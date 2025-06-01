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Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 юни)

09 Юни 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 9 юни

Футбол

Макс спорт 4

02:00 МЛС: "Портланд Тимбърс" - "Сейнт Луис Сити"

Диема спорт 3

17:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Северна Македония
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Молдова

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Естония - Норвегия

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Чехия

Диема спорт 2

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Белгия - Уелс

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: финал, мач №2, "Оклахома Сити Тъндър" - "Индиана Пейсърс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, II етап

 

ВТОРНИК, 10 юни

Спорт

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №3, "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, III етап

Футбол

Диема спорт 2

13:35 Квалификация за Мондиал 2026: Япония - Индонезия
19:00 Контрола: Словения - Босна и Херцеговина
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Финландия - Полша

Нова спорт

14:00 Квалификация за Мондиал 2026: Китай - Бахрейн
16:45 Квалификация за Мондиал 2026: Киргизстан - ОАЕ
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Иран - КНДР
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Сърбия - Андора

Диема спорт

14:00 Квалификация за Мондиал 2026: Южна Корея - Кувейт
19:00 Контрола: Азербайджан - Унгария
21:45 Контрола: Англия - Сенегал

Диема спорт 3

16:45 Квалификация за Мондиал 2026: Узбекистан - Катар
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Нидерландия - Малта

БНТ 3

21:45 Контрола: Гърция - България

 

СРЯДА, 11 юни

Спорт

Макс спорт 2

08:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Нидерландия
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Италия
23:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Франция

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

Евроспорт 2

14:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", първа свободна тренировка

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, IV етап
19:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", квалификация
22:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", втора свободна тренировка

Диема спорт 2

22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"

Футбол

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2, плейоф, реванш: "Овиедо" - "Алмерия"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 12 юни

Спорт

Диема спорт 2

03:30 НБА: финал, мач №3, "Индиана Пейсърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №2, "Валенсия" - "Тенерифе"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

Макс спорт 2

15:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Япония
23:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - Италия

Евроспорт 2

15:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", трета свободна тренировка
20:00 Силов трибой: СП в Кемниц, жени 69 кг / мъже 93 кг

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, V етап
20:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", хиперпол квалификация
23:40 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", четвърта свободна тренировка

Футбол

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2, плейоф, реванш: "Мирандес" - "Сантандер"

 

ПЕТЪК, 13 юни

Спорт

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №4, "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал

Макс спорт 2

03:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - Иран
12:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Япония - Сърбия
23:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Аржентина

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, VI етап

Диема спорт 3

18:00 Академия F1 (жени): ГП на Канада, свободна тренировка
20:30 Формула 1: ГП на Канада, първа тренировка
23:55 Формула 1: ГП на Канада, втора тренировка

Диема спорт 2

22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №2, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: Жребий за сезон 2025/26

 

СЪБОТА, 14 юни

Спорт

Диема спорт 3

01:30 Академия F1 (жени): ГП на Канада, квалификация
16:15 Академия F1 (жени): ГП на Канада, първо състезание
19:30 Формула 1: ГП на Канада, трета тренировка
21:45 Академия F1 (жени): ГП на Канада, второ състезание
23:00 Формула 1: ГП на Канада, квалификация

Макс спорт 2

03:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Италия
16:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Украйна - Бразилия
19:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - Словения

Диема спорт 2

03:30 НБА: финал, мач №4, "Индиана Пейсърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №3, "Тенерифе" - "Валенсия"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/2-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/2-финал

БНТ 3

12:15 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил
15:30 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил
20:15 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил

Евроспорт 1

12:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", загрявка
13:25 Суперспорт: СШ в Мизано, първо състезание
14:35 Супербайк: СШ в Мизано, първо състезание
16:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание

Макс спорт 3

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/2-финал
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/2-финал

Евроспорт 2

15:35 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, VII етап
17:30 Колоездене (мъже): "Из Хагеланд"
19:15 Триатлон: PTO тур, Ванкувър

 

НЕДЕЛЯ, 15 юни

Спорт

Евроспорт 1

00:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание

Макс спорт 2

03:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Германия
05:00 ММА: UFC Fight Night, Камару Усман - Хоакин Бъкли
14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Сърбия
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Италия

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №5, "Едмънтън Ойлърс" - "Флорида Пантърс"
11:30 ЕRC: рали "Полша", SS11 Гмина Мрьонгово 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, финал
22:00 НАСКАР: Мексико сити

БНТ 3

09:30 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил
12:00 Картинг: ЕШ за издръжливост, "24 часа на България", Кюстендил

Евроспорт 2

12:15 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, IV етап
16:15 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, VIII етап
18:30 Катерене (мъже): СК в Берн, боулдър

Макс спорт 3

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, финал

Макс спорт 4

16:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Словения

Диема спорт 2

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №3, "Уникаха" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 3

18:00 Академия F1 (жени): ГП на Канада, трето състезание
21:00 Формула 1: ГП на Канада, състезание

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

02:15 Световно клубно първенство: Церемония по откриване
03:00 Световно клубно първенство: "Ал Ахли" (Кайро) - "Интер Маями"
22:00 Световно клубно първенство: "Пари Сен Жермен" - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига 2, финален плейоф, първи мач: 

 

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