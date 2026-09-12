Саръбоюков загуби с 1 см битката за супершампион в скока на дължина

Божидар Саръбоюков завърши по впечатляващ начин състезателната 2026 г. в леката атлетика. Българската звезда в скока на дължина остана само на 1 см разстояние от титлата на световния "Ултимат Чемпиъншип" в Будапеща, излъчващ супершампионите във всички дисциплини през сезона.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов преодоля 8,34 м в последния си и най-добър опит, но остана втори зад гърка Милтиадис Тентоглу, завършил с 8,35 м. На трета позиция се нареди сребърният медалист от Евро 2026 в Бирмингам Симон Ехамер с 8,07 м.

Второто място в Будапеща осигури на Божидар и $75 000 от наградния фонд, предоставен от Световната атлетика (WA).

С представянето си тази вечер талантът от Харманли за пореден път доказа своето постоянство в сектора. През тази година Саръбоюков спечели бронзов медал от световното първенство в зала в Торун през март, а през лятото извоюва бронз и на европейското на открито в Бирмингам през август.

Освен всичко този сезон той подобри и 31-годишния национален рекорд на България. През февруари в Мец Божидар Саръбоюков преодоля 8,34 и прати в историята върховото постижение на Ивайло Младенов от 8,33 през 1995 г. По-късно в Пловдив новият рекордьор вдигна още личния си резултат с 8,49 м през юни.