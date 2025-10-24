Част от изследванията на щитовидна жлеза са платени

Кои заболявания се срещат по-често при жените, отколкото при мъжете и какви изследвания за тях заплаща здравната каса? На тези въпроси е посветен полезен материал от рубриката "НЗОК за теб".

Заболявания на щитовидната жлеза - Хормоните на щитовидната жлеза тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) повлияват почти всички метаболитни процеси в човешкия организъм. Четири чести заболявания на щитовидната жлеза са тиреоидит на Хашимото, Базедова болест, хипотиреоидизъм и гуша. Характерно за тях е, че се срещат по-често при жени.

Системен лупус еритематодес (СЛЕ) Системният лупус еритематодес е заболяване на младите жени (между 15 и 40 години). Мъжете се засягат 5 до 10 пъти по-рядко. Представлява автоимунно заболяване, при което се образуват автоантитела срещу клетъчните ядра и се засягат много органи.

Остеопороза Ако сте жена, вие автоматично имате по-голям риск от остеопороза, отколкото мъжете. Вероятно това се дължи на факта, че жените имат по-малка костна маса (по-тънки кости) от мъжете.

Какво покрива НЗОК?

За заболявания на щитовидната жлеза – Хашимото, (Хипотиреоидизъм, Хипертериодизъм)

НЗОК заплаща за следните хормонални изследвания: fT4 (с код 10.08), TSH (код 10.09), LH (код 10.22), FSH (10.23), Prolaсtin (10.24), Estradiol (10.25), Testosteron (10.26), Progesteron (10.21) и „Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO“ (т.нар. МАТ) (10.27), като за извършването им лекар специалист по профила на заболяването следва да издаде направление. Хормоните TSH и fT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия (личния) лекар.

НЗОК не заплаща за изследването на анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ) и fT3.

Ехографското изследване на щитовидна жлеза е включено в пакета медицински дейности на лекаря ендокринолог и здравноосигурените лица не заплащат за нея.

Здравноосигурените лица над 18-годишна възраст със заболяване „Автоимунен тиреоидит“, в случая - „Тиреоидит на Hashimoto“ (МКБ-код Е06.3), подлежат на диспансерно наблюдение от лекар специалист по ендокринология и болести на обмяната - до края на живота. Диспансерните прегледи се провеждат два пъти годишно със снемане на общ клиничен статус с насоченост към ендокринната система. TSH се изследва ежегодно, а след промяна на дозата на заместващото лечение - до още два пъти годишно, но не по-рано от 6 седмици от промяната. Полага се една консултация годишно с лекар специалист по кардиология със задължителна електрокардиограма. По преценка на ендокринолога може да се извърши и сцинтиграфия на щитовидната жлеза.

Диспансеризацията при специалист ендокринолог, който може да бъде избран от пациента, се осъществява с направление от личния лекар. В случай че пациентът желае друг лекар специалист да осъществява диспансеризацията, личният лекар ще издаде ново направление.

За заболяването хипотиреоидизъм („Други видове хипотиреоидизъм“ Е03 - „Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша“ E03.0, „Вроден хипотиреоидизъм без гуша“ Е03.1, „Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)“ E03.4, „Други уточнени видове хипотиреиодизъм“ E03.8) пациентът следва да бъде диспансеризиран от общопрактикуващия (личния) лекар. Диспансерните прегледи се провеждат 4 пъти годишно. Изследванията, за които пациентът следва да бъде насочен с направление са: Холестерол - веднъж годишно; TSH – веднъж годишно и след промяна на дозата на заместващото лечение - до 6 месеца, но не по-рано от 6 седмици от промяната; fT4 – веднъж годишно. Предвидена е и консултация с лекар специалист по „Ендокринология и болести на обмяната“ - един път годишно. Провежда се консултация с кардиолог – един път на 2 години, както и с офталмолог – един път на 3 години.

За Лупус

В извънболничната помощ лица с диагноза Дисеминиран лупус еритематодес (М32 – „Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes“ М32.0; „Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи“ М32.1; „Други форми на дисеминиран lupus erythematodes“ М32.8; „Дисеминиран lupus erythematodes, неуточнен“ М32.9) са заболявания, за които пациентът подлежи на диспансерно наблюдение от специалист ревматолог - до края на живота. Два пъти годишно, в зависимост от състоянието на болния, се провежда общ клиничен статус.

Химично изследване на урина за албумин, билирубин, седимент, СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, фибриноген, ГГТ, се изследват веднъж годишно.

Извършва се и една консултация през годината със специалист по кожни болести.

Пациентът има право да изберете кой лекар ще води диспансерното наблюдение, ще извършва прегледите и ще назначава изследванията, необходими през този период. За целта личният лекар трябва да издаде направление. Диспансеризиращия лекар също може да бъде сменен, като личният лекар ще издаде направление за това.

За Остеопороза

В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща за изследване на посочените по-горе хормони, както и за „Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза“. Тези високоспециализирани медико-диагностични изследвания се назначават с направление само от лекар специалист от извънболничната помощ, сключил договор с НЗОК/РЗОК. Всеки лекар специалист би могъл да Ви издаде направление за тях. Допуска се издаването на направление за тези изследвания от общопрактикуващ лекар, единствено в случай на писмено назначение на ТЕЛК или НЕЛК.

НЗОК заплаща за Маркер за разграждане на костно вещество при остеопороза (с код 10.34) от пакет „Клинична лаборатория“, както и за „Остеоденситометрия и интерпретация“ (с код 88.98) при следните случаи: болни с трансплантирани органи; пациенти с хиперпаратиреоидизъм; пациенти с хипогонадизъм; пациенти с остеопороза с патологична фрактура. Изследването трябва да е назначено от лекар специалист. Във всички случаи извън посочените, пациентът заплаща изследването за определяне на костната плътност (остеоденситометрия).

Лицата със заболяване „Остеопороза с патологична фрактура“ (МКБ-код M80) подлежат на диспансерно наблюдение, което се заплаща от НЗОК. Пациентът се диспансеризира от специалист по ендокринология и болести на обмяната или от ревматолог – до края на живота. Диспансерните прегледи с общ клиничен статус се провеждат два пъти годишно. Здравноосигурените лица имат право на изследването остеоденситометрия – един път на 2 години. Ежегодно се изследват калций, фосфати, алкална фосфатаза (АФ). Консултации със специалисти по акушерство и гинекология, както и по ортопедия и травматология се провеждат един път годишно.

Диспансеризацията се осъществява от лекар специалист ендокринолог или ревматолог с направление от личния лекар.

В случай, че пациентът е със заболяване „Ендометриоза“ (МКБ-код N80), подлежи на диспансерно наблюдение от лекар специалист по акушерство и гинекология, до оздравяване. Диспансерните прегледи се провеждат 2 пъти годишно с общ гинекологичен статус и извършване на ултразвук. Два пъти годишно се извършва химично изследване на урина и кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ.

Диспансеризацията се осъществява от лекаря специалист по акушерство и гинекология чрез направление от личния лекар.