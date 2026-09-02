Кунчев обори обвиненията на Ивкова

Неверни твърдения и манипулативни внушения – така главният държавен здравен инспектор в оставка доц. Ангел Кунчев определи нападките на здравния министър Катя Ивкова. Вчера пред Би Ти Ви Ивкова реши да отвърне на притесненията на почти всички гилдии в здравната система за готвените промени с атака срещу доц. Кунчев, който напусна в знак на несъгласие с тях. Тя обяви, че има сигнал до нея, че Кунчев е въздействал за определени кандидати при поръчки за обработка срещу комари. Заяви още, че той е имал втори договор към Националния център по заразни и паразитни болести, и че това е конфликт на интереси.

"Изказаните внушения, намеци и едностранчиво представяне и изопачаване на факти, целящи да дискредитират мен и моята професионална позиция, предизвикаха искрено възмущение и ме оставиха омерзен. Вероятно разбирането ми, че когато един експерт с над 40 години трудов стаж в системата не е съгласен с публично обявени „реформи“ и политики, трябва да подаде оставка, е твърде старомодно. Но вярвам, че е единствената възможна и достойна постъпка", посочва Кунчев.

За втория договор

Имам сключен договор с националния център, което е добре известен факт, който нито съм крил, нито имам причина да крия, пояснява известният ни специалист по заразни болести. Той е назначен там на 0.25 щат като доцент по епидемиология с възнаграждение от около 300 евро и извършва преподавателска дейност. Това възнаграждение е декларирано и публично известно чрез имуществените декларации, посочва Кунчев. Той оборва минитъра, че това е конфликт на интереси, тъй като като преподавател няма никакви правомощия, чрез които да влияе на решенията в центъра. Освен това не е и държавен служител, за да има проблем със статута му.

За комарите

За обществената поръчка за третиране срещу комари Кунчев обяснява, че не е участвал по никакъв начин в подготовката на документация, не е оценявал оферти, не знае какъв е бил съставът на комисията и не е имал никакви правомощия по провеждането й. "Интересът ми към провеждането на тази поръчка е бил единствено професионален и по изрично разпореждане на тогавашния министър доц. Силви Кирилов и се състоеше в това да настоявам процедурата да бъде приключена своевременно, с оглед необходимостта да се осигури своевременна дезинсекция, както и да се гарантира, че контролът от РЗИ ще бъде реален и на всички етапи от изпълнението, за да се похарчи публичен ресурс само за извършена работа", посочва Кунчев.

"В периода, в който поръчката е била прекратена, аз дори не съм била на работа поради временна неработоспобност (от февруари до средата на август), заради онкологично заболяване. Намирам, че използването на евентуални злонамерени сигнали с неясни автори (защото такива не бяха съобщени) е не само тежко потъпкване на презумпцията за невиновност, която е гарантирана на всеки гражданин, но е и злоупотреба с право, защото видимо се извършва с цел публичното ми дискредитиране", обяснява бившият главен държавен здравен инспектор.

Аргументи срещу атаки

"Разбирам, че най-лесният начин да прикриеш липсата на експертни аргументи, е като атакуваш личността на онези, които умеят да защитят позициите си. Работил съм 40 години в сферата на общественото здраве, като съм започнал от редови епидемиолог в ХЕИ–Хасково и съм стигнал до позицията на Главен държавен здравен инспектор и имам намерение да защитя името си от нескопосани намеци, медийни димки и нападки. Съгласен съм, че цялото ни здравеопазване се нуждае от дълбоки и сериозни реформи, включително и системата на общественото здраве. Но такива реформи се правят с обществена подкрепа, с убеждаване и спечелване на работещите за тази кауза. Не с търсене и заклеймяване на врагове, не със създаване на хаос и отваряне на фронтове по всички направления", завършва Ангел Кунчев.