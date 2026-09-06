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Личните лекари получават право да преглеждат дистанционно

Маргарита Михайлова

Днес, 14:52
Pexels

Личните лекари ще получат право да извършват прегледи от разстояние. Това произтича от новия национален рамков договор в здравеопазването, който тази седмица бе одобрен от надзорния съвет на здравната каса. Предстои той да бъде подписан и да влезе в сила, макар и само за оставащите месеци до края на годината. 

Отдалечените прегледи ще бъдат възможни при пациенти, които са неподвижни или трудноподвижни, в рамките на шест месеца, обяснява пред БТА председателят на Регионалното сдружение на общопрактикуващите лекари в Перник д-р Борис Косаров. За целта обаче трябва да бъде осигурена сигурна и защитена връзка чрез софтуера, с който работят лекарите. Прегледът ще се извършва след заявка от пациента и даване на информирано съгласие.

Лекарят ще преценява дали състоянието на пациента позволява консултацията да бъде проведена дистанционно, или е необходим присъствен преглед. Д-р Косаров отбеляза, че към момента все още се очакват необходимите промени в медицинския софтуер, за да може новата възможност да бъде приложена на практика. „За всички останали пациенти важи правилото да посетят кабинета, а не да търсят лекаря по телефона“, каза той.

При отдалечените прегледи пациентите запазват правата си, включително възможността за издаване на рецепти за тримесечен период, но дистанционното проследяване може да продължи до шест месеца, след което е необходим присъствен преглед.

Като друга важна промяна председателят на сдружението посочи включването на хроничното бъбречно заболяване сред диспансерните диагнози. „Това е нещо, за което Българското дружество по нефрология от много години призовава. Това заболяване е голям бич“, коментира той. При по-леките степени пациентите ще бъдат проследявани от общопрактикуващия лекар, докато при тежките случаи на бъбречна недостатъчност диспансерното наблюдение ще бъде при нефролог. Предвиждат се и консултации с нефролог веднъж годишно.

С новия рамков договор ще се увеличат и цените на някои клинични пътеки, като при някои ръстът е с 10%.

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национален рамков договор 2026, лични лекари, общопрактикуващи лекари

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