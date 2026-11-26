Скандално назначение начело на най-важната агенция в здравната система – "Медицински надзор", направи здравният министър Катя Ивкова. Начело на агенцията тя е избрала да назначи д-р Калин Калинов – кадър на частната пловдивска болница "Медикус Алфа". Болницата се отличава с това, че е единствената, на която в последните години й е отнето разрешителното за лечебна дейност поради смъртен случай, след като при стоматологична манипулация под пълна упойка там почина 6-годишният Ангел. Това поставя д-р Калинов в потенциален конфликт на интереси, тъй като именно медицинският надзор движи проверката на болницата и препоръча отнемането на разрешителното й, а случаят още не е приключен и болницата не е окончателно затворена. Изборът на министъра бе посрещнат като абсолютно необясним за обществеността.

Назначението беше премълчано от министерството – то е от вчера, но едва днес се появи тихомълком на сайта на ведомството, без да влезе в обичайните му комуникационни канали към медиите и "Фейсбук". Това вероятно е било целенасочено, защото междувременно профилите на д-р Калинов, които го обвързват с "Медикус Алфа", са изтрити. Информацията обаче не остана в тайна.

"Морален и институционален позор" – така определени назначението фондация "Даная". "Това назначение е шамар в лицето на всички български родители и деца. То е гавра с паметта на децата, които загубиха живота си в български лечебни заведения, и с болката на семействата, които продължават да търсят справедливост", пишат още от фондацията. Те поставят въпроса какви гаранции ще даде това назначение за независимост и безпристрастност на контролния орган.

"Даная" са проследили как информацията за връзките на д-р Калинов е заличавана вчера. "Първоначално отпадна възможността за записване на часове в клиниката, а впоследствие в профила му беше посочено друго лечебно заведение. Едва днес Министерството на здравеопазването официално обяви назначението. Фондация „Даная“ разполага с доказателства за тази последователност", пишат оттам. И задават закономерния въпрос: Какво доверие може да има обществото в почтеността на човек, от когото се очаква да разкрива нарушения и да предотвратява тяхното прикриване, когато самото му встъпване в длъжност е съпроводено със заличаване на информация, пряко засягаща неговата безпристрастност. Този метод на работа вече се оформя като традиция за правителството на Румен Радев – така то скри новата минимална заплата преди изборите, като тихомълком я публикува само в официалните актове на Министерския съвет.

Фондация „Даная“ настоява Министерството на здравеопазването незабавно да отговори по какви критерии е избран д-р Калинов, кои други кандидатури са разгледани, извършена ли е предварителна проверка за конфликт на интереси, защо връзката на доктора с "Медикус Алфа" е заличена.

"Преди малко ми се обади майката на малкия Ангел от Пловдив, който загуби живота си след поставяне на упойка в клиника „Медикус Алфа“. И тя, и аз сме потресени от информацията. Именно тази агенция има контролни правомощия спрямо лечебните заведения, включително и въпросната клиника! Как ще бъде гарантирана безпристрастността при вземането на решения, свързани с нея? Ако това не е повод за жесток обществен скандал, не зная какво е! Кой стои зад това назначение? Има ли пловдивска връзка на най-високо управленско ниво и ако има – с кого? Очаквам незабавни отговори от Министерството на здравеопазването!", написа и бащата на Сияна – Николай Попов.

В биографичната справка от министерството липсва детайлът с последната месторабота на Калинов. Той е представен като акушер-гинеколог, работил в редица лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, включително на ръководни позиции. Единствената му конкретна месторабота, включена в справката, е като директор на дирекция "Здравеопазване" в община Пловдив в периода 2019-2024 г.

Агенция "Медицински надзор" отговаря за едни от най-важните дейности в системата – тя контролира дейността на болниците, прави проверки, координира трансплантации и т.н. Тя дава и ключовите становища за откриването на нови болници според потребностите на съответния регион. През годините агенцията е била критикувана за бавни реакции при нарушения и източване на средства, за забатачени трансплантации и др. Често има скандали и около назначенията на върха й.