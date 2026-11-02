Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 9 ноември

Спорт

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Ню Джърси Девълс"

18:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, АЗС (Олщин) - "Богданка" (Люблин)

Диема спорт 3

03:00 Бокс (жени): MVP, галавечер в Арлингтън, Елиф Нур Туран - Алиша Баумгарднър

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

БНТ 3

16:00 Дакар 2026: лека атлетика

Футбол

Диема спорт

14:30 Втора лига: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Янтра"

17:00 Втора лига: "Етър" - "Монтана"

Диема спорт 2

21:30 Купа на Англия, I кръг: "Плимут Паркуей" - "Бъркамстед"

ВТОРНИК, 10 ноември

Спорт

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Вашингтон Уизърдс"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Ню Йорк Айлъндърс"

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - ПАОК

21:30 Баскетбол: Еврокупа, "Манреса" - "Босна Телеком" (Сараево)

БНТ 3

13:30 Дакар 2026: гимнастика, многобой, момчета

16:00 Дакар 2026: лека атлетика

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

Max One

16:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, III кв. кръг, реванш, "Туран" (Товуз) - "Марица" (Пловдив)

СРЯДА, 11 ноември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Минесота Уайлд"

21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Фенербахче"

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Бостън Селтикс"

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

Евроспорт 1

14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Ниел

16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Ниел

bTV Action

16:00 Баскетбол (жени): квалификация за Евро 2027, България - Хърватия

БНТ 3

19:00 Баскетбол: Купа на ФИБА Европа, "Локомотив" (Пловдив) - ВЕФ (Рига)

Max One

20:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Младост" (Загреб)

ЧЕТВЪРТЪК, 12 ноември

Спорт

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Юта Мамът"

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", I ден

21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал

Макс спорт 3

19:00 НХЛ: "Сиатъл Кракен" - "Каролина Хърикейнс"

22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Цървена звезда"

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, I ден

Max One

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Дубай"

Футбол

БНТ 3

17:00 Дакар 2026: футзал, финал, момчета

Диема спорт 2

19:00 Лига на нациите: Армения - Кипър

21:45 Лига на нациите: Чехия - Испания

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Турция - Белгия

21:45 Лига на нациите: Италия - Франция

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Албания - Финландия

Диема спорт

21:45 Лига на нациите: Англия - Хърватия

ПЕТЪК, 13 ноември

Спорт

Макс спорт 2

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", II ден

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дунав" - ЦСКА

Нова спорт

09:30 Рекорди на "Гинес": Христо Мусков с опит за теглене на 40-тонен самолет в София

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Барселона"

Евроспорт 2

15:30 Силов трибой: СП в Истанбул

21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, II ден

Макс спорт 3

19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Виртус" (Болоня)

БНТ 3

20:00 Дакар 2026: церемония по закриване на IV младежки олимпийски игри

Футбол

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Молдова - Казахстан

21:45 Лига на нациите: Сърбия - Германия

Max One

21:45 Лига на нациите: България - Исландия

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Люксембург - Естония

Диема спорт

21:45 Лига на нациите: Словения - Швейцария

Диема спорт 2

21:45 Лига на нациите: Нидерландия - Гърция

СЪБОТА, 14 ноември

Спорт

Евроспорт 2

08:00 Триатлон: PTO тур, Дубай

14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Мерксплас

16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Мерксплас

21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, III ден

Макс спорт 2

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", III ден

16:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Итас" (Тренто)

19:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

22:30 ММА: Cage Warriors 213, галавечер в Лондон

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, I манш

14:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, II манш

Ринг

14:00 Падел: СП в Дубай, 1/2-финал

16:00 Падел: СП в Дубай, 1/2-финал

18:00 Падел: СП в Дубай, 1/2-финал

21:00 Падел: СП в Дубай, 1/2-финал

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, финал

20:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Сиатъл Кракен"

Макс спорт 3

18:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Шлепск Малов" (Сувалки) - ЗАКСА (Кендженжин-Кожле)

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Нефтохимик"

bTV Action

19:00 Баскетбол (жени): квалификация за Евро 2027, България - Испания

Диема спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Бургос"

Футбол

Нова спорт

14:30 Англия, Лига 2: "Екзитър" - "Челтнъм"

19:30 Англия, Лига 2: "Флийтууд" - "Транмиър"

21:45 Лига на нациите: Швеция - Босна Херцеговина

Диема спорт

14:30 Втора лига: "Марек" - "Черноморец 1919" (Бургас)

21:45 Лига на нациите: Австрия - Ирландия

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига 2: "Валядолид" - "Кастейон"

22:00 Ла Лига 2: "Овиедо" - "Жирона"

Диема спорт 3

16:00 Лига на нациите: Косово - Израел

19:00 Лига на нациите: Норвегия - Уелс

21:45 Лига на нациите: Португалия - Дания

Диема спорт 2

19:00 Лига на нациите: Грузия - Унгария

21:45 Лига на нациите: Северна Ирландия - Украйна

НЕДЕЛЯ, 15 ноември

Спорт

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Далас Маверикс"

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Коруня"

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 334, Сирил Ган - Джош Хокит

08:30 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", IV ден

15:45 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - "Ресовия" (Жешув)

19:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, финал

23:20 НФЛ: "Далас Каубойс" - "Сан Франциско Фортинайнърс"

БНТ 3 / Евроспорт 2

07:40 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сайтама

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, I манш

14:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, II манш

Диема спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Манреса"

20:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Индиана Пейсърс"

23:00 НБА: "Финикс Сънс" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Нова спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Жирона"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Обрадойро"

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): Трофей, Хаме

15:55 Колокрос (мъже): Трофей, Хаме

21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, IV ден

БНТ 3

15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦПВК

17:00 Конен спорт: СК в Щутгарт, прескачане на препятствия

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Евроспорт 1

15:00 Силов трибой: СП в Истанбул

21:10 Фигурно пързаляне: ГП на САЩ, волна програма, танцови двойки

23:05 Фигурно пързаляне: ГП на САЩ, волна програма, жени

Макс спорт 3

16:30 НФЛ: "Детройт Лайънс" - "Ню Ингланд Пейтриътс"

20:00 НФЛ: "Грийн Бей Пакърс" - "Минесота Вайкингс"

Ринг

18:00 Падел (мъже): СП в Дубай, финал

Футбол

Диема спорт

15:30 Втора лига: "Берое" - "Вихрен"

Ринг

16:00 Мач на легендите (#Game4Ricky): "Манчестър Сити" & "Манчестър Юнайтед" - Сборен отбор на света

Диема спорт 2

16:00 Лига на нациите: Кипър - Черна гора

19:00 Лига на нациите: Финландия - Сан Марино

21:45 Лига на нациите: Франция - Турция

Диема спорт 3

16:00 Лига на нациите: Латвия - Армения

19:00 Лига на нациите: Беларус - Албания

21:45 Лига на нациите: Испания - Англия

Макс спорт 4

17:15 Ла Лига 2: "Гранада" - "Лас Палмас"

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Белгия - Италия