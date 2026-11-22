Утре "Синя България" ще внесе искане в прокуратурата за започване на наказателни действия срещу НЗОК, защото тя не изпълнява действащото законодателство, обяви лидерът на партията и бивш здравен министър Петър Москов в "Неделя 150" на БНР. Причина е неспазването на Националната здравна карта. Картата би следвало да показва нуждите на всеки регион у нас от здравни услуги и те да се предоставят само според нейните показатели. Това обаче никога не е прилагано на практика.

"С такава структура на болничната помощ от 340 болници, най-много легла на глава от населението, които постоянно биват запълвани с пациенти, защото това е източникът на приход, без абсолютно никаква лекарствена политика, която да отчита дали едно лекарство, което струва 100 хил. евро, дава ефективност или не, ние ги даваме от нашите пари, без каквато и да било държавна, национална политика за посрещане на проблема със здравните пустини, защото 1/3 от България е здравна пустиня - там няма нищо, хората пътуват на по 100 км, за да видят доктор, за да видят аптека. Докато това не се промени, разказите за това колко повече пари са давани са разкази за това колко повече пари са отишли в канала, от нашите пари", коментира Москов.

Според Москов болниците трябва да се намалят от 340 на 100. "Това означава концентриране на ресурс там, където това работи. Парите следват пациента е разказ за парите следват измамата. Парите трябва да следват качествената, навременна и непрекъсната здравна услуга, здравна помощ", коментира той.

"Има леко изпреварващи инвестиции в някои сектори, но те са грешните сектори. Това е все едно да имаме кола и да наливаме бензина в мястото, което е за течност за чистачки. Парите могат да бъдат инвестирани правилно, но това изисква смелост и мнозинство. Мнозинството го има, но смелостта като че ли я няма", каза и депутатът от "Демократична България" Александър Симидчиев в същото предаване. Средствата за здравеопазване ще се понижат като дял от БВП, а това е точно наобратно на това, което трябва да се случи според Националната здравна стратгия, посочи той.

Симидчиев посочи като критичен проблем липсата на медицински сестри, която застрашава да разруши системата. "Липсата е тежка - около 17 хиляди липсват, а нищо не се прави. Няма нито един ред в бюджета, който да се опита по някакъв начин да обърне тази тенденция. Ако не направим нещо, системата ще престане да бъде система. Обучителният цикъл е 4 години и ако направим нещо днес, ще очакваме резултат след 4 години", предупреди Симидчиев.