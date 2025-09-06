Медия без
Спортът по телевизията - 7 септември

Днес, 06:06

Диема спорт 3

09:15 Формула 3: ГП на Италия, състезание
10:45 Формула 2: ГП на Италия, състезание
12:45 Суперкупа на "Порше": ГП на Италия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Италия, състезание
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Литва - Нидерландия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Турция - Испания

Макс спорт 1

10:30 Moto GP: ГП на Каталуния, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Каталуния, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Каталуния, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Каталуния, състезание
22:00 НАСКАР: Илинойс

Макс спорт 2

11:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, мач за 3-то място, Япония - Бразилия
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, финал, Турция - Италия
20:00 НФЛ: "Ню Йорк Джетс" - "Питсбърг Стийлърс"
23:20 НФЛ: "Грийн Бей Пакърс" - "Детройт Лайънс"

Евроспорт 1

11:50 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, спускане
14:05 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, спускане
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХV етап
21:00 Тенис (мъже): US Open, финал, Яник Синер - Карлос Алкарас

Диема спорт 2

12:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал, Полша - Босна и Херцеговина
15:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал, Франция - Грузия
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Северна Македония - Лихтенщайн
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Германия - Северна Ирландия

Евроспорт 2

13:00 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше в Италия
14:00 Мотокрос: СШ в Турция, MXGP, първо състезание
15:00 Суперспорт: СШ във Франция, второ състезание
16:00 Супербайк: СШ във Франция, второ състезание
17:15 Мотокрос: СШ в Турция, MXGP, второ състезание
20:30 Автомобилизъм: 6 часа на САЩ

Макс спорт 4

13:00 ЕRC: рали "Великобритания", SS 10 Мънъд Бач 1
17:00 ЕRC: рали "Великобритания", SS 12 Мънъд Бач 2, бонус етап
19:30 Футбол: Ла Лига 2, "Алмерия" - "Сантандер"
02:10 Футбол: МЛС, "Спортинг Канзас Сити" - "Остин"

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Макс спорт 3

14:30 Голф: "Айриш Оупън", IV ден

БНТ 1 / БНТ 3

16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Грузия - България

Диема спорт

18:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал, Италия - Словения
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Полша - Финландия

Нова спорт

21:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, 1/8-финал, Гърция - Израел

 

