Бъбречните заболявания често нямат симптоми

Здравната каса обяснява какво се полага на пациента в тази област

Днес, 11:37
НЗОК

Кои са най-честите бъбречни заболявания и какъв е пътят на пациента – това е темата на новата публикация от полезната рубрика на здравната каса "НЗОК за теб".

Кои са най-честите бъбречни заболявания?

Бъбречните често протичат безсимптомно, хронифицират и водят до прогресивно намаляване на бъбречната функция, развитие на хронична бъбречна недостатъчност и в крайните стадии имат необходимост от диализа и трансплантация. Изискват мониториране на бъбречната функция чрез провеждане на изследвания, скъпоструващо лечение и диализа и водят до чести хоспитализации и  трайна инвалидизация. Най-честите бъбречни заболявания включват хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), бъбречно-каменна болест (камъни в бъбреците), остра бъбречна недостатъчност,  диабетна нефропатия, пиелонефрит (инфекции) и гломерулонефрит, като често срещани причини са диабет, високо кръвно, инфекции, автоимунни заболявания и прием на определени лекарства.

Какво осигурява НЗОК за лечението на бъбречните заболявания?

В ежегодния профилактичен преглед са включени: Измерване на артериално налягане и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: Протеин, Глюкоза, Кетонни тела,  Уробилиноген/билирубин, pH. Веднъж на всеки 5 години се изследват и Креатинин, Урина (химично изследване и седимент) и Пикочна киселина; а при Мъже ≥ 40 години и жени ≥ 50 години веднъж на 5 години се добавят и изследвания на: LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН).

Какъв е пътят на пациента?

Пътят започва от личния лекар, който издава направление за консултация с нефролог или уролог. НЗОК заплаща за прегледи, ехография на отделителната система и широк спектър от лабораторни изследвания. Сред тях са: кръвни изследвания: креатинин, урея, пикочна киселина, електролити (натрий и калий - комплексно, калций, фосфати); уринни изследвания: химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв), седимент, протеин в урина (белтък), микроалбуминурия. Лекарят специалист може да извърши вторичен преглед без ново направление до 30 дни от датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо личният лекар да издава ново направление.

Поемат ли се от НЗОК всички медицински дейности, медицински изделия  и медикаменти в болничната медицинска помощ?

Да, по време на болничното лечение по клинична пътека, лечебното заведение е длъжно да осигури всички необходими изследвания, консултации, медикаменти и консумативи, включени в алгоритъма на клиничната пътека и необходими за лечението на пациента. Пациентът не трябва да бъде принуждаван да купува лекарства за основното си заболяване, докато е хоспитализиран. Единствено по някои оперативни пътеки НЗОК не заплаща определени скъпоструващи консумативи и те са за сметка на пациента. 

Как се финансира хемодиализата и достъпна ли е тя за всички нуждаещи се?

Диализното лечение (хемодиализа и перитонеална диализа) е напълно безплатно за здравноосигурените лица. То се финансира по специфична процедура, която включва не само самата медицинска процедура, но и необходимите консумативи и медикаменти (например еритропоетин за лечение на вторичната анемия). На пациентите на диализа е осигурен дори медицинският транспорт от и до диализният център.

Покриват ли се от НЗОК съвременните медикаменти за лечение на редки бъбречни заболявания или усложнения.

НЗОК заплаща медикаментите включени в „Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10/2009 г.“, който се актуализира два пъти месечно. В него са включени медикаменти за имуносупресия, лекарствени продукти за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН): специфични терапии за редки заболявания и нови групи медикаменти (SGLT 2 инхибитори), които забавят прогресията на ХБЗ; за лица до 7-годишна възраст НЗОК заплаща антибактериални лекарствени продукти при възпалителни заболявания на пикочо-половата система (цистити, уретрити и инфекция на пикочните пътища). НЗОК осъществява контрол при отпускането на тези скъпоструващи лекарства чрез специализирани комисии, които одобряват лечението въз основа на медицински критерии.

Каква грижи полага НЗОК за пациентите с трансплантиран бъбрек?

След трансплантацията НЗОК поема доживотното осигуряване на имуносупресивната терапия. Тези медикаменти са критични, за да не се отхвърли органът, и се отпускат напълно безплатно за пациента чрез протоколи. Поема се и диспансерното наблюдение и проследяването на трансплантираните пациенти.

Подлежат ли на диспансеризация пациентите с бъбречни заболявания и какво включва тя?

Пациентите с хронични бъбречни заболявания подлежат на диспансерно наблюдение, което гарантира редовно проследяване на състоянието на пациента. Диспансеризацията при специалист нефролог по избор се осъществява с направление от личния лекар. В случай, че желаете друг лекар специалист да осъществява диспансеризацията ви, личният лекар ще издаде ново направление за срока на диспансерното наблюдение.

Кои пациенти с бъбречни заболявания са освободени от заплащане на потребителска такса?

Освободени от такса са пациентите със следните заболявания: „Хронична бъбречна недостатъчност с трайно намалена работоспособност“; „Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с трайно намалена работоспособност“; „Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с трайно намалена работоспособност“; „Наличие на трансплантирани органи или тъкани“.

Още новини по темата

Кой дава направление за ЯМР?
06 Март 2026

Кой не плаща потребителска такса за преглед
29 Дек. 2025

Какви прегледи покрива НЗОК за всяка възраст?
31 Окт. 2025

Част от изследванията на щитовидна жлеза са платени
24 Окт. 2025

Безплатна рехабилитация се полага и по НЗОК
26 Септ. 2025

Преди първия звънец - НЗОК разяснява книжки, прегледи и бележки
12 Септ. 2025

Какви здравни услуги ни се полагат на почивка
20 Юни 2025

Покрива ли се операция на перде у нас?
14 Юни 2025

НЗОК отговаря на най-честите въпроси на пациенти
30 Май 2025

ЯМР, скенер, рентген - какво ни се полага от НЗОК?
23 Май 2025

НЗОК разясни какво покрива в стоматологичната помощ
21 Март 2025

При травми пациентът доплаща цената на медицинските изделия
31 Яну. 2025

