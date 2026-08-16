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България завърши на 24-то място по медали на Евро 2026

Италианските лекоатлети станаха отборен шампион в класацията

17 Авг. 2026Обновена
Алиса Вайнио напредва към финала на женския маратон
ЕПА/БГНЕС
Алиса Вайнио напредва към финала на женския маратон

България завърши на 24-то място в класирането по медали на Евро 2026 по лека атлетика в Бирмингам, в което участваха общо 49 страни.

Двата бронза - на Божидар Саръбоюков (скок на дължина) и Александра Начева (троен скок), маркираха първото европейско от 10 години, в което българските атлети печелят повече от едно отличие. И това бе достатъчно страната ни да изпревари 4 други в класирането - Латвия, Сърбия, Черна гора и Турция (и четирите с по 1 бронз).

А Топ 3 по медали е Италия 10 златни-6 сребърни-6 бронзови, пред домакина Великобритания (9-8-6) и Германия (6-10-5).

Още сутринта в днешния финален ден последната от 6-членния български тим - Маринела Нинева, завърши на 37-о място в маратона. 33-годишната националка финишира за 2:40:58 ч., което е нейно най-добро постижение този сезон - старото беше от 2:42:10. Стартираха общо 52 атлетки, от които три не завършиха. 

Победителка стана финландката Алиса Вайнио, която постави и рекорд на европейските първенства от 2:22:26 ч. Призовата тройка допълниха Лили Ана Виндич-Тот (Унг) с 2:27:21 и Аби Донъли (Вбр) с 2:27:33. 

От останалите трима национали най-напред се класира Габриела Петрова - 11-а на троен скок; спринтьорът Христо Илиев бе 18-и на 100 метра; а Кристен Радуканова остана на последната, 22-ра позиция на 200 м. 

Призьорите от последния ден на Евро 2026:

маратон (мъже): 1. Аманал Петрос (Гер) - 2:09:11 ч., 2- Пиетро Рива (Ит) - 2:09:18, 3. Гашау Аяле (Изр) - 2:09:21;

3000 м с препятствия (мъже): 1. Фредерик Руперт (Гер) - 8:25.33 мин., 2. Рубен Керинжан (Люкс) - 8:25.61, 3. Карл Бебендорф (Гер) - 8:26.65;

4х100 м (смесена): 1. Великобритания (Джеремая Азу, Дина Ашър-Смит, Зарнел Хюз, Ейми Хънт) - 39.97 сек. (европейски рекорд), 2. Германия (Кевин Кранц, Ребека Хаазе, Хайко Гусман, Джина Люкенкемпер) - 40.11, 3. Испания (Гием Креспи, Мария Исабела Перес, Андони Калбано, Жаел Бестуе) - 40.42;

копие (жени): 1. Сара Колак (Хър) - 62.43 м, 2. Юлия Улбрихт (Гер) - 61.53, 3. Адриана Вилагош (Сър) - 60.93; 

1500 м (жени): 1. Джорджия Хънтър Бел (Вбр) - 4:07.78 мин., 2. Клаудия Казимерска (Пол) - 4:08.80, 3. Патрисия Силва (Пор) - 4:09.22;

скок на дължина (жени): 1. Лариса Япикино (Ит) - 7.00 м, 2. Джазмин Сойърс (Вбр) - 6.99 м, 3. Хилари Кпача (Фр) - 6.98 м;

овчарски скок (мъже): 1. Арманд Дуплантис (Шв) - 6.15 м, 2. Емануил Каралис (Гър) - 6.00 м, 3. Батист Тиери (Фр) - 5.85 м;

4х400 м (жени): 1. Нидерландия (Мирте ван дер Шоот, Лиеке Клавер, Евелине Саалберг, Фемке Бол) - 3:21.10 мин., 2. Великобритания (Йеми Мери Джон, Лина Нилсън, Никол Иърджин, Емили Нюнъм) - 3:21.68, 3. Италия (Алесандра Бонора, Анна Полинари, Аличе Манджионе, Елоиса Коиро) - 3:23.57;

4х400 м (мъже): 1. Италия (Едуардо Скоти, Лука Сито, Мохамед Судаси, Лоренцо Бенати) - 2:59.16 мин., 2. Великобритания (Матю Хъдсън-Смит, Тоби Харис, Бен Джефрис, Чарлз Добсън) - 2:59.19, 3. Нидерландия (Юджийн Омала, Кеенан Блейк, Теренс Агард, Йонас Файферс) - 2:59.42.

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маратон, лека атлетика

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