Още една гилдия излезе срещу здравния министър

Вече няма нито ден, в който някоя от гилдиите в здравната система да не излезе срещу реформите на здравния министър Катя Ивкова. Днес наред са помощник-фармацевтите, които са част от образователната реформа на Ивкова. Нейната идея е, както писа "Сега", обучението за тази професия да излезе от висшето образование и да се редуцира до средно или средно специално.

Намираме за абсолютно недопустимо и недалновидно утвърдена медицинска професия с огромна обществена значимост да бъде административно деградирана до ниво професионално обучение. Това решение няма да реши нито един системен проблем, а ще предизвика нормативен, трудов и кадрови хаос в целия фармацевтичен сектор, пишат от съсловната организация.

Твърдението, че дейностите на помощник-фармацевта просто „дублират“ тези на магистър-фармацевта, показва непознаване на реалната структура, дейността и нуждите в аптечния сектор. Ние сме незаменима част от екипа на всяка аптека, посочват помощник-фармацевтите. Те вече са поискали становище от Европейската асоциация на аптечните техници и са получили деликатен съвет да се върви в обратна посока – да се надгражда съществуващият модел на професионален бакалавър и да се проучи възможността за по-нататъшно образователно и професионално развитие, вместо да се прехвърля професията на по-ниско образователно ниво.

Особено тревожен симптом е, че и тази промяна не е консултирана със засегнатата страна, както всички останали. Вчера срещу другите промени – структурните в РЗИ и Националния съвет по цени и реимбурсиране, се обявиха и от двете засегнати звена. В понеделник се вдигнаха и медицинските козметици, които също като помощник-фармацевтите излизат от университета и отиват в гимназиите, при това насред масова гаражна практика да се извършват застрашаващи здравето процедури, които изискват специално образование.