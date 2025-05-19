Футболна и спортна ТВ седмица (26 май - 1 юни)

ПОНЕДЕЛНИК, 26 май
Спорт
Макс спорт 2
01:00 НАСКАР: Северна Каролина
Евроспорт 1
01:55 Катерене (мъже): СК в Солт Лейк сити, боулдър
13:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
15:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
18:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
Диема спорт 2
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №3, "Индиана Пейсърс" - "Ню Йорк Никс"
Евроспорт 2
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №2, "Рилски спортист" - "Черно море"
Футбол
Диема спорт 2
17:00 Англия, Лига 2, финален плейоф: АФК "Уимбълдън" - "Уолсол"
21:30 Бундеслига, плейоф, реванш: "Елверсберг" - "Хайденхайм"
Диема спорт
17:45 Първа лига: "Черно море" - "Левски"
20:45 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА
Диема спорт 3
17:45 Първа лига: "Лудогорец" - "Арда"
20:45 Първа лига: "Берое" - "Спартак 1918" (Варна)
БНТ 3
19:40 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025: Казахстан - САЩ
21:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025: Мексико - Черна гора
Макс спорт 3
21:30 Про лига: Мултигол
Ринг
22:00 Премиършип, плейоф, финал, реванш: "Рос Каунти" - "Ливингстън"
ВТОРНИК, 27 май
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Флорида Пантърс" - "Каролина Хърикейнс"
Диема спорт 3
03:30 НБА: плейофи, Запад, финал, мач №4, "Минесота Тимбъруулвс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Евроспорт 2
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
Евроспорт 1
12:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVI етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
Футбол
БНТ 3
16:30 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/8-финал: Англия - България
18:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/8-финал: Португалия - Унгария
Диема спорт 3
21:30 Втора Бундеслига, плейоф, реванш: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Саарбрюкен"
СРЯДА, 28 май
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана: "Вашку да Гама" - "Мелгар"
03:30 Копа Либертадорес: "Ботафого" - "Универсидад де Чили"
БНТ 3
16:30 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/8-финал: Черна гора - Полша
21:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/8-финал: Босна и Херцеговина - Тайланд
bTV Action / Макс спорт 3
22:00 Лига на конференцията, финал: "Бетис" - "Челси"
Спорт
Диема спорт 2
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Индиана Пейсърс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №4, "Едмънтън Ойлърс" - "Далас Старс"
Евроспорт 2
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
Евроспорт 1
13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVII етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
БНТ 3
18:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, смесени отбори, финал
ЧЕТВЪРТЪК, 29 май
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес: "Интернасионал" (Порту Алегре) - "Баия"
03:30 Копа Либертадорес: "Лига де Кито" - "Сентрал Кордоба"
БНТ 3
17:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/4-финал:
18:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/4-финал:
Диема спорт
19:00 Първа лига, бараж: "Ботев" (Враца) - "Пирин" (Благоевград)
Диема спорт 2
21:30 Лига 1, плейоф, реванш: "Реймс" - "Мец"
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Каролина Хърикейнс" - "Флорида Пантърс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №3, "Черно море" - "Рилски спортист"
Диема спорт 3
03:30 НБА: плейофи, Запад, финал, мач №5, "Оклахома Сити Тъндър" - "Минесота Тимбъруулвс"
Евроспорт 2
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", I ден
Макс спорт 1
13:30 Голф: Открито първенство на Австрия, I ден
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVIII етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
БНТ 3
15:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, многобой, жени
19:30 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, многобой, мъже
ПЕТЪК, 30 май
Спорт
Диема спорт 2
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Ню Йорк Никс" - "Индиана Пейсърс"
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №5, "Далас Старс" - "Едмънтън Ойлърс"
Диема спорт 3
10:55 Формула 3: ГП на Испания, тренировка
12:05 Формула 2: ГП на Испания, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Испания, първа тренировка
16:05 Формула 3: ГП на Испания, квалификация
17:00 Формула 2: ГП на Испания, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Испания, втора тренировка
19:30 Суперкупа на "Порше": ГП на Испания, тренировка
Евроспорт 2
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", II ден
Евроспорт 1
13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIХ етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
Макс спорт 1
13:30 Голф: Открито първенство на Австрия, II ден
БНТ 3
17:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, финали на уредите
Нова спорт
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Умаг, I ден
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига, бараж: "Локомотив" (Пловдив) - "Марек"
БНТ 3
20:30 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, 1/2-финал:
Макс спорт 3
21:00 Кралска купа на шампионите: "Ал Итихад" - "Ал Касидия"
СЪБОТА, 31 май
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №6, "Флорида Пантърс" - "Каролина Хърикейнс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №4, "Черно море" - "Рилски спортист"
Диема спорт 3
03:30 НБА: плейофи, Запад, финал, мач №6, "Минесота Тимбъруулвс" - "Оклахома Сити Тъндър"
11:05 Формула 3: ГП на Испания, спринт
12:20 Суперкупа на "Порше": ГП на Испания, квалификация
15:15 Формула 2: ГП на Испания, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Испания, квалификация
Евроспорт 2
09:50 Формула Е: Шанхай
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", III ден
БНТ 3
10:30 Гребане: ЕП в Пловдив, финали
14:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, финали на уредите
Евроспорт 1
11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХ етап
18:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
Макс спорт 1
14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, III ден
21:30 ММА: Cage Warriors 189, галавечер в Рим
Нова спорт
19:30 ММА: "Максфайт 61"
Диема спорт 2
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Умаг, II ден
Футбол
Диема спорт
18:30 Първа лига, плейоф за Лигата на конференцията: "Арда" - ЦСКА
bTV Action / Макс спорт 3
22:00 Шампионска лига, финал: "Пари Сен Жермен" - "Интер"
НЕДЕЛЯ, 1 юни
Спорт
Диема спорт
02:00 Бокс без ръкавици: BKB 41, бойна вечер в Джаксънвил
Макс спорт 2
02:00 MMA (жени): UFC Fight Night, Ерин Бланчфилд - Мейси Барбър
Диема спорт 2
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №6, "Индиана Пейсърс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №6, "Едмънтън Ойлърс" - "Далас Старс"
13:30 Голф: Открито първенство на Австрия, IV ден
Диема спорт 3
09:30 Формула 3: ГП на Испания, състезание
11:00 Формула 2: ГП на Испания, състезание
12:45 Суперкупа на "Порше": ГП на Испания, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Испания, състезание
Евроспорт 2
09:50 Формула Е: Шанхай
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", IV ден
БНТ 3
10:30 Гребане: ЕП в Пловдив, финали
Евроспорт 1
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
15:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХI етап
20:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
Футбол
БНТ 3
17:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, мач за 3-то място:
19:00 Световно първенство по минифутбол, Баку 2025, финал:
Макс спорт 4
21:30 Ла Лига 2:
01:00 МЛС: "Сиатъл Саундърс" - "Минесота Юнайтед"
bTV Action
16:30 Бенефис на Мартин Камбуров