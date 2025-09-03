Китаец произведе 8-ия максимум за сезона безпрецедентно рано

WORLD SNOOKER Максимумът на Джоу Юелун е трети в кариерата му, осми през сезона и 225-и в историята на снукъра.

Китаецът Джоу Юелун осъществи максимален брейк от 147 точки за трети път в кариерата си в професионалния снукър. 27-годишният състезател от Чънду реализира 15 комбинации с черната топка и разчисти цветните в четвъртия фрейм от победата си с 5:2 срещу белгиеца Жулиен Льоклер в квалификациите за "Си`ан Гран при".

Джоу се превърна в 29-ия играч в историята на джентълменския спорт с поне три максимума във визитката си. Абсолютен рекордьор със 17 е Рони О`Съливан, който преди три седмици стана първият с две 147-ици в една и съща сесия на професионален мач.

EIGHT 147s already this season…



Fan Zhengyi - Champ L

Zhang Anda - Shanghai

Thepchaiya Un-Nooh - Saudi Arabia

Ronnie O'Sullivan - Saudi Arabia

Ronnie O'Sullivan - Saudi Arabia

Xiao Guodong - Wuhan

Thepchaiya Un-Nooh - Wuhan

Zhou Yuelong - Xi’an Quals



…It’s September 2nd 🤯 — WST (@WeAreWST) 2 септември 2025 г.

Перфектната серия на Юелун е общо осмата от началото на сезона, от който са изминали едва два месеца. Датата 2 септември е безпрецедентно ранна за постигането на толкова много максимални брейкове в професионалния тур.

Това е 13-ият различен сезон, в който са направени поне осем максимума, като досега най-рано това се беше случвало на 8 декември - дело на Рос Мюър през 2016 г. Рекордът за най-много 147-ици в рамките на една кампания беше поставен през миналия сезон - общо 15, като осмата беше реализирана чак на 18 януари от Шон Мърфи.

Максимумът на Джоу Юелун е под №225 в хронологията на снукъра. Автор на първите 147 в официален мач е легендата Стив Дейвис на 11 януари 1982 г.