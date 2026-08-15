Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Колко полезен е пъпешът

Днес, 20:26
Pexels

Пъпешът е един от най-деликатесните подаръци на лятото. Той обаче печели не само с вкус – калориите му съвсем малко, а в същото време има изобилие от ценни съставки. В една порция от 170 г има само 62,1 калории. Въглехидратите са 16 грама, фибрите – 1,4 грама, протеините – 1 грам. Какво още има в него:

– витамин С – 30,6 мг или около 34% от препоръчителния дневен прием;

– витамин В6 – 0,15 мг или около 8% от дневната дажба;

– фолат – 32 г или около 8% от дневния прием;

– витамин К: 4,93 µg (микрограма) или около 4% от дневния прием;

– калий: 388 мг или около 8% от препоръчителния прием;

– магнезий: 17 мг или около 4% от дневния прием.

Освен това, плодът и семената на медения пъпеш съдържат и съединения със силен антиоксидантен ефект, като хидроксицинаминова киселина, флавоноиди и полифеноли.

Пъпешът помага за поддържане на нормално кръвно, тъй като е беден на натрий и богат на калий. Поради съдържанието на фолат, витамин К и магнезий помага за здравето на костите. Освен това има в по-малки количества други важни за костите елементи като калций, фосфор и цинк.

Според някои изследвания, пъпешът помага и за регулиране на кръвната захар. Той е и естествена електролитна комбинация за хидратация, тъй като е 90% вода, но с важни елементи.

Благодарение на витамин С, пъпешът действа благоприятно и на здравето на кожата, защото витаминът е важен за производството на колаген. Витамин С е ключов и за имунната система.

В съдържанието му има още два мощни антиоксиданта – лутеин и зеаксантин. Те са известни с това, че поддържат здравето на очите и предотвратяват развитието на загуба на зрението, свързана с възрастта.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

здравословен живот

Още новини по темата

Колко здравословен е зехтинът
27 Юли 2026

Как да разпознаем топлинен удар
29 Юни 2026

Защо не можем да отслабнем
13 Юни 2026

Как да разпознаем високото кръвно
17 Май 2026

Колко полезни са овесените ядки
04 Май 2026

12 съвета за забавяне на мозъчния упадък
11 Апр. 2026

Солариумът не е безопасен
23 Март 2026

Всичко за инсулта вече е в еЗдраве
20 Март 2026

Представи си това – кои техники помагат за заспиване
16 Март 2026

Полезни ли са картофите
06 Март 2026

5% по-малко захар ще се влага в детските храни и напитки
12 Февр. 2026

Експерти искат здравен данък върху газираните напитки
08 Февр. 2026

Ново изследване опроверга вредите от статините
06 Февр. 2026

Уроци за хигиена, хранене и отношения влизат в часовете
04 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки