Падна рекордът за най-скъп трансфер в женския футбол

Мексиканката Лисбет Овайе първа премина границата от $1.5 млн. с договора си с "Орландо Прайд"

Днес, 09:37
Лисбет Овайе сменя жълтия екип на "Тигрес" с лилавия на "Орландо Прайд".
Лисбет Овайе сменя жълтия екип на "Тигрес" с лилавия на "Орландо Прайд".

"Орландо Прайд" осъществи най-скъпия трансфер в женския футбол, след като привлече мексиканското крило на "Тигрес" Лисбет Овайе за $1.5 млн. Така бе счупен рекордът, поставен от лондонския "Арсенал" миналия месец, когато победителят в дамската Шампионска лига привлече канадската нападателка Оливия Смит от "Ливърпул" за 1 млн. паунда ($1.34 млн.).

25-годишната Овайе подписа 2-годишен договор с шампионите в американската NWSL с взаимна опция за удължаване на договора с още една година.

"Идвам с ясната цел да спечеля титли и да оставя следа в клуба - заяви лявото крило. - Готова съм да дам всичко от себе си и да помогна на "Прайд" да продължи да бъде водещ отбор."

Собственикът и председател на клуба - Марк Уилф, заяви, че Овале "е талант от световна класа и доказан победител, а пристигането ѝ в Орландо бележи още една стъпка в нашето пътуване към позиционирането на "Прайд" сред елитните клубове в световния женски футбол".

Мексиканката започна своята кариера в "Тигрес" през 2017 г. и помогна на тима за спечели шест титли в местната лига. Овайе е реализатор №1 за всички времена на клуба със 136 гола и 103 асистенции в 294 мача. Тя има и 81 мача и 20 гола за националния отбор на Мексико. Беше избрана в идеалния отбор на турнира за "Златната купа" на КОНКАКАФ през 2024 г., който се проведе в САЩ.

Миналата година "Орландо Прайд" привлече нападателката на Замбия Барбра Банда от китайския "Шанхай Шънли"за $780 000, което тогава бе вторият най-скъп трансфер в женския футбол. В клуба играят още бразилската легенда Марта, която се присъедини още през 2017 г., и английската вратарка Анна Мурхаус.

Най-скъпите трансфери в женския футбол:

21.08.2025: Лисбет Овайе (Мекс) - от "Тигрес" в "Орландо" за $1.5 млн.

17.07.2025: Оливия Смит (Анг) - от "Ливърпул" в "Арсенал" за $1.34 млн.

22.01.2025: Наоми Гирма (САЩ) - от "Сан Диего" в "Челси" за $1.2 млн.

13.02.2024: Рейчел Кондананджи (Зам) - от "Мадрид" в "Бей" за $920 000

7.09.2022: Кийра Уолш (Анг) - от "Манчестър С" в "Барселона" за $540 000

1.09.2020: Перниле Хардер (Дан) - от "Волфсбург" в "Челси" за $335 000

 

