"Тичане за кеф" ще блокира центъра на София в съботната вечер

Вечерното бягане ще започне от НДК. Замислено е като парти - мобилен DJ пулт ще съпровожда участниците по улиците на София и ще им задава ритъма на движение.

Традиционното бягане, организирано всяка година в рамките на инициативата "Живей активно", ще затрудни придвижването в центъра на София на 12 септември вечерта. Десетки линии на градския транспорт ще бъдат с променени маршрути. Ще има и временно затворени булеварди и улици.

Тази година събитието е наречено "Тичай за кеф".

Голямото вечерно бягане ще стартира в 20 ч. от НДК, но ограниченията ще бъдат въведени по-отрано. Ще има и съпътстващи мероприятия. Участниците избират между две трасета - 8 или 4 километра.

Организаторите на събитието и столичната община предупреждават за сериозно натоварване в центъра и препоръчват на шофьорите и на пешеходците да съобразят придвижването си с "временната организация" и да избягват районите, в които ще се проведе бягането.

ул. "Проф. Фритьоф Нансен" – между бул. "Васил Левски" и бул. "България";

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" – в участъка от бул. "Черни връх" до моста на ул. "Генерал Гурко" пред Националния стадион "Васил Левски";

мостът на ул. "Генерал Гурко" пред Националния стадион.

Промените в градския транспорт

Автобус № 9 в посока "Орлов мост" ще се движи по бул. "Цар Освободител" и бул. "Васил Левски", след което ще продължава по ул. "Шипка" и по обичайния си маршрут. Ще бъде разкрита временна спирка на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", на 50 метра преди бул. "Цар Освободител".

Автобус № 72 също в посока ж.к. "Западен парк" маршрутът ще преминава през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага" и ул. "Св. Георги Софийски". В обратната посока движението ще е през бул. "Ген. Скобелев", транспортния тунел "НДК", бул. "Васил Левски" и ул. "Шипка".

Автобусите № 76 ще се движат по променен маршрут в двете посоки, като ще преминават през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Ген. Скобелев", транспортния тунел "НДК", бул. "Прага" и ул. "Св. Георги Софийски".

Промени ще има и при линии № 183 и 84. В посока ул. "Ген. Гурко" автобусите ще стигат до района на Военната академия, ще извършват обратен завой при ул. "Шипка" и ще се връщат по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Засегната ще бъде и автобусна линия № 94. В посока Софийския университет автобусите ще преминават през бул. "Арсеналски", като ще достигат до обръщателното колело при басейн "Спартак", преди да продължат по маршрута си.

Линии № 204 и 304 ще бъдат отклонени през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага", ул. "Св. Георги Софийски", бул. "Акад. Ив. Е. Гешов" и бул. "България".

Променен маршрут ще има и за линия № 604. В посока институт "Пирогов" автобусите ще преминават през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага" и ул. "Св. Георги Софийски". В обратната посока ще се използват бул. "Прага", бул. "Ген. Скобелев", транспортният тунел "НДК", бул. "Васил Левски" и бул. "Цар Освободител".

Две тролейбусни линии - № 6 и № 7 ще са със скъсени маршрути. № 6 ще бъде с маршрут до пл. "Руски паметник". След достигането му тролеите ще извършват обратен завой и ще продължават обратно към ж.к. "Люлин 3 – ухо".

Тролейбус № 7 ще пътува до кино "Одеон". Там ще бъде извършван обратен завой на кръстовището на бул. "Васил Левски" и бул. "Патриарх Евтимий", след което тролеите ще се връщат към ж.к. "Люлин 3 – ухо".

Пътниците трябва да имат предвид, че част от превозните средства ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки по променените участъци, както и на допълнително определени временни спирки.