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Военен лекар най-вероятно ще поеме НЗОК

Двама са кандидатите за управителския пост

Днес, 12:44
ЕПА/БГНЕС

Военен лекар най-вероятно ще е новият управител на здравната каса. Вчера изтече срокът за номиниране на кандидати за поста. "Прогресивна България" издига д-р Владимир Даскалов – кадър на Военномедицинската академия, заемал ръководни постове в няколко структуроопределящи лечебни заведения в страната. В момента касата няма управител, а функциите се изпълняват от подуправителя Асен Меджидиев.

Във ВМА д-р Даскалов е бил ръководител на Операционния център, като е управлявал комплекс от над 20 операционни зали. През 2021 г. става зам.-директор на УМБАЛ "Св. Иван Рилски". На следващата година влиза в Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. Бил е изпълнителен директор на УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски", а към момента е независим член и председател на Съвета на директорите на университетската болница по ендокринология "Акад. Иван Пенчев". Има научна степен "доктор" в професионално направление "Медицина", активна преподавателска дейност, научни публикации, пише в предложението на депутатите.

Другият кандидат за поста е Станимир Михайлов, който вече го е заемал и последно беше в надзорния съвет на НЗОК като зам.-министър на финансите в служебното правителство. Издига го "Продължаваме промяната".

"Прогресивна България" е номинирала кандидат и за подуправител на НЗОК. Здравко Шушков идва от застрахователния сектор.

Кандидатурите вероятно ще бъдат гласувани веднага след парламентарната ваканция.

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управител на НЗОК, подуправител на НЗОК

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