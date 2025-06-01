Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 юни)

ПОНЕДЕЛНИК, 9 юни
Футбол
Макс спорт 4
02:00 МЛС: "Портланд Тимбърс" - "Сейнт Луис Сити"
Диема спорт 3
17:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Северна Македония
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Молдова
Нова спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Естония - Норвегия
Диема спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Чехия
Диема спорт 2
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Белгия - Уелс
Спорт
Диема спорт 2
03:00 НБА: финал, мач №2, "Оклахома Сити Тъндър" - "Индиана Пейсърс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
Евроспорт 1
16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, II етап
ВТОРНИК, 10 юни
Спорт
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №3, "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
Евроспорт 1
16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, III етап
Футбол
Диема спорт 2
13:35 Квалификация за Мондиал 2026: Япония - Индонезия
19:00 Контрола: Словения - Босна и Херцеговина
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Финландия - Полша
Нова спорт
14:00 Квалификация за Мондиал 2026: Китай - Бахрейн
16:45 Квалификация за Мондиал 2026: Киргизстан - ОАЕ
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Иран - КНДР
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Сърбия - Андора
Диема спорт
14:00 Квалификация за Мондиал 2026: Южна Корея - Кувейт
19:00 Контрола: Азербайджан - Унгария
21:45 Контрола: Англия - Сенегал
Диема спорт 3
16:45 Квалификация за Мондиал 2026: Узбекистан - Катар
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Нидерландия - Малта
БНТ 3
21:45 Контрола: Гърция - България
СРЯДА, 11 юни
Спорт
Макс спорт 2
08:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Нидерландия
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Италия
23:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Франция
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
Евроспорт 2
14:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", първа свободна тренировка
Евроспорт 1
16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, IV етап
19:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", квалификация
22:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", втора свободна тренировка
Диема спорт 2
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"
Футбол
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2, плейоф, реванш: "Овиедо" - "Алмерия"
ЧЕТВЪРТЪК, 12 юни
Спорт
Диема спорт 2
03:30 НБА: финал, мач №3, "Индиана Пейсърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №2, "Валенсия" - "Тенерифе"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
Макс спорт 2
15:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Япония
23:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - Италия
Евроспорт 2
15:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", трета свободна тренировка
20:00 Силов трибой: СП в Кемниц, жени 69 кг / мъже 93 кг
Евроспорт 1
16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, V етап
20:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", хиперпол квалификация
23:40 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", четвърта свободна тренировка
Футбол
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2, плейоф, реванш: "Мирандес" - "Сантандер"
ПЕТЪК, 13 юни
Спорт
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №4, "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
Макс спорт 2
03:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - Иран
12:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Япония - Сърбия
23:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Аржентина
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
Евроспорт 1
16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, VI етап
Диема спорт 3
18:00 Академия F1 (жени): ГП на Канада, свободна тренировка
20:30 Формула 1: ГП на Канада, първа тренировка
23:55 Формула 1: ГП на Канада, втора тренировка
Диема спорт 2
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №2, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: Жребий за сезон 2025/26
СЪБОТА, 14 юни
Спорт
Диема спорт 3
01:30 Академия F1 (жени): ГП на Канада, квалификация
16:15 Академия F1 (жени): ГП на Канада, първо състезание
19:30 Формула 1: ГП на Канада, трета тренировка
21:45 Академия F1 (жени): ГП на Канада, второ състезание
23:00 Формула 1: ГП на Канада, квалификация
Макс спорт 2
03:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Италия
16:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Украйна - Бразилия
19:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - Словения
Диема спорт 2
03:30 НБА: финал, мач №4, "Индиана Пейсърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №3, "Тенерифе" - "Валенсия"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/2-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/2-финал
БНТ 3
12:15 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил
15:30 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил
20:15 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил
Евроспорт 1
12:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", загрявка
13:25 Суперспорт: СШ в Мизано, първо състезание
14:35 Супербайк: СШ в Мизано, първо състезание
16:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание
Макс спорт 3
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/2-финал
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/2-финал
Евроспорт 2
15:35 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, VII етап
17:30 Колоездене (мъже): "Из Хагеланд"
19:15 Триатлон: PTO тур, Ванкувър
НЕДЕЛЯ, 15 юни
Спорт
Евроспорт 1
00:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание
Макс спорт 2
03:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Германия
05:00 ММА: UFC Fight Night, Камару Усман - Хоакин Бъкли
14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Сърбия
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Италия
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №5, "Едмънтън Ойлърс" - "Флорида Пантърс"
11:30 ЕRC: рали "Полша", SS11 Гмина Мрьонгово 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, финал
22:00 НАСКАР: Мексико сити
БНТ 3
09:30 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил
12:00 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил
Евроспорт 2
12:15 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, IV етап
16:15 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, VIII етап
18:30 Катерене (мъже): СК в Берн, боулдър
Макс спорт 3
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, финал
Макс спорт 4
16:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Словения
Диема спорт 2
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №3, "Уникаха" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 3
18:00 Академия F1 (жени): ГП на Канада, трето състезание
21:00 Формула 1: ГП на Канада, състезание
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
02:15 Световно клубно първенство: Церемония по откриване
03:00 Световно клубно първенство: "Ал Ахли" (Кайро) - "Интер Маями"
22:00 Световно клубно първенство: "Пари Сен Жермен" - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига 2, финален плейоф, първи мач: