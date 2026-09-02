Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Още една гилдия излезе срещу здравния министър

Помощник-фармацевтите са против професията им да се прехвърля в гимназията

Днес, 08:07
БГНЕС

Вече няма нито ден, в който някоя от гилдиите в здравната система да не излезе срещу реформите на здравния министър Катя Ивкова. Днес наред са помощник-фармацевтите, които са част от образователната реформа на Ивкова. Нейната идея е, както писа "Сега", обучението за тази професия да излезе от висшето образование и да се редуцира до средно или средно специално.

Намираме за абсолютно недопустимо и недалновидно утвърдена медицинска професия с огромна обществена значимост да бъде административно деградирана до ниво професионално обучение. Това решение няма да реши нито един системен проблем, а ще предизвика нормативен, трудов и кадрови хаос в целия фармацевтичен сектор, пишат от съсловната организация.

Твърдението, че дейностите на помощник-фармацевта просто „дублират“ тези на магистър-фармацевта, показва непознаване на реалната структура, дейността и нуждите в аптечния сектор. Ние сме незаменима част от екипа на всяка аптека, посочват помощник-фармацевтите. Те вече са поискали становище от Европейската асоциация на аптечните техници и са получили деликатен съвет да се върви в обратна посока – да се надгражда съществуващият модел на професионален бакалавър и да се проучи възможността за по-нататъшно образователно и професионално развитие, вместо да се прехвърля професията на по-ниско образователно ниво. 

Особено тревожен симптом е, че и тази промяна не е консултирана със засегнатата страна, както всички останали. Вчера срещу другите промени – структурните в РЗИ и Националния съвет по цени и реимбурсиране, се обявиха и от двете засегнати звена. В понеделник се вдигнаха и медицинските козметици, които също като помощник-фармацевтите излизат от университета и отиват в гимназиите, при това насред масова гаражна практика да се извършват застрашаващи здравето процедури, които изискват специално образование.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

помощник-фармацевти, медицински професии, Катя Ивкова

Още новини по темата

МЗ си отвори нов фронт с промени за козметици и парамедици
31 Авг. 2026

В МЗ започнаха уволнения заради провал на застраховки за линейки
25 Авг. 2026

Болница посрещна министър с празни отделения и разрушен етаж
31 Юли 2026

Здравният министър уволни борда на "Бул Био"
28 Юли 2026

Детската болница липсва от бюджета, но била приоритет
24 Юли 2026

Четиримата педиатри се връщат в Силистренската болница
24 Юли 2026

Мобилни екипи ще активират eЗдраве из страната
23 Юли 2026

Комарите шетат по Дунав, след като нямаше пръскане
18 Юли 2026

Болниците и лекарствата ще глътнат 75% от здравния бюджет
10 Юли 2026

МЗ спешно проверява болница за смърт на бебе
13 Юни 2026

Още космически заплати излязоха наяве в администрацията
12 Юни 2026

Министър върна уволнен кадър, за да си носи отговорността
10 Юни 2026

Иванка Динева отново е шеф на медицинския надзор
01 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ