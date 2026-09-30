Иванка Динева пак се раздели с шефското място в медицинския надзор

Най-проветривият пост в здравната система – шефското място в ключовата агенция "Медицински надзор", отново е вакантен. Иванка Динева е освободена по лични причини, съобщи здравното министерство в лаконично съобщение. Така тя заема и необичайната позиция да е претърпяла най-много рокади в системата в последните години, като само в надзора това е второто й освобождаване тази година.

Динева беше шеф на агенцията в периода 2023 - 2026 г. Уволни я служебният министър Михаил Околийски през февруари. През юни новият министър Катя Ивкова я върна с аргумента, че тя трябва да си носи отговорността.

Сред мотивите за освобождаването й през февруари беше необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

Другият ръководен пост, който Динева заема с прекъсвания, е в столичната здравна каса. Тя беше възстановена от съда на тази позиция и я заемаше в периода между двете си назначения в медицинския надзор.

Временно поста поема д-р Юлиана Чилева, досега заместник изпълнителен директор на ИАМН. Тя ще ръководи текущата работа на Aгенцията до назначаването на титуляр.