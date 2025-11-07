Спортът по телевизията - 9 ноември

Макс спорт 3
02:30 WRC: рали "Япония", SS16 Лейк Микавоко 1
07:00 WRC: рали "Япония", SS20 Лейк Микавоко 2, бонус етап
13:30 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Сасуоло"
16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Наполи"
19:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Удинезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Лацио"
БНТ 3 / Евроспорт 2
08:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сайтама
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, финал, Джон Хигинс - У Идзъ (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, финал, Джон Хигинс - У Идзъ (II сесия)
Макс спорт 1
08:30 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", IV ден
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Карлос Алкарас - Алекс де Минор
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Александър Зверев - Бен Шелтън
ТВ 1
10:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - НСА (София)
14:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки (Берковица) - "Валяците" (Перник)
Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Португалия, загрявка
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)
15:15 Moto GP: ГП на Португалия, състезание
16:30 Moto 3: ГП на Португалия, състезание
20:00 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Ню Ингланд Пейтриътс"
23:20 НФЛ: "Сан Франциско Фортинайнърс" - "Лос Анджелис Рамс"
Диема спорт
12:30 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Монтана"
15:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Черно море"
17:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Арда"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Реал" (Мадрид)
22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Хюстън Рокетс"
Нова спорт
13:00 Брейк: СП в Токио, финал
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Лийдс"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Аугсбург"
20:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Майнц 05"
Диема спорт 2
13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Барселона"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Борнемут"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Ливърпул"
21:00 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - ПАОК
Ринг
13:15 Футбол: Ередивизи, "Утрехт" - "Аякс"
17:45 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - ПСВ "Айндховен"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Фамаликао" - "Порто"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Каза Пиа"
БНТ 3
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦСКА
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Фортуна" (Дюселдорф)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Санкт Паули"
19:00 Формула 1: ГП на Бразилия, състезание
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Овиедо"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Реал" (Мадрид)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Бетис"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Барселона"
Евроспорт 2
15:50 Колокрос (мъже): ЕП в Миделкерке
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", IV ден