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В САЩ е одобрено лекарство срещу рак на панкреаса

Днес, 07:10
Бившият републикански сенатор Бен Сас, който е диагностициран с рак на панкреаса, дава интервю на New York Times на 9 април 2026 г., когато експерименталното лечение е било в действие.
Бившият републикански сенатор Бен Сас, който е диагностициран с рак на панкреаса, дава интервю на New York Times на 9 април 2026 г., когато експерименталното лечение е било в действие.

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри ново лекарство за лечение на рак на панкреаса, което според резултатите от клинични изпитвания може почти да удвои продължителността на живота на пациентите.

Препаратът дараксонрасиб, който ще се предлага под търговското име Rasonque, е разработен от Revolution Medicines и е насочен към пациенти с метастатичен рак на панкреаса, при които заболяването вече е било лекувано, предаде New York Post.

Резултатите от мащабно клинично проучване показват значителна разлика в преживяемостта. Пациентите, приемали дараксонрасиб, са живели средно 13,2 месеца, в сравнение с 6,7 месеца при тези, получили стандартна химиотерапия.

„Това променя живота“, коментира д-р Карла Куркджиян, онколог от Оклахома Сити. По думите ѝ резултатите дават възможност на лекарите да водят съвсем различен разговор с пациентите си в сравнение с досегашните възможности за лечение.

Лекарството се приема веднъж дневно под формата на таблетка. То атакува мутиралия протеин KRAS, който играе ключова роля за неконтролираното делене и растеж на раковите клетки. Според онколози това е особено важно, тъй като KRAS от десетилетия е сред най-трудните мишени при разработването на противоракови терапии. За разлика от някои по-стари медикаменти, дараксонрасиб може да действа срещу няколко разновидности на мутиралия протеин.

Това открива потенциал за приложението му не само при рак на панкреаса, но и при други онкологични заболявания, включително колоректален и белодробен рак.

Наред с обещаващите резултати обаче лекарството може да предизвика сериозни странични ефекти, най-вече свързани с кожата. Един от най-известните пациенти, преминали през експерименталното лечение, е бившият американски сенатор Бен Сас, който е диагностициран с рак на панкреаса в четвърти стадий. 54-годишният баща на три деца открито разказа за тежките последици от терапията. По лицето и тялото му се появили силно зачервяване, разраняване и кървене. Самият той описва състоянието на кожата си като „ядрено“.

Само преди дни Япония направи историческа крачка в борбата с рака на хранопровода, като одобри и започна прилагането на препарата Telomelysin.  Също този месец Moderna и Merck направиха пробив с индивидуална ваксина срещу рак на кожата

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Ключови думи:

рак на панкреаса, ваксина срещу рак, онкологични заболявания, Онкология

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