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СОС не одобри идеята на кмета за Световни купи по скейтборд

Това беше опит за пиар, а не бе насочено към спортуването на повече деца, обяви "Спаси София"

Днес, 14:07
Васил Терзиев нарече отхвърлянето на предложението недалновидно, но го уважава
БГНЕС
Васил Терзиев нарече отхвърлянето на предложението недалновидно, но го уважава

Един глас не достигна в Столичния общински съвет (СОС) за приемане на предложението на кмета Васил Терзиев столицата да кандидатства за домакинство на две олимпийски квалификации и един турнир от Световната купа по скейтборд. За целта трябваше да се отделят 9.6 млн. евро само за такса "домакинство".

Докладът получи 30 гласа „за“ при необходими 31, като 16 общински съветници гласуваха „против“, а шестима се въздържаха.

След вота Терзиев каза пред журналисти, че състезанията биха привлекли повече посетители и биха донесли приходи за хотелите, ресторантите и други местни предприятия. Той определи решението на СОС като недалновидно, но заяви, че го уважава.

Общинският съветник Димитър Петров (съвносител) пък посочи, че според разчетите трите състезания биха имали пряк и непряк ефект за градската икономика в размер на 45 млн. евро при инвестиция от 9,6 млн. евро. По думите му прогнозата е била за 70 000 допълнителни нощувки за трите години, а стойността на очакваното медийно отразяване е била оценена на 7,7 млн. евро. Само че такива числа не бяха посочени в доклада.

От „Спаси София“ пък обявиха, че в столицата на практика липсва инфраструктура за скейтборд, както и че има недостиг на спортни зали и площадки. Според председателя на партията Борис Бонев предложението е било с пиар цел и не е насочено към това повече деца в София да спортуват. Той благодари на общинските съветници, които не са подкрепили доклада и разкри, че в различни политически групи е имало натиск предложението да бъде подкрепено. 

На следващото заседание на СОС групата на „Спаси София“ щяла да внесе доклад за отпускане на средства за изграждането на пет скейтпарка, съобщи Бонев и покани Васил Терзиев да стане съвносител на доклада.

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