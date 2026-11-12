Управляващите заплашиха с МВР хората с ТЕЛК

Илияна Кирилова ПБ са пред нови протести на хора с увреждания заради промените в закона за личната помощ - снимката е архив от 2018 г.

"Прогресивна България" няма да оттегли промените в заплащането и договорите на личните асистенти, въпреки че е изправена пред взривоопасно социално недоволство заради тях. Това обявиха вносителите на скандалния законопроект, с който заплатите на личните асистенти ще бъдат намалени. Вместо да успокоят хората, депутатите на Румен Радев намериха за подходящо да ги заплашат с МВР, което щяло активно да тръгне да издирва фалшиви решения и лекари, които са ги давали. На третия ден от скандала те най-сетне се показаха публично, за да дадат кратко изявление в парламента в изнервен тон, като едва допуснаха въпрос от медиите.

Както "Сега" пръв съобщи, ПБ пусна по тъмно във вторник промени в закона за личната помощ, с които отвързва заплащането на личните асистенти от минималната заплата и го замразява на тазгодишното ниво за 2027 г. С това обаче премахва и добавката за клас, поради което от 1 януари заплащането на асистентите ще намалее, а е единствен доход за хиляди родители на деца с тежки увреждания. С проекта се премахват и трудовите договори на асистентите, като се заменят с нов вид договор с неясни атрибути, който повсеместно се възприема като ощетяване.

Въпреки че това са публично достъпни текстове на парламентарния сайт, вносителите и днес продължиха да твърдят, че нищо не намаляват, а понякога си позволяват дори да претендират, че увеличават заплащането. Днес се появи и нова опорка за замазване на скандала – данъчни облекчения за работещи хора с увреждания, които тепърва ще се включват в бюджетните закони. "Никой няма да бъде ощетен", заяви зам.-председателят на социалната комисия Мария Тодорова, макар че всъщност всички ще бъдат ощетени.

Заплахата за МВР пък беше представена от депутата Иван Янев като реформа в закона за здравето, макар че от него не личи как точно ще стане това преследване на фалшиви ТЕЛК-ове.

По повод недоволството от новия договор, който заменя досегашните трудови правоотношения на личните асистенти, вносителите изтъкнаха, че с новите договори и държавни служители и депутати ще могат да станат лични асистенти, макар че майките на деца с тежки увреждания го заклеймиха като отнемане на права.

Социалните мрежи преливат от закани за нови протести и супергневни постове, а днес и опозицията в парламента се обяви срещу закона. Вместо да коментира темата, социалният министър Наталия Ефремова е на абонамент в националните телевизии и отново тази сутрин замазваше скандалното отнемане на права с благи вести по други линии, а БНТ успя половин час да я разхожда по социалните въпроси, без да отвори дума за личните асистенти.

Реакциите в парламента

“Оттеглете този срам! Не може да променяте живота на тези хора, без да сте ги чули и без да сте обяснили кой ще понесе последствията. Това ли заслужават децата ни с увреждания? Това ли заслужават хората, които остават до тях всеки ден?”, възмути се от парламентарната трибуна Стела Николова от ДБ.

"Долу ръцете от личната помощ на хората с увреждания! Радев с нов удар по „олигархията“. След пенсионерите, децата, младите семейства и работещите, дойде време и на хората с увреждания. Радев отнема доходите, трудовите и осигурителните права на личните асистенти на хората с увреждания. Посяга на единствената реална възможност на хората с увреждания да живеят достойно, да останат в семействата си (а не в държавни пансиони), да учат, да работят и да участват в обществения живот. Хората с увреждания не са олигарсите на България. Нито личната им помощ, която им позволява да оцеляват. Тези хора не притежават милиони. Не източват държавата. Не живеят в лукс за сметка на обществото", заяви Венко Сабрутев от ПП.

"Всеки ден те ви обират парите откъдето могат", включи се и лично Бойко Борисов, който като премиер познава протестната сила на майките, защото именно по негово време "Системата ни убива" изкара месеци по улици и площади. "Това правителство трябва да седи колкото се може по-дълго, за да ви оберат до края, кризата да е тотална и по начина, по който дойдоха, така да си отидат", каза още лидерът на ГЕРБ, цитиран от БТА.

ДБ коментираха и другите промени – в начина на определяне на степента на неработоспособност. Катя Панева обясни, че комплексната оценка, която въвежда законопроектът, е по примера на Световната здравна организация, но е частично копирана. Съпартиецът на Панева Александър Симидчиев обясни, че функционалната оценка ще се прави на базата на бъдеща методика, която ще се записва в карта, но самата карта няма да има тежест за крайното решение и ще се превърне в поредния формуляр. "Законопроектът взима езика на СЗО, но не взима логиката", каза той. И обърна внимание, че и тази методика не е била представена на обществото, не е била дискутирана и не е ясно как експертите ще бъдат обучени да работят по нея.

От ДПС определиха промените в личната помощ като посегателство върху правата и на хората с увреждания, и на техните близки. Депутатите на Делян Пеевски не са съгласни и с предложението за въвеждане на гъвкаво работно време за личните асистенти, защото обикновено то не е съобразено с хората, които ежедневно се грижат за свои близки и не могат да прекъсват тази грижа, за да работят на друго място.