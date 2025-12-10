"Манчестър Сити" хвърли "под автобуса" треньора на "Реал"

ЕПА/БГНЕС Ерлинг Холанд е безпощаден при изпълнението на дузпа и в този момент "Манчестър Сити" осъществи пълен обрат срещу "Реал" в Мадрид - от 0:1 до 2:1.

След събота вечер оплакването на звездата на "Ливърпул" Мохамед Салах, че е хвърлен "под автобуса" като изкупителна жертва набра голяма популярност. А от тази вечер явно важи и за треньора на "Реал" (Мадрид) Чаби Алонсо, който вече изобщо не е сигурен за бъдещето си след домакинската загуба с 1:2 от "Манчестър Сити" в VI кръг от основната фаза на Шампионската лига.

Испанските медии бяха категорични през изминалите дни, че именно този мач ще е определящ за това дали Алонсо ще бъде освободен от поста си. Но тестът не бе издържан. При това наставникът на мадридчани може единствено да благодари на вратаря Тибо Куртоа, че спаси отбора от още по-срамна загуба. Белгиецът се намеси отлично при удари на Раян Шерки на два пъти и Жереми Доку.

А мачът започна всъщност добре за "Реал", който поведе в резултата чрез Родриго, който вкара в 28-ата минута от малък ъгъл на Джанлуиджи Донарума. Последва болезнен обрат за 12 минути. В 36-ата Нико О'Райли изравни, а в 44-ата Ерлинг Холанд вкара дузпа, отсъдена за нарушение срещу него от страна на Антонио Рюдигер. В крайна сметка "Сити" разклати сериозно позициите на Алонсо, а може би дори ги срина. След този мач "Манчестър Сити" е на 4-о място с 13 точки, а "Реал" е на 7-о с 12.

След този кръг "Арсенал" продължава да е единственият отбор с пълен актив от 18 точки след шестте мача. "Топчиите" наказаха и "Брюж" в Белгия - 3:0. Два гола вкара Нони Мадуеке - в 25-ата и 47-ата мин., а след това се разписа и Габриел Мартинели в 56-ата. Успехът на практика гарантира на лондончани директно класиране на 1/8-финалите в турнира. А успешното им представяне е още по-впечатляващо, тъй като отборът на Микел Артета е допуснал само един гол в тези шест двубоя и головата разлика в момента е 17:1.

Жозе Моуриньо пък спечели втора поредна победа в Шампионската лига като треньор на "Бенфика" - 2:0 над "Наполи" в Лисабон. Точни бяха колумбиецът Ричард Риос в 20-ата минута и националът на Люксембург Лиандро Барейро в 49-ата. Но пред Моуриньо и "Бенфика" трудното предстои, защото отборът е точно под чертата, даваща право на участие в плейофите за място на 1/8-финалите.

Two wins in a row for Benfica 🦅#UCL pic.twitter.com/jV5wf6Oxg1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 декември 2025 г.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - VI КРЪГ



9 декември

"Кайрат" - "Олимпиакос" 0:1 (Желсон Мартинс 73)

"Байерн" (Мюнхен) - "Спортинг" (Лисабон) 3:1 (Гнабри 65, Карл 69, Та 77; Кимих 54-авт)

"Интер" - "Ливърпул" 0:1 (Собослай 88-д)

"Барселона"- "Айнтрахт" (Франкфурт) 2:1 (Кунде 50, 53; Кнауф 21)

"Аталанта" - "Челси" 2:1 (Скамака 55, Де Кетелаере 83; Жоао Педро 25)

"Тотнъм" - "Славия" (Прага) 3:0 (Зима 26-авт, Кудуш 50-д, Симонс 79-д)

ПСВ "Айндховен" - "Атлетико" (Мадрид) 2:3 (Тил 10, Пепи 85; Алварес 37, Ханцко 52, Сьорлот 56)

"Монако" - "Галатасарай" 1:0 (Балогън 68)

"Юнион Сен Жилоа" - "Олимпик" (Марсилия) 2:3 (Халаили 5, 71; Пайшао 15, Грийнууд 41, 58)



10 декември

"Виляреал" - "Копенхаген" 2:3 (Комесаня 47, Олувасай 56; Елионуси 2, Ашури 48, Корнелиус 90)

"Карабах" - "Аякс" 2:4 (Дуран 10, Силва 47; Долберг 39, Глух 79, 90, Гаай 83)

"Борусия" (Дортмунд) - "Будьо/Глимт" 2:2 (Брант 18, 51; Алесами 42, Хауге 75)

"Байер" (Леверкузен) - "Нюкасъл" 2:2 (Гимараеш 13-авт, Грималдо 88; Гордън 51-д, Майли 74)

"Бенфика" - "Наполи" 2:0 (Риос 20, Барейро 49)

"Ювентус" - "Пафос" 2:0 (Маккени 67, Дейвид 73)

"Брюж" - "Арсенал" 0:3 (Мадуеке 25, 47, Мартинели 56)

"Атлетик" (Билбао) - "Пари Сен Жермен" 0:0

"Реал" (Мадрид) - "Манчестър Сити" 1:2 (Родриго 28; О'Райли 35, Холанд 43-д)