Спортът по телевизията - 23 ноември

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Левски София"

23:20 НФЛ: "Далас Каубойс" - "Филаделфия Ийгълс"

Диема спорт 2

02:00 Бокс без ръкавици: BKB 48, бойно събитие в Пемброук Пайнс, Флорида

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Билбао"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Астън Вила"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Тотнъм"

21:45 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Париж"

Диема спорт 3

02:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, второ състезание

06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, състезание

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Елверсберг"

16:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Вердер" (Бремен)

18:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Унион" (Берлин)

21:00 Футбол: Суперлига, АЕК - "Арис"

Евроспорт 1

11:15 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, I манш

13:00 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца

14:30 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, II манш

15:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация

16:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца

Диема спорт

12:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Локомотив" (Пловдив)

14:30 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Лудогорец"

17:00 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Левски"

20:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Маями Хийт"

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Хееренвеен" - АЗ "Алкмаар"

15:30 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - НЕК "Ниймеген"

17:30 Футбол: Премиършип, "Абърдийн" - "Хартс"

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Миньор" (Перник) - "Славия"

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Верона" - "Парма"

16:00 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Рома"

19:00 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Лече"

21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Милан"

Евроспорт 2

13:50 Колокрос (жени): СК в Табор

15:20 Колокрос (мъже): СК в Табор

16:50 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Прага, прескачане на препятствия

20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", IV ден

Нова спорт

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Уензди" - "Шефилд Юнайтед"

16:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, Италия - Испания, мач №1, Матео Беретини - Пабло Кареньо Буста

18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, Италия - Испания, мач №2, Флавио Коболи - Жауме Мунар

20:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", финал, Италия - Испания, мач №3, Симоне Болели/Андреа Вавасори - Марсел Гранойерс/Педро Мартинес

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Райо Валекано"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Жирона"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Атлетико" (Мадрид)

22:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сонепар" (Падуа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

20:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

23:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Минесота Уайлд"