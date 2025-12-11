Насар заслужи втори пореден "Спортен Икар"

БГНЕС Карлос Насар е носител на "Спортен Икар" за втора поредна година.

Щангистът Карлос Насар е носител на наградата "Спортен Икар" на фондация "Български спорт" за втора поредна година. Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, след като през 2025 г. за трети пореден път стана континентален първенец и защити планетарната си титла със световен рекорд в изтласкването в кат. до 94 кг.

Също с пълно единодушие, националният отбор по волейбол за мъже заслужи "Спортен Икар" в категорията "Отбор на годината" след завоюваните сребърни медали на Мондиал 2025 във Филипините.

За впечатляващо представяне са отличени скиорът Алберт Попов, който спечели първата си победа за Световната купа в алпийските дисциплини - на слалом в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

33-тата церемония по връчване на наградите "Спортен Икар" ще се проведе следващия петък (19 декември) от 11:00 ч. в столичния "Гранд Хотел София". Партньори на фондация "Български спорт" са министерството на младежта и спорта и "Български спортен тотализатор".

Ето и всички лауреати на "Спортен Икар" за 2025 г. в общо десетте категории:



"Спортен Икар на годината" : Карлос Насар (вдигане на тежести)

"Шампионско дълголетие" : Радослав Янков (сноуборд)

"Отбор на годината" : мъжки национален отбор по волейбол

"Впечатляващо представяне" : Алберт Попов (ски); Тервел Замфиров (сноуборд)

"Пробив в световния спорт" : Симеон Николов (волейбол); Малена Замфирова (сноуборд)

"Достойно представяне" : Александър Николов (волейбол); Божидар Саръбоюков (лека атлетика); Милена Тодорова (биатлон)

"Трайно присъствие в световния спорт" : Йоана Илиева (фехтовка); Стиляна Николова (худ. гимнастика); Радослав Росенов (бокс)

"Паралимпикс и дефлимпикс" : Ружди Ружди (лека атлетика паралимпикс); Николай Христов (карате дефлимпикс)

"Мастърс" : Петко Главинов (плуване); Михаил Петров (плуване)