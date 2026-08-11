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Божидар Саръбоюков е трети в Европа

С последния си опит талантливият ни атлет успя да изкопчи бронзовия медал

12 Авг. 2026Обновена
Божидар Саръбоюков (вдясно) позира с другите двама медалисти - Тентоглу и Ехамер
ЕПА/БГНЕС
Божидар Саръбоюков (вдясно) позира с другите двама медалисти - Тентоглу и Ехамер

Божидар Саръбоюков спечели с великолепен последен опит бронзовия медал в скока на дължина на европейското първенство в Бирмингам и прекъсна серията на българската лека атлетика без континентално отличие.

От Евро 2018 в Берлин, когато Мирела Демирева бе втора в скока на височина, България нямаше медал от европейски първенства. Тази вечер 22-годишният възпитаник на треньора Димитър Карамфилов постигна 8.26 м и измъкна отличието.

До този последен опит Саръбоюков вървеше трети с 8.10 (от първи скок), но португалецът Жерсон Балде го изпревари с последния си - 8.18. И тогава Божидар показа железни нерви, като се събра и прескочи 8.26 м за бронза.

По същия начин той спечели и европейската си титла в зала миналата пролет в Апелдорн (Нид), когато с шестия скок взе златния медал пред италианеца Матиа Фурлани. 

Този сезон е най-успешният в кариерата на Божидар - през март той се класира трети на световното в зала в Торун (Пол), направи национален рекорд от 8.49 м и стана едва вторият българин с титла от Диамантената лига - в Рим на 4 юни, когато постигна също 8.26 м.

Пред Саръбоюков в Бирмингам се класираха двамата, които са пред него в световната ранглиста. Лидерът и двукратен олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гър) стана за рекорден четвърти път европейски шампион с 8.44 м, а втори е подгласникът му в ранкинга - Симон Ехамер (Швейц), с 8.29.  

В сутрешната сесия днес пък балканският шампион в спринта на 100 метра Христо Илиев не успя да премине квалификациите и отпадна след само един старт. 21-годишният сливналия влезе в своята серия с личен рекорд от този сезон 10.22 сек., като имаше и отлични бягания с попътен вятър от 10.05 (в Гърция) и 10.15 (от Йерусалим). Но в Бирмингам се случи вятърът да е насрещен и Илиев не успя дори да се доближи до последното си постижение - 10.36 сек. от националното първенство в София - той финишира шести с 10.66. 

Този резултат отреди на българина 18-о място сред всички 24-има стартирали в сериите, което ще е и неговото официално класиране на Евро 2026. На полуфиналите продължиха спринтьорите с най-добрите 12 времена, като най-бърз измежду тях бе Толуабори Акинола (Ирл), който спечели серията, в която бе Илиев, с 10.39 сек.

 

Призьори от втория ден на Евро 2026:

5000 м (жени): 1. Надя Батоклети (Ит) - 15:37.84 мин., 2. Марта Гарсия (Исп) - 15:39.98, 3. Микол Майори (Ит) - 15:40.65;

чук (мъже): 1. Бенце Халас (Унг) - 84.25 м, 2. Мали Хумел (Гер) - 81.30, 3. Михайло Кохан (Укр) - 79.49;

скок на дължина (мъже): 1. Милтиадис Тентоглу (Гър) - 8.44 м, 2. Симон Ехамер (Швейц) - 8.29, 3. БОЖИДАР САРЪБОЮКОВ - 8.26;

100 м с препятствия: 1. Надине Висер (Нид) - 12.67 сек, 2. Пиа Скрижовска (Пол) - 12.67, 3. Летисия Бапте (Фр) - 12.73;

100 м (мъже): 1. Ромел Глейв (Вбр) - 10.09 сек., 2. Джеремая Азу (Вбр) - 10.16, 3. Оуен Анза (Гер) - 10.19. 

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Ключови думи:

лека атлетика, Христо Илиев, Божидар Саръбоюков

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