Кой дава направление за ЯМР?

НЗОК НЗОК обяснява кой има право да ни изпрати при специалист.

Нуждаете се от консултация с лекар по конкретно заболяване. Знаете ли как може да я осъществите? На тази тема е посветен новият полезен материал от рубриката на здравната каса "НЗОК за теб".

1. Посетете личния си лекар

Личният лекар преценява дали се нуждаете от консултация с лекар специалист. Той ви изпраща с направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за консултация от лекар с придобита специалност по „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“; „Детска ендокринология и болести на обмяната“; „Детска кардиология“; „Детска клинична хематология и онкология“; „Детска неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология и физиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“ – еднократно за всяко остро състояние.

За пациенти над 18 г. общопрактикуващият лекар издава „Направление за медико-диагностична дейност” за високоспециализирани медико-диагностични изследвания, в случаите на:

– писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;

– „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH", „Туморен маркер PSA – общ и свободен“ и „Изследване на урина-микроалбуминурия“ от пакет „Клинична лаборатория“.

Личният лекар може да издаде направление както за специализирани, така и за други високоспециализирани изследвания, но при определени условия. Например, едно изследване може да е включено в един пакет като специализирано, а в друг пакет да фигурира като високоспециализирано. В този случай, личният лекар може да назначи даденото изследване директно, което е в интерес на пациента и според медицинската необходимост.

Личният лекар издава направление за високоспециализирани дейности за дейностите, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица.

2. Отидете с направлението при лекаря специалист

Лекарят специалист извършва преглед и, ако са необходими допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той назначава лечение. Лекарят специалист може да извърши преглед без ново направление до 30 дни от датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо личният лекар да издава ново направление.

3. Медико-диагностични изследвания

Изследванията се извършват в лечебно заведение - лаборатория, сключила договор с НЗОК. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. Изследването може да се извърши в лечебно заведение на територията на цялата страна.

Изключение се допуска за медицинско направление за медико-диагностични дейности за назначаване на "Мамография на двете млечни жлези" и "Ехография на млечна жлеза" от пакет "Образна диагностика" по повод профилактичен преглед, което може да бъде валидно за срок не по-дълъг от 60 календарни дни от издаването му.

ВЪПРОСИ

На колко направления за един специалист имаме право на година?

Няма ограничение на броя на направленията, които могат да се издадат на едно здравноосигурено лице за календарната година. Направленията се издават по преценка на лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента. Лекарят специалист извършва вторични прегледи до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. Специалистът извършил първичния преглед преценява броя на необходимите вторични прегледи.

По преценка и при необходимост личният лекар би могъл да издаде направление към специалист със същата специалност.

Може ли eдновременно да се издадат няколко направления за различни специалисти?

Личният лекар може да издаде няколко направления за консултация или съвместно лечение към различни специалисти.

Може ли лекар-специалист да издаде направление за друг специалист?

Лекарите специалисти също могат да издават направления за консултация с друг специалист.

Може ли специалист да ни изпрати в болница? Може ли той да издаде документи за прием?

Да, лекарят специалист след преглед и по своя преценка може да насочи здравноосигурено лице за хоспитализация в болнично лечебно заведение.

Възможно ли е в периода на направлението за хоспитализация, да се издаде направление за консултация със специалист от извънболнична медицинска помощ?

Да, лекарят преценява дали са необходими консултации в извънболничната медицинска помощ и какви. В тези случаи за извършване на прегледи пациентът не следва да е хоспитализиран.

Може ли лекар специалист да ни издаде болничен? За какъв период?

При временна нетрудоспособност, лекарят специалист може да издаде съответния болничен лист.

Заплаща ли се прегледът при него?

Здравноосигуреното лице не заплаща за извършения преглед, ако има издадено „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“. Заплаща се потребителска такса за посещение, която към настоящия момент е в размер на 1.48 евро/2.90 лева.

Ако се налага да се направи ЯМР(ядрено-магнитен резонанс), кой ни изпраща на това изследване?

ЯМР е високоспециализирано образно изследване, което се назначава от лекар специалист в извънболничната медицинска помощ. Здравноосигуреното лице заплаща потребителска такса за посещение. В случаите, когато за по-добър резултат е необходимо да бъде използвано контрастно вещество, пациентът следва да заплати/закупи контрастното вещество.

Как избираме къде да ни направят ЯМР?

Въпрос на личен избор. На сайта на НЗОК могат да бъдат намерени всички лечебни заведения на територията на страната, които имат договор с НЗОК за изпълнение на ЯМР.

Кой разчита резултатите от тази диагностика?

Лекар със специалност „Образна диагностика“ разчита резултатите резултатите от ЯМР, които се предоставят от лечебното заведение на здравноосигуреното лице след извършване на изследването.

Кой ни издава направление, кой ни разчита резултатите за рентгенова графия и скопия (рентген) и/или компютърна томография (скенер)?

В зависимост от това дали изследването е специализирано или високоспециализирано, направление може да издаде лекар специалист, а в определени случаи и от личния лекар. Извършването и разчитането на резултатите се извършва от лекаря специалист „Образна диагностика“.