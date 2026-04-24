Бъбречните заболявания често нямат симптоми

Кои са най-честите бъбречни заболявания и какъв е пътят на пациента – това е темата на новата публикация от полезната рубрика на здравната каса "НЗОК за теб".

Кои са най-честите бъбречни заболявания?

Бъбречните често протичат безсимптомно, хронифицират и водят до прогресивно намаляване на бъбречната функция, развитие на хронична бъбречна недостатъчност и в крайните стадии имат необходимост от диализа и трансплантация. Изискват мониториране на бъбречната функция чрез провеждане на изследвания, скъпоструващо лечение и диализа и водят до чести хоспитализации и трайна инвалидизация. Най-честите бъбречни заболявания включват хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), бъбречно-каменна болест (камъни в бъбреците), остра бъбречна недостатъчност, диабетна нефропатия, пиелонефрит (инфекции) и гломерулонефрит, като често срещани причини са диабет, високо кръвно, инфекции, автоимунни заболявания и прием на определени лекарства.

Какво осигурява НЗОК за лечението на бъбречните заболявания?

В ежегодния профилактичен преглед са включени: Измерване на артериално налягане и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: Протеин, Глюкоза, Кетонни тела, Уробилиноген/билирубин, pH. Веднъж на всеки 5 години се изследват и Креатинин, Урина (химично изследване и седимент) и Пикочна киселина; а при Мъже ≥ 40 години и жени ≥ 50 години веднъж на 5 години се добавят и изследвания на: LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН).

Какъв е пътят на пациента?

Пътят започва от личния лекар, който издава направление за консултация с нефролог или уролог. НЗОК заплаща за прегледи, ехография на отделителната система и широк спектър от лабораторни изследвания. Сред тях са: кръвни изследвания: креатинин, урея, пикочна киселина, електролити (натрий и калий - комплексно, калций, фосфати); уринни изследвания: химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв), седимент, протеин в урина (белтък), микроалбуминурия. Лекарят специалист може да извърши вторичен преглед без ново направление до 30 дни от датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо личният лекар да издава ново направление.

Поемат ли се от НЗОК всички медицински дейности, медицински изделия и медикаменти в болничната медицинска помощ?

Да, по време на болничното лечение по клинична пътека, лечебното заведение е длъжно да осигури всички необходими изследвания, консултации, медикаменти и консумативи, включени в алгоритъма на клиничната пътека и необходими за лечението на пациента. Пациентът не трябва да бъде принуждаван да купува лекарства за основното си заболяване, докато е хоспитализиран. Единствено по някои оперативни пътеки НЗОК не заплаща определени скъпоструващи консумативи и те са за сметка на пациента.

Как се финансира хемодиализата и достъпна ли е тя за всички нуждаещи се?

Диализното лечение (хемодиализа и перитонеална диализа) е напълно безплатно за здравноосигурените лица. То се финансира по специфична процедура, която включва не само самата медицинска процедура, но и необходимите консумативи и медикаменти (например еритропоетин за лечение на вторичната анемия). На пациентите на диализа е осигурен дори медицинският транспорт от и до диализният център.

Покриват ли се от НЗОК съвременните медикаменти за лечение на редки бъбречни заболявания или усложнения.

НЗОК заплаща медикаментите включени в „Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10/2009 г.“, който се актуализира два пъти месечно. В него са включени медикаменти за имуносупресия, лекарствени продукти за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН): специфични терапии за редки заболявания и нови групи медикаменти (SGLT 2 инхибитори), които забавят прогресията на ХБЗ; за лица до 7-годишна възраст НЗОК заплаща антибактериални лекарствени продукти при възпалителни заболявания на пикочо-половата система (цистити, уретрити и инфекция на пикочните пътища). НЗОК осъществява контрол при отпускането на тези скъпоструващи лекарства чрез специализирани комисии, които одобряват лечението въз основа на медицински критерии.

Каква грижи полага НЗОК за пациентите с трансплантиран бъбрек?

След трансплантацията НЗОК поема доживотното осигуряване на имуносупресивната терапия. Тези медикаменти са критични, за да не се отхвърли органът, и се отпускат напълно безплатно за пациента чрез протоколи. Поема се и диспансерното наблюдение и проследяването на трансплантираните пациенти.

Подлежат ли на диспансеризация пациентите с бъбречни заболявания и какво включва тя?

Пациентите с хронични бъбречни заболявания подлежат на диспансерно наблюдение, което гарантира редовно проследяване на състоянието на пациента. Диспансеризацията при специалист нефролог по избор се осъществява с направление от личния лекар. В случай, че желаете друг лекар специалист да осъществява диспансеризацията ви, личният лекар ще издаде ново направление за срока на диспансерното наблюдение.

Кои пациенти с бъбречни заболявания са освободени от заплащане на потребителска такса?

Освободени от такса са пациентите със следните заболявания: „Хронична бъбречна недостатъчност с трайно намалена работоспособност“; „Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с трайно намалена работоспособност“; „Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с трайно намалена работоспособност“; „Наличие на трансплантирани органи или тъкани“.