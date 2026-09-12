Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Саръбоюков загуби с 1 см битката за супершампион в скока на дължина

Българският топ атлет остана втори зад звездата Тентоглу на "Ултимат Чемпиъншип" в Будапеща

12 Септ. 2026
Божидар Саръбоюков изпрати подобаващо най-добрия сезон в кариерата си.
ЕПА/БГНЕС архив
Божидар Саръбоюков изпрати подобаващо най-добрия сезон в кариерата си.

Божидар Саръбоюков завърши по впечатляващ начин състезателната 2026 г. в леката атлетика. Българската звезда в скока на дължина остана само на 1 см разстояние от титлата на световния "Ултимат Чемпиъншип" в Будапеща, излъчващ супершампионите във всички дисциплини през сезона.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов преодоля 8,34 м в последния си и най-добър опит, но остана втори зад гърка Милтиадис Тентоглу, завършил с 8,35 м. На трета позиция се нареди сребърният медалист от Евро 2026 в Бирмингам Симон Ехамер с 8,07 м. 

Второто място в Будапеща осигури на Божидар и $75 000 от наградния фонд, предоставен от Световната атлетика (WA).

С представянето си тази вечер талантът от Харманли за пореден път доказа своето постоянство в сектора. През тази година Саръбоюков спечели бронзов медал от световното първенство в зала в Торун през март, а през лятото извоюва бронз и на европейското на открито в Бирмингам през август.

Освен всичко този сезон той подобри и 31-годишния национален рекорд на България. През февруари в Мец Божидар Саръбоюков преодоля 8,34 и прати в историята върховото постижение на Ивайло Младенов от 8,33 през 1995 г. По-късно в Пловдив новият рекордьор вдигна още личния си резултат с 8,49 м през юни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лека атлетика, Ултимат Чемпиъншип, Божидар Саръбоюков

Още новини по темата

Саръбоюков завърши 4-ти във финала на Диамантената лига
04 Септ. 2026

Два световни рекорда по лека атлетика паднаха в Диамантената лига
27 Авг. 2026

Александра Начева се класира 7-а в Диамантената лига
23 Авг. 2026

Саръбоюков направи най-слабото си състезание в Диамантената лига
21 Авг. 2026

"Бронзовата" Начева получи покана за Диамантената лига
18 Авг. 2026

България завърши на 24-то място по медали на Евро 2026
17 Авг. 2026

България има втори медал на Евро 2026 по лека атлетика
14 Авг. 2026

Спринтьорката Радуканова остана последна на 200 м в Бирмингам
12 Авг. 2026

Божидар Саръбоюков е трети в Европа
12 Авг. 2026

Русия отново атакува забраната си в леката атлетика
11 Авг. 2026

България има трима финалисти на Евро 2026
10 Авг. 2026

Българка стана световна шампионка на троен скок
10 Авг. 2026

Падна националният рекорд в смесената щафета на 4х100 метра
07 Авг. 2026

Саръбоюков е надеждата за медал на Евро 2026 по лека атлетика
03 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки