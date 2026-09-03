Владимир Даскалов е новият управител на НЗОК

Народното събрание избра д-р Владимир Даскалов за управител на здравната каса, която годишно разпределя над 5,2 млрд. евро финансиране в системата. Само "Прогресивна България" гласува за кандидата си, като дори един от депутатите на Радев се въздържа. Само ПП и ДБ подкрепиха алтернативния кандидат Станимир Михайлов. Така изборът протече, както се очакваше. Дебатът беше основно в надприказване кой от двамата кандидати е по-лош, като се мина през грозни обиди и лични нападки.

Д-р Даскалов получава мандат да управлява НЗОК до 20 март 2030 г. Той застава на поста от момента на решението на Народното събрание. Кадър е на Военномедицинската академия. Там е бил ръководител на Операционния център, като е управлявал комплекс от над 20 операционни зали. През 2021 г. става зам.-директор на УМБАЛ "Св. Иван Рилски". На следващата година влиза в Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. Бил е изпълнителен директор на УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски", а последно е бил независим член и председател на Съвета на директорите на университетската болница по ендокринология "Акад. Иван Пенчев". Има научна степен "доктор" в професионално направление "Медицина", активна преподавателска дейност, научни публикации.

За подуправител кандидатура имаха само управляващите – Здравко Шушков. Те бяха и единствените, които гласуваха за него. Дебатът по тази точка започна с въпрос от д-р Александър Симидчиев от ДБ дали е необходим втори подуправител в НЗОК. Според него – не е. Касата в момента има един подуправител – Асен Меджидиев. Шушков е автомобилен инженер, специалист в застраховането на автомобили, поради което коментарите бяха, че той няма опит, който да приложи в НЗОК. Симидчиев поиска от управляващите и да покажат документ, че Шушков е напуснал фирмата, в чието управление участва. Нито те обаче показаха, нито д-р Симидчиев настоя. Така въпросът остана без отговор.

НАМЕРЕНИЯ

При изслушването в здравната комисия д-р Даскалов обяви, че ще работи за смяна на модела от заплащане за обем към заплащане за качество, за извеждане на процедури от болничната в извънболничната помощ и други обещавани от години промени, за които обаче в системата така и не стига воля. Всяка година бюджетът на НЗОК се увеличава с 10%, но въпреки това средната продължителност на живота в България остава ниска, заемаме челни места по предотвратима смъртност, сърдечно-съдовите заболявания са на първо място като причина за смърт, посочи той. "Близо едно на всеки три деца страда от наднормено тегло, превръщайки се в пациент още в училищна възраст. Здравеопазването финансира усложненията, а не ранното откриване на заболявания. Тревожен е фактът и за личното доплащане от страна на пациента, достигащо 39%, коментира още д-р Даскалов.