През юни може да се смени личният лекар

Всички здравноосигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, могат да направят това през целия юни. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общопрактикуващ лекар. Формулярът може да се изтегли от сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика „За граждани“, линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.

Как може да бъде извършена смяната?

Здравната каса предоставя и възможност смяната на общопрактикуващ лекар да става онлайн. Това се осъществява в рубрика „Е-услуги“, линк „Преглед на досие от здравноосигурените лица“, „Вход с цифров сертификат“, меню „Избор на личен лекар“, като формулярът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

Трябва ли да уведомите за смяната досегашния си личен лекар?

Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната на своя общопрактикуващ лекар предходния лекар, тъй като това се извършва по служебен път в РЗОК.

Къде да намерите координатите на личните лекари, които имат договор с НЗОК?

На сайта на НЗОК са публикувани данни за всички общопрактикуващи лекари на територията на страната – в рубрика „Е-услуги“, линк „Търсене на договорни партньори и дейности“, подлинк „Общопрактикуващи лекари“ (Търсене на общопрактикуващи лекари, сключили договор с НЗОК, с възможност за избор на област и населено място). Предвидена е възможност информация за общопрактикуващите лекари от всички здравни райони да се получи и по телефон, като контактите на всички РЗОК са публикувани на сайта на НЗОК в меню „Контакти“.

Какво да направите, ако имате нужда от лекар на друго населено място?

Когато пребивавате в друго населено място за срок по-кратък от 1 месец и се налага да получите медицинска помощ по повод остро състояние, то Вие можете да се обърнете към всеки общопрактикуващ (личен) лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. В такива случаи НЗОК заплаща на съответните лични лекари за инцидентно оказаната медицинска помощ по повод на остро състояние за Вас като за лице, което не фигурира в неговата пациентска листа. Ако на Вас, като здравноосигурено лице, Ви е поискано да заплатите оказаната Ви медицинска помощ при инцидентно посещение, задължително трябва да изискате от лекаря финансов документ за платените суми.

Какво да направите при временен престой на дадено място?

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, информираме здравноосигурените за тяхното право на временен избор на общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК. При него лицето има право да получава първична извънболнична медицинска помощ при общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна. За целта трябва да се попълни регистрационна форма за временен избор. След изтичане на срока здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

Кога отново може да смените личния си лекар?

Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е в периода 1 до 31 декември.

Какво да направите, ако правата Ви са нарушени?

При нарушаване на правата Ви на здравноосигурен, може да подадете сигнали до директора на съответната РЗОК или до НЗОК, като в случаите на неправомерно взети суми прилагате копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Ако имате допълнителни въпроси относно смяната на личния Ви лекар, може да се обърнете към НЗОК, като позвъните на телефонния номер за въпроси от гражданите 0800 14 800.

Как НЗОК обработва вашите сигнали и жалби?

Всички сигнали и жалби се приемат, регистрират и се изпращат към съответната дирекция според темата – лечение, лекарствени продукти, контрол, дейност на лечебно заведение и пр.

Експертите проверяват фактите и изготвят официален отговор.

Целта е всяко запитване да получи ясно, конкретно и навременно разяснение.

Сигналите не са „тежест“ – те са инструмент за контрол и модернизиране.

Всяка жалба води до конкретна проверка и за нас е средство да подобрим системата.