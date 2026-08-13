Здравният министър намали шефските заплати в 60 болници

Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници, съобщи здравното министерство. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават.

Промяната вече е в сила във всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик, а предстои да се гласува от общите събрания в останалите 26 болници със смесено държавно и общинско участие, т.е. ще засегне общо 60 лечебни заведения. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80% до 100% на 60% от минималната работна заплата. Очакваният резултат е близо 190 хил. евро по-ниски разходи месечно, или над 2,2 млн. евро годишно. Тези средства остават в лечебните заведения.

Възнагражденията се определят по точкова система. Тя отчита мащаба на болницата, но и нейното финансово състояние, задълженията, ефективността на управлението и политиката към медицинските специалисти. С въведеното намаление на балната единица до 60% от МРЗ, най-високите възможни месечни възнаграждения са:

– за изпълнителен директор – до 8930,88 евро, с 2232,72 евро по-малко;

– за управител на ЕООД – до 5953,92 евро, с близо 4000 евро по-малко;

– за член на съвет на директорите – до 2976,96 евро, със 744,24 евро по-малко;

– за контрольор - до 2381,57 евро, със 719,43 евро по-малко.

Това са максималните размери при пълните 16 точки по методиката. При по-ниска оценка възнагражденията са по-ниски. За размера им ще имат значение финансовият резултат на болницата, рентабилността и редовното плащане на текущите и просрочените задължения. Ще се отчита и дали лечебното заведение привлича млади лекари. Болници, в които специализантите са над 5% от персонала, ще могат да получат до две допълнителни точки.

Допълнителни точки за грижата за екипите и пациентите ще се присъждат само ако болницата използва поне 75% от леглата си и осигурява на медицинските специалисти възнагражденията, договорени в Колективния трудов договор.

„Не приемам болница да трупа загуби и просрочени задължения, а нейното ръководство да получава възнаграждение като за отлична работа. Директорската заплата не е привилегия на поста. Тя трябва да отразява резултатите от управлението”, коментира министърът на здравеопазването Катя Ивкова.