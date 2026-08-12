Спринтьорката Радуканова остана последна на 200 м в Бирмингам

Националната шампионка в спринта на 200 м Кристен Радуканова остана последна в сериите на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

При дебюта си на такъв форум 19-годишната състезателка, която този сезон постави своя личен рекорд от 23.55 сек., завърши за 24.18 и бе единствената от 22 атлетки в трите предварителни серии, която не успя да слезе под 24 секунди. В крайното класиране Радуканова зае 22-ро място, а с най-добър резултат към полуфиналите продължи унгарката Боглапка Такач с 22.84.

Спринтьорката бе предпоследният български национал от шестимата на това европейско първенство. Остава да стартира още само Маринела Нинева в женския маратон, който е в неделя (16 август) от 9:30 ч.

Вчера Божидар Саръбоюков спечели бронзовия медал в скока на дължина, а утре от 21:40 ч. е финалът в тройния скок при жените, в който ще участват Александра Начева и Габриела Петрова.