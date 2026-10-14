ТЕЛК най-сетне ще може да се получава онлайн

ТЕЛК най-сетне ще влезе в електронното управление. Това ще стане възможно с приети днес промени в закона за здравето, които са по предложение на Александър Симидчиев, Божидар Божанов и депутати от "Демократична България". Те минаха само на първо четене, т.е. предстои да се види дали управляващите ще предложат някакви промени между първо и второ четене и в каква посока ще са те. Днес промените бяха приети с пълен консенсус, но в комисиите гласуването не беше еднозначно – социалната ги отхвърли, а здравната ги одобри.

В момента документите през ТЕЛК не могат да се задвижват през системите за сигурно електронно връчване на правителството, защото законът не посочваше изрично, че това е електронна административна услуга. Така те могат да съществуват електронно само с квалифициран електронен подпис, а малко хора с увреждания имат такъв. Това изискване пречи и за подаване и получаване на документите да се ползват системите за сигурно електронно връчване. Сега този пропуск се отстранява. Това ще позволи да се въведе пълна дигитализация на процеса по получаване на ТЕЛК, вместо хората да се наказват с редене по опашки, както е сега, коментира Божидар Божанов от ДБ. Тази дигитализация се подкрепя от здравното министерство и от министерството на финансите, като от МЗ изтъкват, че трябва да останат и възможностите за подаване директно в регионалните картотеки на медицинската експертиза и по пощата.

Друга промяна в закона, която днес бе приета, предвижда въвеждане на автоматизирана оценка на риска върху ТЕЛК решенията, включително с изкуствен интелект. "Измамите с ТЕЛК и фалшивите решения водят то милиарди разходи за бюджета, но намалени средства за реално нуждаещите се. Затова е нужна автоматизирана оценка на риска, която може да се осъществи чрез изкуствен интелект", посочва по този повод Божанов. Тук има забележки от доста ведомства. Социалното министерство намира текста за твърде общ, защото не посочва какви алгоритми, критерии и пр. ще се ползват за установяване на висок риск. Финансовото подкрепя въвеждането на оценка на риска, но не одобрява законопроекта, защото няма финансова обосновка. Здравното министерство изтъква, че и сега контролът е задължителен – проверяват се определен процент от решенията на случаен принцип и т.н.

Промени в ТЕЛК изглежда са на дневен ред и за правителството. Реформата в системата на ТЕЛК беше днес сложена от Румен Радев сред мерките за оздравяване на публичните финанси наред с оптимизацията на администрацията, премахването на автоматичното увеличение на заплати в бюджетната сфера и намаляването на субсидиите за държавните предприятия. Броят на хората с решения на ТЕЛК вече надхвърля 880 хил. души и продължава да нараства, отбеляза Радев. Отделно министрите на труда Наталия Ефремова и на здравеопазването Катя Ивкова споменават в становищата си по приетия днес законопроект, че предстои да се сформира работна група, която ще заседава веднъж месечно по въпроси на ТЕЛК и ще следи данните за дисбаланси и др.

Покрай разбитата схема за източване на здравната каса в най-голямата болница на страната – УМБАЛ "Св. Георги", всички ресорни ведомства и МВР обявиха, че почват повсеместни проверки на ТЕЛК комисиите и тяхната работа в цялата страна.