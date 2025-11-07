Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 9 ноември

Днес, 03:03

Макс спорт 3

02:30 WRC: рали "Япония", SS16 Лейк Микавоко 1
07:00 WRC: рали "Япония", SS20 Лейк Микавоко 2, бонус етап
13:30 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Сасуоло"
16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Наполи"
19:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Удинезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Лацио"

БНТ 3 / Евроспорт 2

08:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сайтама

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, финал, Джон Хигинс - У Идзъ (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, финал, Джон Хигинс - У Идзъ (II сесия)

Макс спорт 1

08:30 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", IV ден
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Карлос Алкарас - Алекс де Минор
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Александър Зверев - Бен Шелтън

ТВ 1

10:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - НСА (София)
14:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки (Берковица) - "Валяците" (Перник)

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Португалия, загрявка
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)
15:15 Moto GP: ГП на Португалия, състезание
16:30 Moto 3: ГП на Португалия, състезание
20:00 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Ню Ингланд Пейтриътс"
23:20 НФЛ: "Сан Франциско Фортинайнърс" - "Лос Анджелис Рамс"

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Монтана"
15:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Черно море"
17:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Арда"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Реал" (Мадрид)
22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Хюстън Рокетс"

Нова спорт

13:00 Брейк: СП в Токио, финал
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Лийдс"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Аугсбург" 
20:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Майнц 05"

Диема спорт 2

13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Барселона"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Борнемут"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Ливърпул"
21:00 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - ПАОК

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Утрехт" - "Аякс"
17:45 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - ПСВ "Айндховен"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Фамаликао" - "Порто"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Каза Пиа"

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦСКА

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Фортуна" (Дюселдорф) 
16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Санкт Паули"
19:00 Формула 1: ГП на Бразилия, състезание
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Овиедо"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Реал" (Мадрид)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Бетис"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Барселона"

Евроспорт 2

15:50 Колокрос (мъже): ЕП в Миделкерке
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", IV ден

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън