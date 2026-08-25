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В МЗ започнаха уволнения заради провал на застраховки за линейки

Катя Ивкова разпореди спешни мерки за набиране на оферти за автозастраховки до края на 2026 г.

Днес, 21:03
Катя Ивкова
БГНЕС
Катя Ивкова

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска и получи оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, директора на дирекция „Спешна медицинска помощ“ Даниел Петров и директора на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев. Това съобщи тя на брифинг.

Причината е забавена процедура за осигуряване на застраховки „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“ за ЦСМП и автомобилите на регионалните здравни инспекции в цялата страна. "Рискът щеше да започне в средата на месец септември т.г., което си представяте какво означава - автомобилите да останат в гаражите", посочи министърът.

Процедурата е трябвало да започне още през есента на 2025 г. Вместо да предприемат необходимите действия, отговорните дирекции са си разменяли писма. Новото ръководство на Министерството на здравеопазването не е било информирано за риска, а министър Ивкова е научила за проблема едва на 24 август. Не ѝ е било предоставено обяснение защо въпросът не е докладван на по-високо управленско ниво, разказаха от МЗ. "Цялата администрация знае колко време отнема от стартирането с инициативен доклад на една тръжна процедура до сключване на договор. Минимумът е 6 месеца", заяви министърът.

Заместник-министър Бенишев е отговарял за спешната медицинска помощ, а преди това е бил директор на едноименната дирекция. "Д-р Бенишев е ресорен заместник-министър за Спешна медицинска помощ включително. Преди това е заемал поста директор на дирекция „Спешна медицинска помощ“, т.е носи пряка отговорност за осигуряването и функционирането на спешната медицинска помощ в страната. Сега законът позволява да се върне на предходно заеманата си длъжност, но се надявам моралният му компас да не го позволи", заяви министър Ивкова.

За да не се допусне прекъсване на работата на спешната помощ, министърът е разпоредила незабавни действия в рамките на закона. "Разпоредила съм спешни мерки в рамките на закона. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“ за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината. Паралелно с това ще започне процедура за осигуряване на всички видове застраховки за 2027 година", каза Ивкова.

Според нея случаят доказва необходимостта от административна реформа и създаването на Национален център за спешна медицинска помощ. "Но се възползвам да кажа на всички критици на административната реформа, че всъщност този случай показва колко е необходима промяната и създаването например на Националния център за спешна медицинска помощ, който ще събере в себе си всички функции, имам предвид и административни, и организационни, и процедурни, така че да се осигури функционирането на системата за спешна медицинска помощ в страната", заяви министърът.

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Катя Ивкова, здравен министър, линейки, застраховки, уволнения

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