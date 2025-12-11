Медия без
Насар заслужи втори пореден "Спортен Икар"

Волейболните национали бяха отличени като "Отбор на годината" от фондация "Български спорт"

Днес, 13:30
Карлос Насар е носител на "Спортен Икар" за втора поредна година.
БГНЕС
Карлос Насар е носител на "Спортен Икар" за втора поредна година.

Щангистът Карлос Насар е носител на наградата "Спортен Икар" на фондация "Български спорт" за втора поредна година. Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, след като през 2025 г. за трети пореден път стана континентален първенец и защити планетарната си титла със световен рекорд в изтласкването в кат. до 94 кг.

Също с пълно единодушие, националният отбор по волейбол за мъже заслужи "Спортен Икар" в категорията "Отбор на годината" след завоюваните сребърни медали на Мондиал 2025 във Филипините.

За впечатляващо представяне са отличени скиорът Алберт Попов, който спечели първата си победа за Световната купа в алпийските дисциплини - на слалом в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

33-тата церемония по връчване на наградите "Спортен Икар" ще се проведе следващия петък (19 декември) от 11:00 ч. в столичния "Гранд Хотел София". Партньори на фондация "Български спорт" са министерството на младежта и спорта и "Български спортен тотализатор".

Ето и всички лауреати на "Спортен Икар" за 2025 г. в общо десетте категории:

"Спортен Икар на годината": Карлос Насар (вдигане на тежести)

"Шампионско дълголетие": Радослав Янков (сноуборд)

"Отбор на годината": мъжки национален отбор по волейбол

"Впечатляващо представяне": Алберт Попов (ски); Тервел Замфиров (сноуборд)

"Пробив в световния спорт": Симеон Николов (волейбол); Малена Замфирова (сноуборд)

"Достойно представяне": Александър Николов (волейбол); Божидар Саръбоюков (лека атлетика); Милена Тодорова (биатлон)

"Трайно присъствие в световния спорт": Йоана Илиева (фехтовка); Стиляна Николова (худ. гимнастика); Радослав Росенов (бокс)

"Паралимпикс и дефлимпикс": Ружди Ружди (лека атлетика паралимпикс); Николай Христов (карате дефлимпикс)

"Мастърс": Петко Главинов (плуване); Михаил Петров (плуване)

"Специални награди": национален отбор по волейбол за девойки; Габриела и Стефани Стоеви (бадминтон), Калина Бояджиева (кикбокс); Никола Цолов (автомобилизъм); Иван Иванов (тенис); Християн Касабов (лека атлетика); Станислав Митков (таекуондо)

