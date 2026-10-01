Пробив - въвежда се оценка на риска в ТЕЛК

Здравната комисия в парламента прие на първо четене проект на Александър Симидчиев и други депутати от "Демократична България" с промени в закона за здравето. С тях ще се въведе оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайна неработоспособност.

Рискът ще се търси чрез автоматизирана система, която ще ползва базата данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. При установен висок риск във връзка с действия на ТЕЛК случаят ще се разглежда от НЕЛК, а при установен висок риск във връзка с действия на НЕЛК - от лица, оправомощени от министъра на здравеопазването.

Тьй като решенията трябва да стъпват на реална история на диагнози и изледвания, което е проверимо през националната здравноинформационна система, е възможно да бъде изградена система от правила и дори елементи на изкуствен интелект, които да откриват автоматично аномалии и риск от противоправно поведение, пишат депутатите в мотивите си. След установяване на висок риск, съответният случай следва да се разгледа от НЕЛК (ако действията са на ТЕЛК) и от МЗ (ако действията са на НЕЛК).

Такъв контролен механизъм, дори да не установява всички случаи на злоупотреби, ще създаде среда на непредвидимост за злоупотребяващите и ще повиши риска за тези лица, което съответно ще доведе до намаляване на фиктивни/фалшиви ТЕЛК решения, чрез които се източва социалната система и се получават неправомерни придобивки, и всичко това на гърба на реално нетрудоспособните хора, които имат нужда от тази подкрепа, посочват още Симидчиев, Божидар Божанов и колегите им.

В законопроекта има и облекчение за електронните услуги в системата на медицинската експертиза. Сега всичко изисква квалифициран електронен подпис, тъй като според здравното министерство тази система не предоставя електронни административни услуги и затова законът за електронното управление не е приложим. Това на практика означава, че се изключва дори облачен е-подпис, отбелязват депутатите. Това създава неудобство за пациентите, които не могат да се възползват от алтернативни методи за идентификация и за ползване на услугите в системата. Сега този дефицит се отстранява и за ТЕЛК също ще важат обичайните средства за идентификация, които вече се ползват в държавната администрация, което ще позволи на хората да ползват например при подаването на документи системата за сигурно електронно връчване.