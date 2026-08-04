МЗ си отвори нов фронт с промени за козметици и парамедици

Големи промени в обучението за някои медицински професии започнаха да предизвикват недоволство срещу здравното министерство. От известно време в медиите и социалните мрежи циркулира неофициална информация за намеренията на Катя Ивкова в тази област. Тя е изпратила писмо с идеите си до министрите на образованието Георги Вълчев и на труда и социалната политика Наталия Ефремова, писа наскоро clinica.bg.

Промените засягат професиите лекарски асистент, парамедик, медицински козметик, оптометрист, помощник-фармацевт, рехабилитатор, кинезитерапевт, ерготерапевт и други. Като мотиви МЗ посочва дисбаланса между броя на подготвяните кадри и потребностите на здравната система, дублирането на функции между отделни професии, липсата на реализация за част от завършилите и недостига на кадри в основни медицински специалности.

Днес срещу промените се обявиха медицинските козметици. За тях промените предвиждат професията да отпадне от системата на висшето образование и да специалността да остане само "козметик". Това е доста спорно предложение, като се има предвид, че напоследък имаше смъртни случаи при разкрасителни процедури, които изискват медицински специалисти, а се извършват на практика в гаражи от самоуки хора.

Тази академична степен да бъде прехвърлена в средните училища не граничи с логиката”, коментира преподавателят Наталия Алексиева в ефира на Нова телевизия. Специалистите от бранша научили за подготвяната реформа от социалните мрежи, без да е бил осъществен предварителен диалог между институциите и професионалната общност – практика за този екип в здравното министерство. Според Алексиева преместването на обучението към средното образование засяга пряко общественото здраве. Тя посочи, че в медицинските колежи се изучават дисциплини като дерматология, фармакология и физиология на кожата, които са основополагащи за професията.

Още една специалност трябва да отпадне от висшето образование и да премине към професионалното обучение, като дотогава бъде намален приемът – помощник-фармацевт.

Една от основните промени е свързана с професията лекарски асистент. Предлага се тя да престане да съществува като самостоятелна специалност и да стане надграждаща квалификация, по подобие на модела във Великобритания и Нидерландия. Обучение ще могат да започват само медицински сестри или парамедици. Според МЗ професията дублира част от функциите на лекарите и специалистите по здравни грижи, а на практика повечето завършили се реализират в спешната помощ, където би следвало да работят парамедици.

За парамедиците министерството предлага обучението им да се провежда само във висши училища за 3 г., като основните им функции ще бъдат в спешната помощ, както е по цял свят.

Професиите рехабилитатор, кинезитерапевт и ерготерапевт да бъдат обединени в една регулирана професия - „рехабилитатор-кинезитерапевт“ в направление „Здравни грижи“, предлага още министерството. Според него между трите професии има сериозно припокриване на дейности, а обединението ще избегне и конфликти с лекарите по физикална и рехабилитационна медицина. Обучението ще бъде четиригодишно и ще завършва с образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Промени се предвиждат и при професиите в областта на очната оптика, като идеята на МЗ е да отпадне специалността „медицински оптик“, която определя като най-тясно профилираната сред съществуващите четири професии в тази област.

Предложенията предстои да бъдат обсъдени между институциите и със заинтересованите страни в рамките на междуведомствена дискусия.