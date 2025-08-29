България отива с 10-има дебютанти на световното по волейбол

Националния отбор на България по волейбол ще бъде с общо 10 дебютанти на световното първенство във Филипините.

Италианският селекционер Джанлоренцо Бленджини взима само четирима, участвали на шампионата на планетата в Полша 2022 - капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов. Димитър Димитров се подготвяше на лагера в Самоков, но тази вечер, след последната тренировка, Бленджини не го обяви в списъка си от 14 играчи.

Ето и пълния състав:

Разпределители - Симеон Николов и Стоил Палев; Диагонали - Венислав Антов и Александър Николов; Посрещачи - Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов и Руси Желев; Централни блокировачи - Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков; Либеро - Дамян Колев и Димитър Добрев.

Утре вечерта националите заминават за Япония, където ще играят контролни срещи преди световното първенство. Първите две проверки са срещу японския тим на 2 и 3 септември. На 7-и отборът заминава за Хирошима, където на 8 и 9 септември ще са и двете контроли срещу състава на САЩ.

На световното първенство България ще е в гр.Е и ще стартира с мач срещу Германия на 13 септември. Останалите два отбора в групата са на Словения и Чили. Първите два тима в крайното класиране ще продължат към 1/8-финалите. По схема противници в първите директни елиминации ще са първите два отбора от гр.D, където са САЩ, Куба, Португалия и Колумбия.