:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, II манш
Диема спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Манреса"
20:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Индиана Пейсърс"
23:00 НБА: "Финикс Сънс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
Нова спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Жирона"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Обрадойро"
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): Трофей, Хаме
15:55 Колокрос (мъже): Трофей, Хаме
21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, IV ден
БНТ 3
15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦПВК
17:00 Конен спорт: СК в Щутгарт, прескачане на препятствия
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Евроспорт 1
15:00 Силов трибой: СП в Истанбул
21:10 Фигурно пързаляне: ГП на САЩ, волна програма, танцови двойки
23:05 Фигурно пързаляне: ГП на САЩ, волна програма, жени
Макс спорт 3
16:30 НФЛ: "Детройт Лайънс" - "Ню Ингланд Пейтриътс"
20:00 НФЛ: "Грийн Бей Пакърс" - "Минесота Вайкингс"
Ринг
18:00 Падел (мъже): СП в Дубай, финал
Футбол
Диема спорт
15:30 Втора лига: "Берое" - "Вихрен"
Ринг
16:00 Мач на легендите (#Game4Ricky): "Манчестър Сити" & "Манчестър Юнайтед" - Сборен отбор на света
Диема спорт 2
16:00 Лига на нациите: Кипър - Черна гора
19:00 Лига на нациите: Финландия - Сан Марино
21:45 Лига на нациите: Франция - Турция
Диема спорт 3
16:00 Лига на нациите: Латвия - Армения
19:00 Лига на нациите: Беларус - Албания
21:45 Лига на нациите: Испания - Англия
Макс спорт 4
17:15 Ла Лига 2: "Гранада" - "Лас Палмас"
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Белгия - Италия