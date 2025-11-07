Спортът по телевизията - 9 ноември

Макс спорт 3

02:30 WRC: рали "Япония", SS16 Лейк Микавоко 1

07:00 WRC: рали "Япония", SS20 Лейк Микавоко 2, бонус етап

13:30 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Сасуоло"

16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Наполи"

19:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Удинезе"

21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Лацио"

БНТ 3 / Евроспорт 2

08:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сайтама

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, финал, Джон Хигинс - У Идзъ (I сесия)

13:30 Снукър: Международен шампионат, финал, Джон Хигинс - У Идзъ (II сесия)

Макс спорт 1

08:30 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", IV ден

15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Карлос Алкарас - Алекс де Минор

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)

21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Александър Зверев - Бен Шелтън

ТВ 1

10:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - НСА (София)

14:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки (Берковица) - "Валяците" (Перник)

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Португалия, загрявка

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)

15:15 Moto GP: ГП на Португалия, състезание

16:30 Moto 3: ГП на Португалия, състезание

20:00 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Ню Ингланд Пейтриътс"

23:20 НФЛ: "Сан Франциско Фортинайнърс" - "Лос Анджелис Рамс"

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Монтана"

15:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Черно море"

17:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Арда"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Реал" (Мадрид)

22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Хюстън Рокетс"

Нова спорт

13:00 Брейк: СП в Токио, финал

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Лийдс"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Аугсбург"

20:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Майнц 05"

Диема спорт 2

13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Барселона"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Борнемут"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Ливърпул"

21:00 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - ПАОК

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Утрехт" - "Аякс"

17:45 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - ПСВ "Айндховен"

20:00 Футбол: Примейра лига, "Фамаликао" - "Порто"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Каза Пиа"

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦСКА

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Фортуна" (Дюселдорф)

16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Санкт Паули"

19:00 Формула 1: ГП на Бразилия, състезание

21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Овиедо"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Реал" (Мадрид)

19:30 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Бетис"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Барселона"

Евроспорт 2

15:50 Колокрос (мъже): ЕП в Миделкерке

22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", IV ден