Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България отива с 10-има дебютанти на световното по волейбол

Италианският треньор Бленджини взе само четирима от състава, участвал на последния шампионат

29 Авг. 2025
Джанлоренцо Бленджини ще разчита на поста разпределител на Симеон Николов
SPORTAL.BG
Джанлоренцо Бленджини ще разчита на поста разпределител на Симеон Николов

Националния отбор на България по волейбол ще бъде с общо 10 дебютанти на световното първенство във Филипините.

Италианският селекционер Джанлоренцо Бленджини взима само четирима, участвали на шампионата на планетата в Полша 2022 - капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов. Димитър Димитров се подготвяше на лагера в Самоков, но тази вечер, след последната тренировка, Бленджини не го обяви в списъка си от 14 играчи.

Ето и пълния състав:

Разпределители - Симеон Николов и Стоил Палев; Диагонали - Венислав Антов и Александър Николов;  Посрещачи - Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов и Руси Желев; Централни блокировачи - Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков; Либеро - Дамян Колев и Димитър Добрев.

Утре вечерта националите заминават за Япония, където ще играят контролни срещи преди световното първенство. Първите две проверки са срещу японския тим на 2 и 3 септември. На 7-и отборът заминава за Хирошима, където на 8 и 9 септември ще са и двете контроли срещу състава на САЩ.

На световното първенство България ще е в гр.Е и ще стартира с мач срещу Германия на 13 септември. Останалите два отбора в групата са на Словения и Чили. Първите два тима в крайното класиране ще продължат към 1/8-финалите. По схема противници в първите директни елиминации ще са първите два отбора от гр.D, където са САЩ, Куба, Португалия и Колумбия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол

Още новини по темата

България е аут от световното със само два спечелени гейма
27 Авг. 2025

Тежка загуба от Турция извади българките от световното по волейбол
25 Авг. 2025

България започна със загуба на световното по волейбол
23 Авг. 2025

България повтори най-добро постижение на световно по волейбол
17 Авг. 2025

Волейболистките ни ще играят за бронз на световното първенство
16 Авг. 2025

Волейболистките ни стигнаха 1/2-финал на световно първенство
15 Авг. 2025

Казийски ще е в Пловдив дистанционно
14 Авг. 2025

Матей Казийски се върна в българското волейболно първенство
13 Авг. 2025

Либерото на националния отбор се оттегли
31 Юли 2025

Звездата на България няма да играе на световното по волейбол
25 Юли 2025

Волейболната Суперлига остана с 11 отбора
21 Юли 2025

VNL 2025 приключи болезнено за българския отбор
20 Юли 2025

Националите сътвориха волейболно миничудо
19 Юли 2025

България срази с 3:0 домакина на финалите във VNL
18 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар