Всеки десети човек с увреждания се чувства дискриминиран у нас

8,2% смятат, че са ограничени в търсенето на жилища

05 Май 2026
Хората с увреждания у нас най-често срещат неравенство в контакта си с административни офиси или обществени услуги.
Хората с увреждания у нас най-често срещат неравенство в контакта си с административни офиси или обществени услуги.

Всеки десети българин над 16 години с увреждания се чувства ограничен от активности на публични места за 2024 г. Това показва проучване на Евростат за дискриминацията във всекидневието на хората с увреждания в Европейския съюз. 

Към 2021 година лицата с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане над 16-годишна възраст са около 632 хиляди, по данни на Националния статистически институт, а в ЕС почти една четвърт от населението над 16 години е с понижена работоспособност. Най-често те срещат неравенство в контакт с административни офиси или обществени услуги. 8,2% се чувстват ограничени в търсенето на жилища, а най-рядко усещат дискриминация в сферата на образованието – 4,1%. За разлика от тях, само 4% от лицата без увреждания са имали затруднения с администрацията, 5,2% - докато търсят жилище и 2,3% - в образователни институции.

Най-силно е чувството за неравенство на хора с увреждания в Естония (14.6%) и Испания (14,5%), следвани от Белгия, Нидерландия и Швеция. Най-рядко срещана е дискриминацията в Кипър и Италия (3,1%), Хърватия (4,3%) и Унгария (4,5%).

 

Протест

На 5 май традиционно се отбелязва Международния ден за протест на хората с увреждания. По този повод хора с увреждания у нас протестираха пред сградата на Столичната община, настоявайки за по-достъпна градска среда, транспорт и равен достъп до обществения живот. Участниците държаха плакати с надписи „Да живеем с достойнство под едно и също небе“ и „Специализиран транспорт или специализиран хаос? Искаме одит сега!“.

"В София има 15 000 таксита, но нито едно не е приспособено за хора в инвалидни колички“, каза председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев, цитиран от БТА. По думите му в столицата има около 12 специализирани микробуса, които са крайно недостатъчни за над 20 000 души, нуждаещи се от подобна услуга - хора с нарушено зрение, хора в инвалидни колички, трудно подвижни граждани и други.

Директорът на дирекция „Транспорт“ Иван Николов посочи, че общината не може самостоятелно да задължи таксиметровите компании да осигурят достъпни таксита за хора в инвалидни колички и е необходимо национално законодателно решение. По думите му близо 80% от градския транспорт вече е достъпен чрез нископодови превозни средства, а през следващата година се очаква подмяната на подвижния състав да позволи 100% достъпност на наземния транспорт.

