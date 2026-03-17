Нов шеф поема ключовата агенция за медицински надзор

Здравният министър Михаил Околийски назначи нов директор на най-важната агенция в системата - "Медицински надзор". Поста поема д-р Атанас Атанасов. Той завършва Медицински университет – Варна и взима специалност „Хирургия“ в София. Притежава и докторска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Има дългогодишен управленски опит в системата на здравеопазването, включително в ръководството на общински и държавни лечебни заведения.

Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система, по-бързото реагиране при сигнали на граждани и повишаването на прозрачността в дейността на агенцията. По отношение на донорството и трансплантациите д-р Атанасов ще работи за дигитализацията на регистъра на чакащите за трансплантация и за подобряване на взаимодействието между лечебните заведения, ангажирани в процеса на донорство и трансплантация, посочват от здравното министерство.

До идването на служебното правителство начело на агенцията беше Иванка Динева. Министърът я махна заради проблемите с трансплантациите и донорските ситуации, но тя оспори констатациите му.