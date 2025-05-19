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Футболна и спортна ТВ седмица (26 май - 1 юни)

25 Май 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 26 май

Спорт

Макс спорт 2

01:00 НАСКАР: Северна Каролина

Евроспорт 1

01:55 Катерене (мъже): СК в Солт Лейк сити, боулдър
13:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
15:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
18:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Диема спорт 2

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №3, "Индиана Пейсърс" - "Ню Йорк Никс"

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №2, "Рилски спортист" - "Черно море"

Футбол

Диема спорт 2

17:00 Англия, Лига 2, финален плейоф: АФК "Уимбълдън" - "Уолсол"
21:30 Бундеслига, плейоф, реванш: "Елверсберг" - "Хайденхайм"

Диема спорт

17:45 Първа лига: "Черно море" - "Левски"
20:45 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА

Диема спорт 3

17:45 Първа лига: "Лудогорец" - "Арда"
20:45 Първа лига: "Берое" - "Спартак 1918" (Варна)

БНТ 3

19:40 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025: Казахстан - САЩ
21:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025: Мексико - Черна гора

Макс спорт 3

21:30 Про лига: Мултигол

Ринг

22:00 Премиършип, плейоф, финал, реванш: "Рос Каунти" - "Ливингстън"

 

ВТОРНИК, 27 май

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Флорида Пантърс" - "Каролина Хърикейнс"

Диема спорт 3

03:30 НБА: плейофи, Запад, финал, мач №4, "Минесота Тимбъруулвс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Евроспорт 1

12:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVI етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Футбол

БНТ 3

16:30 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/8-финал: Англия - България
18:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/8-финал: Португалия - Унгария

Диема спорт 3

21:30 Втора Бундеслига, плейоф, реванш: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Саарбрюкен"

 

СРЯДА, 28 май

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана: "Вашку да Гама" - "Мелгар"
03:30 Копа Либертадорес: "Ботафого" - "Универсидад де Чили"

БНТ 3

16:30 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/8-финал: Черна гора - Полша
21:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/8-финал: Босна и Херцеговина - Тайланд

bTV Action / Макс спорт 3

22:00 Лига на конференцията, финал: "Бетис" - "Челси"

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Индиана Пейсърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №4, "Едмънтън Ойлърс" - "Далас Старс"

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

Евроспорт 1

13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVII етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

БНТ 3

18:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, смесени отбори, финал

 

ЧЕТВЪРТЪК, 29 май

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Интернасионал" (Порту Алегре) - "Баия"
03:30 Копа Либертадорес: "Лига де Кито" - "Сентрал Кордоба"

БНТ 3

17:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/4-финал:
18:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/4-финал:

Диема спорт

19:00 Първа лига, бараж: "Ботев" (Враца) - "Пирин" (Благоевград)

Диема спорт 2

21:30 Лига 1, плейоф, реванш: "Реймс" - "Мец"

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Каролина Хърикейнс" - "Флорида Пантърс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №3, "Черно море" - "Рилски спортист"

Диема спорт 3

03:30 НБА: плейофи, Запад, финал, мач №5, "Оклахома Сити Тъндър" - "Минесота Тимбъруулвс"

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", I ден

Макс спорт 1

13:30 Голф: Открито първенство на Австрия, I ден

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVIII етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

БНТ 3

15:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, многобой, жени
19:30 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, многобой, мъже

 

ПЕТЪК, 30 май

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Ню Йорк Никс" - "Индиана Пейсърс"

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №5, "Далас Старс" - "Едмънтън Ойлърс"

Диема спорт 3

10:55 Формула 3: ГП на Испания, тренировка
12:05 Формула 2: ГП на Испания, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Испания, първа тренировка
16:05 Формула 3: ГП на Испания, квалификация
17:00 Формула 2: ГП на Испания, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Испания, втора тренировка
19:30 Суперкупа на "Порше": ГП на Испания, тренировка

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", II ден

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIХ етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

Макс спорт 1

13:30 Голф: Открито първенство на Австрия, II ден

БНТ 3

17:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, финали на уредите

Нова спорт

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Умаг, I ден

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига, бараж: "Локомотив" (Пловдив) - "Марек"

БНТ 3

20:30 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/2-финал:

Макс спорт 3

21:00 Кралска купа на шампионите: "Ал Итихад" - "Ал Касидия"

 

СЪБОТА, 31 май

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №6, "Флорида Пантърс" - "Каролина Хърикейнс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №4, "Черно море" - "Рилски спортист"

Диема спорт 3

03:30 НБА: плейофи, Запад, финал, мач №6, "Минесота Тимбъруулвс" - "Оклахома Сити Тъндър"
11:05 Формула 3: ГП на Испания, спринт
12:20 Суперкупа на "Порше": ГП на Испания, квалификация
15:15 Формула 2: ГП на Испания, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Испания, квалификация

Евроспорт 2

09:50 Формула Е: Шанхай
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", III ден

БНТ 3

10:30 Гребане: ЕП в Пловдив, финали
14:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, финали на уредите

Евроспорт 1

11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХ етап
18:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

Макс спорт 1

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, III ден
21:30 ММА: Cage Warriors 189, галавечер в Рим

Нова спорт

19:30 ММА: "Максфайт 61"

Диема спорт 2

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Умаг, II ден

Футбол

Диема спорт

18:30 Първа лига, плейоф за Лигата на конференцията: "Арда" - ЦСКА

bTV Action / Макс спорт 3

22:00 Шампионска лига, финал: "Пари Сен Жермен" - "Интер"

 

НЕДЕЛЯ, 1 юни

Спорт

Диема спорт

02:00 Бокс без ръкавици: BKB 41, бойна вечер в Джаксънвил

Макс спорт 2

02:00 MMA (жени): UFC Fight Night, Ерин Бланчфилд - Мейси Барбър

Диема спорт 2

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №6, "Индиана Пейсърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №6, "Едмънтън Ойлърс" - "Далас Старс"
13:30 Голф: Открито първенство на Австрия, IV ден

Диема спорт 3

09:30 Формула 3: ГП на Испания, състезание
11:00 Формула 2: ГП на Испания, състезание
12:45 Суперкупа на "Порше": ГП на Испания, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Испания, състезание

Евроспорт 2

09:50 Формула Е: Шанхай
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", IV ден

БНТ 3

10:30 Гребане: ЕП в Пловдив, финали

Евроспорт 1

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
15:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХI етап
20:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

Футбол

БНТ 3

17:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, мач за 3-то място:
19:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, финал:

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2:
01:00 МЛС: "Сиатъл Саундърс" - "Минесота Юнайтед"

bTV Action

16:30 Бенефис на Мартин Камбуров

 

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Ключови думи:

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