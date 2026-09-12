Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Тичане за кеф" ще блокира центъра на София в съботната вечер

Днес, 10:45
Вечерното бягане ще започне от НДК. Замислено е като парти - мобилен DJ пулт ще съпровожда участниците по улиците на София и ще им задава ритъма на движение.
Вечерното бягане ще започне от НДК. Замислено е като парти - мобилен DJ пулт ще съпровожда участниците по улиците на София и ще им задава ритъма на движение.

Традиционното бягане, организирано всяка година в рамките на инициативата "Живей активно", ще затрудни придвижването в центъра на София на 12 септември вечерта. Десетки линии на градския транспорт ще бъдат с променени маршрути. Ще има и временно затворени булеварди и улици.

Тази година събитието е наречено "Тичай за кеф". 

Голямото вечерно бягане ще стартира в 20 ч. от НДК, но ограниченията ще бъдат въведени по-отрано. Ще има и съпътстващи мероприятия. Участниците избират между две трасета - 8 или 4 километра. 

Организаторите на събитието и столичната община предупреждават за сериозно натоварване в центъра и препоръчват на шофьорите и на пешеходците да съобразят придвижването си с "временната организация" и да избягват районите, в които ще се проведе бягането. 

  • ул. "Проф. Фритьоф Нансен" – между бул. "Васил Левски" и бул. "България";
  • бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" – в участъка от бул. "Черни връх" до моста на ул. "Генерал Гурко" пред Националния стадион "Васил Левски";
  • мостът на ул. "Генерал Гурко" пред Националния стадион.

Промените в градския транспорт

Автобус № 9 в посока "Орлов мост" ще се движи по бул. "Цар Освободител" и бул. "Васил Левски", след което ще продължава по ул. "Шипка" и по обичайния си маршрут. Ще бъде разкрита временна спирка на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", на 50 метра преди бул. "Цар Освободител".

Автобус № 72 също в посока ж.к. "Западен парк" маршрутът ще преминава през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага" и ул. "Св. Георги Софийски". В обратната посока движението ще е през бул. "Ген. Скобелев", транспортния тунел "НДК", бул. "Васил Левски" и ул. "Шипка".

Автобусите № 76 ще се движат по променен маршрут в двете посоки, като ще преминават през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Ген. Скобелев", транспортния тунел "НДК", бул. "Прага" и ул. "Св. Георги Софийски".

Промени ще има и при линии № 183 и 84. В посока ул. "Ген. Гурко" автобусите ще стигат до района на Военната академия, ще извършват обратен завой при ул. "Шипка" и ще се връщат по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Засегната ще бъде и автобусна линия № 94. В посока Софийския университет автобусите ще преминават през бул. "Арсеналски", като ще достигат до обръщателното колело при басейн "Спартак", преди да продължат по маршрута си.

Линии № 204 и 304 ще бъдат отклонени през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага", ул. "Св. Георги Софийски", бул. "Акад. Ив. Е. Гешов" и бул. "България".

Променен маршрут ще има и за линия № 604. В посока институт "Пирогов" автобусите ще преминават през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага" и ул. "Св. Георги Софийски". В обратната посока ще се използват бул. "Прага", бул. "Ген. Скобелев", транспортният тунел "НДК", бул. "Васил Левски" и бул. "Цар Освободител".

Две тролейбусни линии - № 6 и № 7 ще са със скъсени маршрути. № 6 ще бъде с маршрут до пл. "Руски паметник". След достигането му тролеите ще извършват обратен завой и ще продължават обратно към ж.к. "Люлин 3 – ухо".

Тролейбус № 7 ще пътува до кино "Одеон". Там ще бъде извършван обратен завой на кръстовището на бул. "Васил Левски" и бул. "Патриарх Евтимий", след което тролеите ще се връщат към ж.к. "Люлин 3 – ухо".

Пътниците трябва да имат предвид, че част от превозните средства ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки по променените участъци, както и на допълнително определени временни спирки.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

маратон

Още новини по темата

България завърши на 24-то място по медали на Евро 2026
17 Авг. 2026

С над 1000 бегачи маратонът в Плевен подобри рекорда си
17 Май 2026

Маратонът на Плевен ще приобщи целия град в неделя
14 Май 2026

Звезда в маратона почина по време на тренировка
13 Май 2026

София ще бъде домакин на голям студентски пробег
11 Май 2026

Рекордните 1.3 млн. заявиха участие на Лондонския маратон
06 Май 2026

Над 11 000 участници се очакват на Софийския маратон
29 Апр. 2026

Кениец стана първият човек, пробягал маратон под 2 часа
26 Апр. 2026

Плевенският маратон ще подкрепи бъдещи лекари
09 Апр. 2026

Софийският маратон завърши с конфузна ситуация
12 Окт. 2025

Световната рекордьорка в маратона е уличена с допинг
18 Юли 2025

София ще бъде домакин на първия по рода си студентски маратон
12 Апр. 2025

Кенийка подобри световния рекорд в маратона
13 Окт. 2024

Кения записа четворна победа в Софийския маратон
13 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Идва ли краят на зайчетата във ВСС?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки