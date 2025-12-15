Медия без
Спортът по телевизията - 16 декември

Днес, 01:01

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Флорида Пантърс"
18:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Суехли"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Валенсия"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг

Макс спорт 1

15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Осака Блутеон"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Лиеткабелис" (Паневежис) - "Найнърс" (Кемниц)
21:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Цървена звезда"

Евроспорт 2

18:30 Ски (жени): СК в Куршевел, слалом, I манш
20:15 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Ароса, крос
21:15 Ски (жени): СК в Куршевел, слалом, II манш

Макс спорт 3

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Панатинайкос"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Барселона"

Ринг

22:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/16-финал, ПСВ "Айндховен" - "Гелдерс" (Веенендаал)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Купа на Испания, III кръг, "Гуадалахара" - "Барселона"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/4-финал, "Кардиф" - "Челси"

