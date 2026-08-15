Колко полезен е пъпешът

Пъпешът е един от най-деликатесните подаръци на лятото. Той обаче печели не само с вкус – калориите му съвсем малко, а в същото време има изобилие от ценни съставки. В една порция от 170 г има само 62,1 калории. Въглехидратите са 16 грама, фибрите – 1,4 грама, протеините – 1 грам. Какво още има в него:

– витамин С – 30,6 мг или около 34% от препоръчителния дневен прием;

– витамин В6 – 0,15 мг или около 8% от дневната дажба;

– фолат – 32 г или около 8% от дневния прием;

– витамин К: 4,93 µg (микрограма) или около 4% от дневния прием;

– калий: 388 мг или около 8% от препоръчителния прием;

– магнезий: 17 мг или около 4% от дневния прием.

Освен това, плодът и семената на медения пъпеш съдържат и съединения със силен антиоксидантен ефект, като хидроксицинаминова киселина, флавоноиди и полифеноли.

Пъпешът помага за поддържане на нормално кръвно, тъй като е беден на натрий и богат на калий. Поради съдържанието на фолат, витамин К и магнезий помага за здравето на костите. Освен това има в по-малки количества други важни за костите елементи като калций, фосфор и цинк.

Според някои изследвания, пъпешът помага и за регулиране на кръвната захар. Той е и естествена електролитна комбинация за хидратация, тъй като е 90% вода, но с важни елементи.

Благодарение на витамин С, пъпешът действа благоприятно и на здравето на кожата, защото витаминът е важен за производството на колаген. Витамин С е ключов и за имунната система.

В съдържанието му има още два мощни антиоксиданта – лутеин и зеаксантин. Те са известни с това, че поддържат здравето на очите и предотвратяват развитието на загуба на зрението, свързана с възрастта.