БФС смени най-опитния национален селекционер

Силвия Радойска оставя женския отбор на България близо до най-ниското му класиране в историята

Днес, 13:11
Силвия Радойска обяви преди месец, че оставя зад гърба си позитивна година с женския национален отбор, но въпреки това договорът ѝ не бе подновен.
БФС
Българският футболен съюз (БФС) се раздели със селекционера, който имаше най-дълъг стаж сред колегите си в момента. Силвия Радойска повече няма да води женския национален отбор, на който бе начело от 2020 г. От БФС обявиха, че нейният договор е изтекъл и няма да бъде подновяван. "Ръководството на Българския футболен съюз ѝ благодари за професионализма, всеотдайната работа и огромния й принос в развитието на женския футбол в България и ѝ пожелава успех в бъдещите й начинания", се казва в съобщението.

Само преди месец в интервю пред подкаста на футболния съюз Радойска обяви, че изминалата 2025 г. е била много позитивна за нея и отбора. "Можем да кажем, че има много позитиви, такова е и отношението на всички хора към женския футбол. Надявам се това да продължава и през новата година да имаме по-добри резултати и в женския национален отбор. Смятам, че 2025 година е позитивна година за женския футбол и се надявам всички неща, които се стартираха през последните 12 месеца, да се пренесат и през следващата. Има светло бъдеще и с общи усилия заедно да направим крачка по крачка тези момичета, които имат талант, да имат по-добро бъдеще от това, което съм имала аз като играч", заяви Силвия Радойска, без да даде знак, че скоро ще се раздели с поста си.

Но мястото на България в световната ранклиста на ФИФА за жени е доста незавидно и това явно е една от причините за раздялата с нея. Тимът ни е №97 в света, след като измести оттам Гуам спрямо предното издание на класацията. А позицията на отбора на България в момента е съвсем близо до най-ниската, откакто ФИФА прави подреждането и за жени. А тя е №99, на която сме през юни 2024 г., отново под ръководството на Радойска. Всъщност селекционерът поема тима на 73-о място през 2020 г. и оттогава позицията ни постоянно пада, като от август 2022 г. сме неизменно извън Топ 90.

От БФС информираха, че новият селекционер на женския национален тим ще бъде обявен на по-късен етап.

